Helen Mirren cuestiona el legado de James Bond y su representación de las mujeres

Helen Mirren, destacada figura del cine y teatro, aborda la problemática de género en el cine (REUTERS/Stephane Mahe)

La actriz británica Helen Mirren, ícono del cine y el teatro con una carrera que abarca más de cinco décadas, ha manifestado con claridad su rechazo a la saga de James Bond, una de las franquicias más rentables y populares de la historia del cine.

En una entrevista reciente con The Standard, citada por Far Out, Mirren fue tajante: “El concepto entero de James Bond está empapado y nace de un sexismo profundo”.

Distancia con el personaje, no con sus intérpretes

Aunque su opinión sobre el personaje es crítica, Mirren se encargó de subrayar que su desacuerdo no se extiende a los actores que han dado vida a 007. “Adoro a Pierce (Brosnan), y Daniel Craig me parece una persona muy amable y cortés”, comentó. De hecho, la actriz comparte elenco con Brosnan en la próxima serie MobLand, dirigida por Guy Ritchie.

Mirren compartirá pantalla con Pierce Brosnan en la nueva serie "MobLand" (REUTERS/Isabel Infantes)

Su vínculo con la franquicia tiene incluso un componente familiar: Mirren es prima de la fallecida Tania Mallet, quien interpretó a la hermana del personaje Jill Masterson en Goldfinger (1964), una de las entregas más icónicas de la saga.

Aun así, la actriz asegura que nunca sintió afinidad con el universo narrativo de Bond: “La serie de James Bond, simplemente no era lo mío. Nunca me gustó James Bond. Nunca me gustó la forma en que se representaba a las mujeres en esas películas”.

Crítica a la figura de la “chica Bond”

Para Mirren, la raíz del problema está en la visión masculina dominante que ha moldeado la representación femenina en las películas de 007 desde sus inicios. En su análisis, las denominadas “chicas Bond” no han sido más que accesorios del protagonista: presencias atractivas diseñadas como objetos de deseo y conquistas superficiales.

Esta visión ha sido objeto de críticas durante años. Desde la mítica escena de Ursula Andress emergiendo del mar hasta nombres como Pussy Galore, la saga ha ofrecido una imagen de la mujer centrada en la sexualización, la dependencia emocional del héroe masculino y la obsolescencia narrativa: muchas de estas mujeres son desechadas tras una breve relación con Bond.

Si bien las producciones más recientes han intentado corregir esa tendencia —con personajes femeninos más complejos, agentes entrenadas y figuras de autoridad—, Mirren considera que estos cambios son apenas superficiales y no abordan el problema estructural.

Las “chicas Bond” han sido criticadas por ser retratadas como accesorios del protagonista y objetos de deseo (IMDB)

Un llamado a contar otras historias

En su intervención, la actriz no solo identificó las falencias del pasado, sino que propuso un camino alternativo. “Las mujeres han sido siempre una parte fundamental y extraordinariamente valiente del servicio secreto”, afirmó, aludiendo a su papel en operaciones de inteligencia reales como las de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

Y agregó: “Si escuchas lo que hicieron las mujeres en la Resistencia francesa, verás que fueron increíblemente valientes”.

En lugar de seguir reciclando la figura de Bond, Mirren sugiere que el cine de espionaje amplíe su horizonte y comience a centrarse en las historias de agentes femeninas. Esta propuesta se alinea con los reclamos de una industria cinematográfica que, en años recientes, ha sido cuestionada por su falta de equidad de género tanto delante como detrás de cámara.

El debate sobre el legado de Bond

Las declaraciones de Mirren se suman a un debate más amplio sobre el lugar de James Bond en el siglo XXI. Con el retiro de Daniel Craig tras Sin tiempo para morir (2021), la franquicia atraviesa un momento de redefinición.

Si bien el público y la crítica especulan sobre quién tomará el relevo como próximo 007, la reflexión que propone Mirren apunta a una pregunta más profunda: ¿debe el cine seguir sosteniendo un personaje cuya identidad está ligada al machismo clásico de la Guerra Fría?

En este contexto, su postura adquiere especial relevancia. No se trata simplemente de actualizar un personaje, sino de reconsiderar qué historias se cuentan, quiénes las protagonizan y qué valores transmiten.