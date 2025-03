La nueva vida de Robert Redford en Nuevo México: lejos de Hollywood, cerca de la naturaleza

Robert Redford celebró el cambio de sede del Festival de Sundance, destacando la importancia de evolucionar y crecer (WireImage)

En una decisión que marca un cambio importante tanto en su vida personal como en el destino de su emblemático Festival de Sundance, Robert Redford ha optado por dejar atrás el bullicio de Hollywood para mudarse a un lugar mucho más tranquilo y conectado con la naturaleza: Santa Fe, Nuevo México.

Lejos de los focos y las alfombras rojas, Redford ahora reside en su rancho junto a su esposa, la artista alemana Sibylle Szaggars, donde cultiva una vida sencilla, pero profundamente comprometida con causas medioambientales.

Este cambio de rumbo en su vida personal no es una casualidad. Refleja una evolución profunda que también está dejando huella en el futuro del Festival de Sundance, que él fundó en 1978.

Después de más de cuatro décadas en Park City, Utah, el festival cambiará de sede a partir de 2027, trasladándose a Boulder, Colorado. Según Vanity Fair, esta decisión responde a múltiples factores: las limitaciones logísticas del espacio actual, pérdidas económicas y un desacuerdo con las políticas estatales de Utah, que el festival considera restrictivas hacia la comunidad LGBT+.

El cambio de sede también responde a una nueva era para Sundance, que busca expandir su alcance en un entorno más diverso y dinámico. Boulder, con su vibrante población de 100.000 habitantes y un gobierno local comprometido con el arte y la cultura, ha ofrecido un entorno mucho más adecuado, además de un incentivo fiscal de 34 millones de dólares.

En sus declaraciones, Redford celebró la decisión como un paso crucial para garantizar la supervivencia y evolución del festival, asegurando que este cambio permitirá seguir apoyando a artistas innovadores y fomentando el cine independiente.

Un regreso efímero a las pantallas

El actor reapareció brevemente ante las cámaras con un cameo de 30 segundos en la serie Dark Winds, emitido en marzo en Estados Unidos. En una escena cargada de humor, se lo ve en prisión jugando una partida de ajedrez con George R. R. Martin, autor de Canción de Hielo y Fuego. “Todo el mundo está esperando, haz tu movimiento”, le dice Redford al escritor, en una clara alusión al prolongado retraso de este para terminar su saga literaria.

La escena adquiere relevancia porque representa la primera aparición en pantalla del actor en seis años. Su última participación había sido en Avengers: Endgame (2019). Un año antes, en 2018, Redford había anunciado su retiro con el estreno de The Old Man and The Gun.

“He llegado a la conclusión de que esto será el fin para mí en términos de interpretación”, dijo entonces a Entertainment Weekly. Sin embargo, posteriormente matizó: “Nunca debí afirmar que me retiraba. Lo único que he conseguido es que nadie esté prestando atención a esta nueva película”.

Desde entonces, su presencia en el cine fue limitada a funciones de producción. En Dark Winds y otros proyectos, como All Illusions Must Be Broken, Redford continúa vinculado a la industria, pero sin intención —al menos por ahora— de retomar un papel actoral de peso.

Una vida lejos del foco y cerca de la tierra

Tras la venta de su vivienda en California, Redford se estableció en Santa Fe, México

El alejamiento de Redford de Hollywood no es solo profesional, sino también geográfico. Hoy vive con su esposa, quien dirige una galería de arte y ambos colaboran activamente en The Way of the Rain, una organización sin ánimo de lucro dedicada a causas medioambientales.

Su vínculo con California también se disolvió recientemente. En 2023, la pareja vendió su casa en Tiburon por 4,65 millones de dólares, según The Wall Street Journal. El actor se trasladó de forma casi definitiva a Santa Fe, donde lleva una vida reservada y serena.

Un legado que trasciende al actor

Aunque ya no esté en el centro de la acción en Hollywood, el legado de Robert Redford sigue siendo muy relevante en el cine independiente.

Según Vanity Fair, Sundance continúa siendo una plataforma crucial para cineastas emergentes, y ha sido clave en el descubrimiento de filmes como CODA, que ganó el Óscar a Mejor Película, y de grandes interpretaciones como la de Kieran Culkin en A Real Pain.

Redford sigue siendo una figura influyente, no solo por su carrera, sino también por su compromiso con causas que van más allá del cine, como el medio ambiente y el arte.

Una figura en transformación

A los 88 años, Robert Redford continúa activo defendiendo el medio ambiente y promoviendo el arte independiente (EFE)

A sus 88 años, Redford se mantiene activo en proyectos que resuenan con sus valores: la defensa del medio ambiente, el impulso al arte y la creación independiente. Aunque ya no pise con frecuencia los sets de rodaje, su influencia perdura.

El traslado de Sundance y su sorpresivo regreso fugaz a la actuación reafirman que su papel dentro del cine, más que concluir, se está reformulando. En palabras del propio Redford: “Agradezco a la comunidad de Boulder su apoyo y espero con ansias ver qué le depara el futuro al certamen cuando se celebre allí”.