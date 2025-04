James Toback, director de Hollywood acusado de abusar de 40 mujeres, pagará una millonaria indeminización

La demanda formal fue presentada en 2022 ante un tribunal de Nueva York. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

James Toback, director de cine y guionista, fue condenado a pagar 1.68 mil millones de dólares en daños a 40 mujeres que lo acusaron de abuso sexual y otras conductas criminales a lo largo de 35 años.

El veredicto fue dictado por un jurado en Nueva York este miércoles, convirtiéndose en una de las mayores indemnizaciones en la historia del estado y una de las más grandes desde el inicio del movimiento #MeToo.

El juicio, que se centró en una demanda presentada en 2022 bajo la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, permitió a las víctimas presentar demandas civiles por abusos ocurridos décadas atrás, a pesar de que las leyes estatales normalmente limitan los plazos para presentar este tipo de acusaciones.

En total, las demandantes recibieron 280 millones de dólares en daños compensatorios y 1.4 mil millones de dólares en daños punitivos, un veredicto que según los abogados de las víctimas, busca enviar un mensaje contundente a aquellos en posiciones de poder que han abusado de su autoridad sobre mujeres vulnerables.

“Este veredicto es sobre la justicia. Pero más importante aún, se trata de recuperar el poder de los abusadores y sus cómplices, y devolverlo a aquellas que intentaron controlar y silenciar”, afirmó Brad Beckworth, abogado principal de las demandantes, en una declaración a la prensa.

El inicio del caso

Las acusaciones contra Toback tomaron fuerza en 2017, cuando el movimiento #MeToo ganaba relevancia en Hollywood. Ese año, el periódico Los Angeles Times publicó un artículo en el que 38 mujeres alegaban haber sufrido acoso sexual y conductas inapropiadas por parte del guionista.

Con el paso del tiempo, más de 200 mujeres se sumaron a las denuncias, describiendo patrones de conducta similar por parte del director. La ola de acusaciones llevó a numerosas actrices de Hollywood, como Selma Blair, Rachel McAdams y Julianne Moore, a compartir sus propios relatos de abuso.

Según las demandantes, el director utilizaba su poder y reputación en la industria cinematográfica para atraer a jóvenes, muchas de ellas aspirantes a actrices, prometiéndoles papeles en sus películas y luego sometiéndolas a abusos sexuales, amenazas y coacciones.

Mary Monahan, una de las principales demandantes en el caso, expresó que el veredicto representa una validación de su sufrimiento y el de otras mujeres.

Rachel McAdams fue una de las actrices que expuso conductas inapropiadas del director (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Durante décadas, cargué con este trauma en silencio, y hoy, un jurado me creyó. Nos creyó. Eso lo cambia todo”, dijo Monahan en un comunicado citado por The Guardian.

“Este veredicto es más que una cifra: es una declaración. No somos desechables. No somos mentirosas. No somos daño colateral en el viaje de poder de alguien más. El mundo ahora sabe lo que siempre supimos: lo que él hizo fue real.”

Las denuncias indican que el abuso de Toback se prolongó desde 1979 hasta 2014, y que afectó a un número significativo de mujeres que fueron atraídas por falsas promesas de trabajo en la industria del cine.

De acuerdo con los abogados de las víctimas, Toback no solo las abusó físicamente, sino que también las sometió a situaciones de secuestro y agresión psicológica. Durante el juicio desarrollado en Nueva York, 20 mujeres testificaron en persona, mientras que otras 20 ofrecieron sus declaraciones a través de videos.

Según los testimonios, Toback utilizaba su fama para atraer a mujeres jóvenes con promesas falsas de trabajo en el cine (Bobak Ha'Eri, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

La respuesta de Toback

Toback negó de manera categórica las denuncias en su contra cuando estas fueron publicadas en la prensa.

En una serie de documentos judiciales, el director de 80 años afirmó que no había cometido ningún delito sexual y que cualquier encuentro entre él y las demandantes había sido consensuado. Además, Toback argumentó que la ley de Nueva York que extendió el plazo para presentar demandas sobre abuso sexual violaba sus derechos constitucionales.

El director, que había representado a sí mismo en el juicio, no asistió a las audiencias previas al proceso y tampoco se presentó durante el juicio, lo que resultó en un fallo en su contra por default. La falta de comparecencia le costó su defensa en el caso y, finalmente, el jurado dictó una sentencia que obliga a Toback a pagar una indemnización histórica a las víctimas.

¿Quién es James Toback?

James Toback es un director, guionista y productor de cine estadounidense nacido el 23 de noviembre de 1944 en Nueva York. Se graduó magna cum laude de la Universidad de Harvard en 1966 y comenzó su carrera en el cine escribiendo el guion de The Gambler (1974), dirigido por Karel Reisz.

Posteriormente, Toback debutó como director con Fingers (1978), un drama protagonizado por Harvey Keitel que recibió elogios por su enfoque único. A lo largo de su carrera, dirigió y escribió películas como The Pick-up Artist (1987), Two Girls and a Guy (1997) y Black and White (1999). Su obra más destacada, Bugsy (1991), le valió una nominación al Premio de la Academia al Mejor Guion Original.