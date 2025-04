“The Last of Us” regresa con la temporada 2: ¿cuándo y a qué hora se estrena?

La segunda temporada de “The Last of Us” tendrá solo siete capítulos (Captura del tráiler oficial de The Last of Us)

La segunda temporada de The Last of Us, una de las producciones más aclamadas de HBO y considerada como una de las mejores adaptaciones de videojuegos en la historia de la televisión, finalmente llegará a las pantallas este domingo 13 de abril, a través de la plataforma Max.

La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, retoma su historia en un mundo devastado por una pandemia fúngica, con una narrativa que promete ser aún más intensa, emocional y visualmente impactante que la primera temporada.

Asimismo, la trama de esta temporada tendrá la introducción de nuevos personajes que aportarán mayor tensión, logrando capítulos más profundos que marcarán esta nueva entrega.

Los nuevos episodios de “The Last of Us” prometen ser más profundos (Max)

A diferencia de la temporada pasada, la cual contó con nueve episodios, la segunda temporada constará de siete capítulos en total. Sin embargo, los productores han asegurado que cada uno tendrá una duración mayor, lo que permitirá un desarrollo más completo de la historia.

Asimismo, se sabe que los episodios seguirán un formato de estreno semanal, cada domingo a las 8:00 pm (hora local). El primer capítulo se emitirá el 13 de abril y la temporada finalizará con el capítulo 7 el próximo 25 de mayo.

Todos los capítulos estarán disponibles en Max, plataforma donde también se puede revivir la primera temporada.

“The Last of Us” estará disponible a partir del 13 de abril en Max. (Instagram/HBO)

HBO ya confirmó una tercera temporada e incluso se habla de una posible cuarta. No obstante, los creadores, Craig Mazin y Neil Druckmann han reiterado que su intención es cerrar la historia dentro del universo narrativo original de los videojuegos, respetando el arco planteado por Naughty Dog en The Last of Us Part II.

“Creo que es bastante probable que nuestra historia se extienda más allá de una temporada 3. ¿Cuánto más? No sabría decirlo. Y eso no quiere decir que no haya otras historias que se puedan contar, pero esta historia es la que Neil y yo estamos contando”, declaró Craig Mazin en una entrevista.

Por su parte, Neil Druckmann quien además es jefe creativo en Naughty Dog (la desarrolladora del videojuego), comentó: “Tenemos un plan. Sabemos lo que tenemos que hacer de cara al futuro, pero ahora mismo no podríamos decirte exactamente cuántos episodios o cuántas temporadas harían falta para llegar ahí”.

Los creadores de “The Last of Us” han confirmado una tercera temporada con posibilidades de una cuarta entrega. (Max)

¿De qué tratará la segunda temporada de “The Last of Us”?

Aunque HBO ya ha lanzado algunos adelantos e imágenes de la segunda temporada, así como el primer tráiler oficial, la cadena tampoco ha confirmado hasta qué punto la trama se alineará con The Last of Us Part II, el videojuego en el que se basa.

Con una base de fans sólida y una crítica especializada que celebró su fidelidad, realismo y actuaciones durante la primera temporada la serie regresa como uno de los grandes eventos televisivos del año.

De hecho, en el teaser se da un vistazo más profundo a los nuevos personajes que se introducen en esta temporada, destacando particularmente a Abby Anderson.

En una de las escenas clave, se puede ver a Abby recorriendo un pasillo oscuro con un arma en mano, lo que sugiere su rol fundamental en la trama.

The Last Of Us - Temporada 2 | Tráiler Oficial Doblado

Además, el adelanto está lleno de rápidas secuencias de acción, persecuciones intensas y momentos de gran carga emocional, prometiendo un viaje tan desgarrador como fascinante.

Asimismo, para esta tercera temporada, además de Bella Ramsey y Pedro Pascal, regresarán a la trama Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria.

Entre los nuevos integrantes del elenco de The Last of Us destacan Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) y Jeffrey Wright (Isaac). Incluso, la reconocida actriz Catherine O’Hara también participará como estrella invitada.