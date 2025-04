Quién es Erin Doherty, la actriz que protagonizó una de las escenas más impactantes de ‘Adolescencia’

Su personaje en Adolescencia, la psicóloga Briony Ariston, la enfrenta a una de las escenas más intensas de su carrera (Netflix)

Desde su interpretación como la joven princesa Ana en The Crown hasta su impactante papel en Adolescencia, la actriz británica Erin Doherty ha consolidado su reputación como una intéprete versátil y de amplio rango dramático.

Su reciente trabajo para la miniserie de Netflix es una de las secuencias más impresionantes del año: una escena ininterrumpida de 52 minutos en la que examina psicológiamente y enfrenta con cautela a un chico de 13 años acusado de asesinato.

De promesa del fútbol a estrella de la actuación

Antes de cultivar su talento histriónico, Doherty tenía el horario dedicado al deporte. De niña, destacó como futbolista y llegó a ser capitana del equipo Crawley Wasps.

“Claro que era buena. Me reclutaron para jugar en el Chelsea Women. Estaba bastante comprometida con ello y me encantaba”, contó en una entrevista con The Guardian en 2022.

Sin embargo, equilibrar su pasión por el fútbol con su creciente amor por la actuación se volvió imposible en esa época.

Doherty resaltó que sabía cuáles eran sus pasiones desde que era pequeña. Por eso fue clave tomar una decisión definitiva para concentrarse completamente en ello (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Los domingos, mi padre tenía que llevarme a los partidos y luego a la clase de teatro. En cierto punto, simplemente me dijo: ‘Erin, no puedo seguir haciendo esto’. Tuve que elegir”. Esa decisión, tomada a los 13 años, selló su destino en el mundo del espectáculo.

Doherty se formó en la Guildford School of Acting antes de ingresar a la prestigiosa Bristol Old Vic Theatre School, donde estudió de 2012 a 2015.

Pronto, su talento la llevó a aparecer en la televisión británica en Call the Midwife (2016) y en la miniserie Les Misérables (2018), pero su gran salto llegó en 2019 con The Crown.

La realeza

Interpretar a la princesa Ana en la tercera y cuarta temporada de The Crown fue un reto que Doherty asumió con absoluta entrega.

La actriz pasó horas estudiando a la hija de la reina Isabel II, enfocándose exclusivamente en grabaciones de la época para no verse influenciada por entrevistas recientes.

En The Crown, pasó horas estudiando a la princesa Ana para perfeccionar su voz y gestos. (Netflix)

La interpretación vocal fue un elemento clave de su performance. El tono de Ana es más bajo que con el que habla normalmente Erin.

“Puedes aprender mucho sobre alguien por la forma en que sostiene su voz. Creo que como se sentía tan reprimida, intentando ser la princesa que todo el mundo quería que fuera, su voz era tan contenida y forzada que resultaba fascinante imitarla”, explicó en una entrevista con Elle UK.

Pero el mayor desafío no fue solo la caracterización, sino mantener la compostura frente a un elenco de renombre que incluía a Olivia Colman, Helena Bonham Carter y Tobias Menzies.

“Cuando conseguí el papel, pensé: ‘Erin, tienes que deshacerte de tu amor y admiración por estas personas’, porque si no, solo me quedaría mirándolos en escena, incapaz de creer que estaba en la misma habitación que ellos”.

Trabajar con actores tan importantes en "The Crown" fue un sueño cumplido para Erin (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras su paso por The Crown, Doherty regresó a su primer amor, el teatro, pero pronto fue seducida por la televisión nuevamente con el drama psicológico Chloe (2022), donde interpretó a Becky Green, una joven obsesionada con la vida de una amiga fallecida. La historia toca temas de clase social, el duelo y el deseo infructuoso de encajar.

En los años siguientes, Doherty amplió su registro con papeles desafiantes en el cine y la televisión. En 2024, protagonizó Reawakening, donde interpretó a una mujer que regresa con sus padres tras haber estado desaparecida por dos décadas. Y en 2025, además de participar en A Thousand Blows de Disney+, se sumó a Adolescencia, la serie de Netflix que ha causado un gran impacto por su crudeza y formato innovador.

El reto de “Adolescencia”

En Adolescencia, Doherty encarna a Briony Ariston, una psicóloga infantil que debe evaluar a un adolescente acusado de asesinato. La serie, coescrita por Stephen Graham y Jack Thorne, destaca por sus episodios filmados en una sola toma, sin cortes.

En el tercer capítulo, la actriz sostiene una escena de 52 minutos de duración en la que confronta al joven sospechoso, interpretado por Owen Cooper. “Era tan intenso que mi familia, cuando vio el tráiler, me dijo: ‘No sé si voy a poder ver esto’”, confesó Doherty en The Independent.

La escena muestra a Briony interrogando al chico con voz firme mientras él responde con gritos y golpes sobre la mesa. Solo cuando la cámara la sigue fuera de la sala, se puede ver su miedo reflejado en manos temblorosas y una respiración entrecortada, que rápidamente regula antes de regresar con aplomo.

Para Erin, que nació artísticamente en el teatro, el formato de "Adolescencia" la entusiasmó mucho (Netflix)

“Estaba en mi elemento”, dijo la actriz. “Creo que este formato es emocionante. Espero que se explore más en el futuro porque brinda a los actores la oportunidad de soltarse y rendirse al momento”.

Por otro lado, aunque Doherty mantiene su vida personal alejada del foco mediático, se conocía su romance de siete años con la actriz Sophie Melville, a quien conoció en la obra The Divide. No obstante, el pasado 25 de marzo, el Daily Mail reportó que la pareja se había separado.