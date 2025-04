Gabourey Sidibe reveló que fingió ser blanca para poder trabajar antes de protagonizar “Precious”

Gabourey Sidibe reconoció que siempre ha enfrentado discriminación racial. (Escena de 'Precious')

En el nuevo documental de Apple TV+ Number One on the Call Sheet, Gabourey Sidibe ofrece una conmovedora y a la vez hilarante interpretación de Melody, un personaje que adoptó mientras trabajaba como operadora de líneas eróticas.

La escena aparece en el episodio Black Leading Women in Hollywood, donde la actriz de 41 años habló sobre las dificultades que enfrentó antes de entrar en la industria del entretenimiento y aseguró que trabajó en una empresa que favorecía los estándares de belleza blancos, incluso en la forma de hablar.

“Conseguí el papel de Precious cuando tenía 24 años. Antes de eso, simplemente actuaba entre otros trabajos, y en ese momento trabajaba en un call center como operadora de líneas eróticas. Para que lo sepan, la empresa estaba compuesta principalmente por mujeres negras. Y no estaba permitido sonar como una persona negra al teléfono”, contó.

Gabourey Sidibe aseguró que no podía sonar como "una chica negra" cuando trabajaba en un call center. (Instagram/Gabby Sidibe)

Asimismo, en el documental dirigido por Shola Lynch, la artista relató cómo, al igual que muchas mujeres negras en la historia de Estados Unidos antes de la Ley de Derechos Civiles, tuvo que fingir ser blanca para poder trabajar.

“Había una línea exclusiva para chicas negras. Adivinen qué, casi nunca sonaba. Así que mi nombre en las llamadas era Melody. Y en cada conversación, ponía una voz aguda de Valley Girl y decía: ‘Hola’. Y él respondía: ‘Hola, ¿cómo te llamas?’. ‘Soy Melody’. ‘¿Cómo estás? ¿Todo bien?’ ‘Sí, estoy súper bien en este momento. Acabo de llegar a casa de la universidad, estoy en mi segundo año…’”.

Por si fuera poco, Gabourey Sidibe profundizó en la lucha interna y externa contra la discriminación. La celebridad afirmó que “nos entrenan para odiarnos a nosotros mismos y el mundo a nuestro alrededor también está entrenado para reforzarlo”.

Gabourey Sidibe dijo que el mundo en el qué vivimos fomenta la discriminación racial. (Instagram/Gabby Sidibe)

“Pero hay algo en mí que dice: ‘No me voy a doblegar ante eso’. Sea lo que sea que no te guste de mí, lo haré aún más evidente y sonreiré en tu cara. Y eso es lo que sentí que Precious necesitaba ser”, expresó.

Pese a que la artista no se llevó el Oscar por el film, si recibió un reconocimiento público de Sandra Bullock, quien ganó el premio por Un sueño posible. En el documental, se muestra un emotivo clip en el que Bullock destaca la actuación de Sidibe desde el escenario.

Cabe destacar que desde su debut en Precious, la actriz ha participado en películas como Tower Heist y Antebellum, además de tener papeles recurrentes en series como Empire y American Horror Story.

Gabourey Sidibe tuvo una carrera exitosa después de protagonizar 'Precious' (Escena de 'Precious')

Gabourey Sidibe elogió a su esposo por su apoyo incondicional

Gabourey Sidibe aseguró que no podría estar más agradecida por la actitud protectora de su esposo, Brandon Frankel.

Durante una entrevista con la revista People, la actriz elogió a Frankel por defenderla tanto en redes sociales como en la vida real.

Cuando se le comentó que su esposo no parece tolerar ninguna falta de respeto hacia ella, la famosa respondió con una sonrisa que él es un poco intenso con la forma con la que la respalda, pero siente que lo merece.

“No lo hace, y me lo merezco completamente, ¿ok? Si alguien pisa mi vestido, él estará aquí en un segundo. Está en disputa con muchas cosas. Tengo que tener cuidado al contarle si alguien me hizo un desaire porque los eliminará de su vida para siempre”.

Gabourey Sidibe está agradecida por la forma en la que su esposo, Brandon Frankel la protege. (Instagram/ Gabby Sidibe)

Incluso, la estrella de Hollywood destacó la lealtad extrema de su esposo: “Podría discutir con su propia abuela por mí. Y me lo merezco. Lo amo tanto y haría lo mismo por él”, indicó.

La pareja se conoció en la exclusiva aplicación de citas Raya. Posteriormente se casaron en secreto en 2020, apenas cuatro meses después de comprometerse, y en abril de 2024 dieron la bienvenida a sus mellizos, Cooper y Maya.