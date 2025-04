El protagónico que Bruce Willis rechazó por no creer en la historia y se convirtió en un éxito rotundo

Trailer de Ghost

Cuando se estrenó en 1990, “Ghost” no solo conquistó la taquilla: sorprendió a un Hollywood que había mirado con escepticismo su mezcla de romance, comedia y elementos sobrenaturales. La historia de amor entre un hombre muerto y su pareja viva logró emocionar al público y convertirse en un fenómeno cultural, pero también dejó fuera del proyecto a varias figuras de renombre que no supieron ver su potencial. Entre ellos, Bruce Willis, quien rechazó el papel principal, perdiendo la oportunidad de protagonizar la película junto a su entonces esposa, Demi Moore.

El rechazo de Bruce Willis

A finales de los años 80, Bruce Willis era una de las mayores estrellas de Hollywood, especialmente tras el éxito de Duro de Matar (1988). En ese contexto, los productores de Ghost pensaron en él para interpretar a Sam Wheat, el personaje masculino central. Como señaló el medio Collider: “Cuando le ofrecieron compartir pantalla con su esposa como Sam Wheat en Ghost, Willis se negó“. La razón: no creía en la premisa. “Simplemente no lo entendí. Dije: ‘Oye, el tipo está muerto. ¿Cómo vas a tener un romance?‘"., confesó en una entrevista con David Sheff para el The New York Times en 1996.

Bruce Willis rechazó protagonizar "Ghost" junto a Demi Moore por no creer en la premisa romántica de la historia

La decisión de Willis no fue un caso aislado. Otros actores como Michael J. Fox, Harrison Ford, Tom Hanks, Kevin Bacon y Tom Cruise también rechazaron el proyecto por motivos similares. Michael J. Fox incluso declaró: “Yo dije que nunca iba a funcionar. Dije: Whoopi es genial pero nunca funcionará. Y luego fue genial, un gran éxito, y yo soy un maldito idiota”.

La confusión de Bruce Willis fue compartida, en un principio, por Demi Moore, quien terminó aceptando el papel de Molly Jensen, una de las actuaciones más recordadas de su carrera. En 2013, durante un evento del American Film Institute, Moore confesó a Glamour: “Pensé: ‘Vaya, esto es una receta para el desastre... O será algo realmente especial, realmente asombroso, o un completo fracaso’”.

La trama —un hombre asesinado que intenta contactar a su pareja desde el más allá— parecía difícil de ejecutar sin caer en lo ridículo. A esa duda se sumaba la elección del director, Jerry Zucker, conocido por comedias como Airplane! y The Naked Gun.

Contra todo pronóstico, Ghost fue un éxito rotundo. Fue la película más taquillera de los 90, con una recaudación superior a los 500 millones de dólares, frente a un presupuesto de apenas 20 millones. Además, recibió varias nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Película, y consolidó la carrera de Demi Moore.

"Ghost", con Patrick Swayze como Sam Wheat, recaudó más de 500 millones de dólares en taquilla

El rol de Sam Wheat terminó en manos de Patrick Swayze, cuya interpretación fue clave. Como explicó Collider, “tenía la imagen, el carisma, pero también una profunda emotividad que parecía fluir de él con naturalidad”.

El arrepentimiento (a medias) de Willis

Aunque en su momento Bruce Willis expresó cierta frustración por no haber entendido la historia, también aclaró que no lo consideraba un error trágico. En declaraciones a David Sheff en 1996 afirmó: “No me arrepiento, porque simplemente no importa”. Incluso añadió que “hubiera sido agradable haber trabajado con Demi de nuevo. Me gustó esa película”.

Lo cierto es que años después el actor interpretaría un personaje similar en otra producción de gran impacto: “El sexto sentido”, donde encarna a un hombre que, al igual que Sam Wheat, está muerto sin saberlo.

A pesar del rechazo de estrellas consolidadas, la película logró combinar elementos de género híbrido, emocionar al público y sostenerse como una de las historias más memorables del cine de los años noventa.