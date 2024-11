“The Office”: la directora de casting reveló que hubo dos actores considerados para interpretar a Michael Scott antes de Steve Carell

Los productores de “The Office” barajearon varios nombres antes de escoger a Steve Carell como Michael Scott

Hace unos días, en el podcast Office Ladies conducido por las actrices Jenna Fischer y Angela Kinsey hablaron sobre la negatividad de Steve Carell para volver a las últimas temporadas de The Office, pues a pesar de que esta producción le dio fama internacional al actor, pensó que su ciclo estaba terminado.

Ahora, en el episodio de este 6 de noviembre, las comediantes tuvieron como invitada a Allison Jones, quien fue directora de casting para la sitcom y uno de los temas que más llamó la atención fue la anécdota de que NBC no quería a Steve Carell en primer lugar para interpretar a Michal Scott.

“Recuerdo vívidamente la primera reunión que tuvimos con la cadena cuando (Greg Daniels) tenía una lista de nombres y dijeron: “Probemos con Philip Seymour Hoffman. Y luego, ya sabes, busquemos a Paul Giamatti o lo que sea”, relató la ejecutiva, quien ese momento pensó que ninguno de los actores estaría interesado en el programa porque en esos años “nadie hacía televisión. La comedia era lo último que se buscaba”.

Paul Giamattiy Philip Seymour Hoffman fueron los primeros considerados para el papel de Michael Scott” (créditos: REUTERS/Mike Blake. (Photo by Victoria Will/Invision/AP, file))

Cuando por fin empezaron las audiciones, ni si quiera llamaron a Steve Carell, puesto que se encontraba grabando Come to Papa. No obstante, Allison Jones comentó que “Nancy Perkins, que era la jefa de casting de NBC Universal, siempre supo que Steve sería la mejor opción para esto”. Finalmente Come to Papa se canceló en su cuarto episodio, así que Carell pudo unirse al elenco.

Durante la plática, Jenna Fischer y Angela Kinsey elogiaron las habilidades de Jones para trabajar los casting. Ella conformó los elencos de producciones que se volvieron memorables, como es el caso de Freaks and Geeks , Arrested Development , Parks and Recreation , Veep , Brooklyn Nine-Nine y The Good Place, así como las películas Bridesmaids , Lady Bird y Barbie . Ante esto, la ejecutiva de 69 años explicó que el secreto de su éxito se debe a que recuerda a las personas que no consiguieron un papel y las vuelve a llamar.

“Si conocemos a alguien que creemos que es especial o que hace una buena audición, no podemos esperar a volver a traerlo para conseguirle un papel. Y a veces eso requiere 40 audiciones antes de que consigan algo y hay que seguir trayendo a esa persona una y otra vez”, declaró.

Jenna Fischer y Angela Kinsey elogiaron a Allison Jones por crear buenos elencos para las producciones (créditos: Instagram Office Ladies)

¿Por qué Steve Carell renunció a The Office?

Hace unos días, Jenna Fischer y Angela Kinsey tocaron el tema de la renuente negativa de Steve Carell de volver a The Office, después de su salida en la séptima temporada porque para el actor, Michael Scott ya no tenía más para contar. Según lo que relataron, el creador del programa, Greg Daniels, le insistió mucho en que volviera, pero solo estuvo en el episodio final de la novena temporada.

“Steve era reacio. Sentía que la historia de Michael había terminado. No quería abrirla de nuevo, y especialmente no quería volver después de dos años y que este episodio final fuera sobre él. Steve realmente sintió como, ‘Mi personaje tuvo su final.’ Este es el final de todos los demás, y él no quería eclipsarlo”, dijo Jenna Fischer.

Aunque, esta no fue la única razón por la cual el comediante abandonó el proyecto, pues el productor Ben Silverman y la editora Claire Scanlon revelaron que la NBC nunca terminó de establecer los lineamientos con el actor para renovar su contrato. Además, Steve informó que ya deseaba pasar más tiempo con su familia porque los largos periodos de grabación de la serie le impedían estar con ellos.

Steve Carell salió de The Office para que otros personajes tuvieran mejor desarrollo (REUTERS/Danny Moloshok//File Photo)

Además, el actor mencionó que ya era momento de que otros personajes tuvieran un mayor desarrollo, ya que durante las siete temporadas la mayor parte de la historia de estaba enfocada en Michael Scott.