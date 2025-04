Cómo un club de lectura convirtió a Reese Witherspoon en una magnate del entretenimiento

Reese Witherspoon transforma su amor por la lectura en un negocio multimillonario (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un libro entre las manos puede cambiar una carrera. O una industria entera. Lo sabe Reese Witherspoon, quien transformó su amor por la lectura en un modelo de negocio multimillonario que opera como una plataforma de detección de éxitos editoriales, incubadora de escritoras emergentes y máquina de contenidos audiovisuales protagonizados por mujeres.

La actriz, que saltó a la fama con comedias como Legalmente Rubia, consolidó su prestigio con dramas como Johnny y June: pasión y locura, por la que ganó un Oscar en 2006. Pero su reinvención como empresaria y productora le permitió construir uno de los imperios culturales más influyentes del entretenimiento estadounidense reciente.

Según The New York Times, los libros elegidos por su club de lectura se mantienen durante semanas, a veces meses, en las listas de los más vendidos, y algunos de ellos vendieron millones de copias.

En 2023, las ventas de libros físicos seleccionados por el Reese’s Book Club alcanzaron los 2,3 millones de ejemplares, superando a clubes rivales como los de Oprah Winfrey o Jenna Bush Hager.

Hello Sunshine adapta libros a series y películas de gran impacto - (vía instagram @reesesbookclub)

Cómo nació el club de lectura más rentable del mundo

La génesis del proyecto fue la frustración. A los 34 años, Witherspoon notó que dejaban de ofrecerle guiones interesantes. Las historias de mujeres complejas —valientes, inteligentes, contradictorias, fuertes— desaparecían de su bandeja de entrada. Mientras el streaming emergía como la nueva frontera del entretenimiento, Hollywood recortaba lo que ella llama “el medio”, es decir, el espacio narrativo donde suelen habitar las protagonistas femeninas: los dramas familiares y las comedias románticas.

Consciente de esa brecha, fundó en 2012 la productora Pacific Standard, y luego en 2016, Hello Sunshine, su actual compañía de medios. En 2017, lanzó oficialmente Reese’s Book Club, una extensión editorial de su visión feminista del entretenimiento. Allí, cada mes recomienda un libro escrito por una mujer, con una protagonista que se salva a sí misma. Y no es casual: “Porque eso es lo que hacen las mujeres. Nadie vendrá a salvarnos”, afirmó Witherspoon en una entrevista con The New York Times.

El club no se limita a recomendar: con frecuencia adquiere los derechos de adaptación, desarrollando series o películas que llevan esas historias a nuevas audiencias.

Hello Sunshine produjo adaptaciones de gran impacto como Little Fires Everywhere, Big Little Lies, Todos quieren a Daisy Jones y La chica salvaje, esta última con más de 10 millones de ejemplares vendidos y una recaudación cinematográfica de 140 millones de dólares, seis veces su costo original.

El club de lectura de Reese Witherspoon se centra en protagonistas femeninas fuertes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Estrategia, intuición y marketing

El motor del club es un pequeño equipo editorial que analiza manuscritos y títulos propuestos por editoriales. Witherspoon lee personalmente un puñado cada mes, pero su criterio está claro: busca libros “optimistas, compartibles y con protagonistas femeninas sólidas”. Rechaza tanto la oscuridad gratuita como los textos demasiado académicos o de lectura pesada.

A diferencia de otros clubes, el de Reese no gana dinero directo con las ventas de los libros. Los ingresos provienen de acuerdos con marcas, marketing de afiliados y, sobre todo, del desarrollo de los derechos audiovisuales. En 2021, la empresa fue adquirida en parte por Candle Media por 900 millones de dólares. Witherspoon mantiene al menos un 18 % de participación, lo que la posiciona como una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, con un patrimonio estimado en 440 millones de dólares.

El club también funciona como plataforma de mentoría. A través del programa LitUp, Hello Sunshine acompaña a escritoras emergentes de colectivos subrepresentados, ofreciéndoles retiros creativos con todos los gastos pagos, mentoría personalizada y el apoyo de la maquinaria de marketing del club. La primera novela incubada por el programa, Time and Time Again, fue publicada por Bloomsbury YA en julio de 2024.

El legado de Reese Witherspoon está ligado a su convicción de que las mujeres deben contar sus propias historias.