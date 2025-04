“The Office”: por qué Rashida Jones salió de la serie tras solo una temporada

Tras interpretar a Karen Filippelli y formar parte de un triángulo amoroso en “The Office”, la actriz Rashida Jones admitió no haber contado con el respaldo de la audiencia (NBC)

El impacto de la serie The Office sigue generando conversación años después de su final, no solo entre sus fanáticos, sino también entre los actores que dieron vida a sus personajes.

En el podcast Good Hang, Rashida Jones reflexionó sobre su breve paso por la comedia, interpretando a Karen Filippelli en la tercera temporada.

El personaje rápidamente se enfrentó a las críticas del público por interferir en la relación central entre Jim Halpert y Pam Beesly.

“Hice un año en The Office y me dejaron ir, lo cual tenía sentido”, afirmó Jones.

A pesar de que la actriz reconoció la funcionalidad de su personaje para “crear tensión en la relación entre Jim y Pam”, añadió que los fans no la recibieron con entusiasmo: “La gente no me apoyaba. Los fans no estaban de mi lado”.

El personaje de Jones se interpuso en la romántica historia de Jim Halpert y Pam Beesly (NBC)

Amy Poehler, anfitriona del podcast y su co-estrella de Parks and Recreation, intentó consolar a Jones destacando lo difícil que era asumir un rol en competencia directa con una de las parejas más queridas de la televisión.

Sin embargo, la intérprete aceptó con serenidad su papel en la narrativa del programa y destacó que su salida ocurrió “por razones creativas que tenían sentido”.

En esa misma línea, agregó que asumió su rol como parte de un triángulo amoroso necesario para que la pareja central finalmente “se lo ganara” en la ficción.

Por el contrario, en el caso de Parks and Recreation, el personaje de Jones, Ann Perkins, fue sumamente querido por la audiencia. Tanto Amy Poehler como Rashida Jones formaron parte del elenco por siete temporadas.

Amy Poehler defendió a Rashida Jones en su podcast, señalando lo difícil de competir con una pareja televisiva tan popular como Jim y Pam (REUTERS/Aude Guerrucci)

Poehler recordó que inicialmente hubo confusión cuando la NBC consideraba un spin-off de The Office titulado The Stamford Branch.

Dicho proyecto iba a contar con Jones como nexo entre las dos series, pero al final evolucionó en un producto totalmente independiente.

A pesar de las dudas iniciales, la situación se resolvió de manera favorable cuando tanto Amy y Rashida fueron seleccionadas para papeles distintos en Parks and Recreation, consolidando una amistad que ya existía fuera de las cámaras.

“Nos preocupaba haber elegido el mismo papel”, recordó Poehler, aunque al final ambas celebraron haber trabajado juntas en el exitoso show.

Poehler recordó la confusión inicial sobre un spin-off de "The Office" que derivó en la creación de "Parks and Recreation" con un elenco distinto (NBC)

El regreso de Steve Carell en el final de “The Office”

Steve Carell, quien interpretó al icónico Michael Scott, también ha sido tema de conversación debido a su retorno en el episodio final de la serie.

Según declaraciones recogidas en el podcast Office Ladies, el creador de la serie, Greg Daniels, deseaba que Carell regresara durante la novena temporada.

Sin embargo, el actor inicialmente declinó: “Sentía que la historia de Michael había terminado. Este es el final de todos los demás, y él no quería eclipsar eso", explicó Jenna Fischer, quien interpretó a Pam Beesly, en el programa.

Finalmente, Daniels propuso una historia centrada en la boda de Dwight Schrute y Angela Martin, donde Michael Scott podría reaparecer de manera orgánica como padrino.

La cadena televisiva NBC no concretó un nuevo contrato con Steve Carell para continuar en "The Office", lo que motivó su salida antes del desenlace de la serie (NBC)

Esta idea fue bien recibida por Carell, quien estuvo de acuerdo en regresar brevemente al set de manera que se respetara la evolución del resto de los personajes.

“Steve realmente sintió que era una razón creativa apoyada por la historia", añadió Fischer.

Es de conocimiento público que la salida de Steve Carell de la serie estuvo vinculada a factores contractuales y personales.

La producción de la NBC no logró concretar un nuevo acuerdo con el artista, quien además deseaba dedicar más tiempo a su familia tras largas jornadas de grabación durante siete temporadas.

El regreso de Carell en el final de "The Office" fue una aparición breve y pensada para no opacar el cierre del resto del elenco (NBC)

Además, Carell expresó que deseaba dar mayor protagonismo a otros personajes, considerando que la trama había girado principalmente en torno a Michael Scott durante gran parte de la serie.