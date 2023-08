Robert Redford: el “chico de oro” que sobrevivió a la muerte de dos hijos y se permitió dar una vuelta de página

Robert Redford en el 74º Festival de Cine de Venecia en Sala Casino el 1 de septiembre de 2017 (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

“Toda mi vida me ha perseguido la culpa porque siento que existe esta diferencia entre la forma en que me veo y la forma en que me siento por dentro”, declaró el actor de pocas palabras. Por fuera todo está dicho pero por dentro Robert Redford, una de las últimas estrellas vivas que se abrió camino durante la Edad de Oro de Hollywood, sufrió las pérdidas más dolorosas que puede admitir una persona.

Una infancia difícil

Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, en el seno de una familia de clase media. Su padre trabajaba como lechero y, más tarde, como contable de una compañía petrolera, mientras que su madre era ama de casa. El pequeño Robert compartía con su mamá el amor por el cine y los libros, al tiempo que le enseñaba a dibujar. En el 2011, Redford aceptó cooperar con el autor Michael Feeney Callan en un libro sobre su vida. Una de las revelaciones que surgieron fue que contrajo polio cuando era niño. No fue un caso grave pero se vio obligado a pasar varias semanas en la cama después de sobreexigirse nadando en el mar. En un corto del 2014, el actor rindió homenaje a Jonas Salk, el científico que encontró la vacuna para la polio; se puso detrás de cámaras para dirigir una parte de Cathedrals of Culture, un documental en 3D sobre el Instituto Salk de Estudios Biológicos de San Diego. “Yo vivía cuando la epidemia de la polio todavía era una gran amenaza... así que cuando Jonas Salk inventó la vacuna, fue una noticia impactante”, dijo en una entrevista con Express.

Una foto de la infancia de Robert Redford (ARCHIVO GROSBY)

El protagonista de Propuesta indecente (1993) lloró en la Celebración del Liderazgo de las Mujeres de Utah en el Festival de Cine de Sundance de 2018 cuando homenajeó a su madre. Martha Redford falleció a los 40 años, cuando Robert tenía 18, de septicemia, una hemorragia relacionada con un desorden sanguíneo que contrajo cuando sus hijas gemelas murieron durante el parto ocho años antes. “Parecía tan injusto”, dijo Redford a AmoMama, y continuó, “Pero de una manera extraña, me liberó para ir por mi cuenta, lo que había querido hacer durante mucho tiempo”. El actor admitió que no le había facilitado las cosas a su madre de adolescente, pero que ella siempre lo apoyó, “Mi mamá creía que todo importaba, tenía una gran fe en mí de que me iría muy bien”, explicó a Closer Weekly. Pero Martha no pudo ver su sueño hecho realidad: su hijo debutó cinco años después de su muerte. “[Vengo] de una familia oscura [que] emigró de Irlanda y Escocia. No hablás demasiado. No te quejás mucho. [...] Soportás lo peor de lo que te llega, y lo hacés con gracia”, señaló Redford durante una charla con NPR, refiriéndose a las dificultades de su familia para llevar las pérdidas. Esta actitud hacia la muerte no sólo se debió al prematuro fallecimiento de su madre sino también a sus hermanas gemelas fallecidas, Redford explicó que en su familia simplemente no se hablaba de la tragedia.

Acosado y echado en la adolescencia

Es difícil imaginar que una estrella de cine tan encantadora y segura de sí misma como Robert Redford haya luchado alguna vez por encajar, pero la experiencia dice que no le fue nada fácil. Según Robert Redford: The Biography, de Michael Feeney Callan, una banda local llamada los Pachucks lo acosó en una ocasión, lo que provocó un incidente aterrador en un tejado. La banda lo retó a saltar desde el techo para demostrar que era un hombre. Redford lo hizo, y estuvo a punto de morir en el proceso. El momento dio lugar a una revelación que el actor compartió con su biógrafo, “Tenés dos opciones, me parece. Podés dejarte llevar por tus miedos, o podés superarlos”. Pronto, las cosas cambiaron. Redford y algunos amigos del colegio crearon su propia banda, los Barons, que era esencialmente una fachada para diversas actividades ilegales, como el robo y el allanamiento de casas.

El actor estadounidense Robert Redford como Jay Gatsby en la película 'El gran Gatsby', basada en la novela de 1925 de F Scott Fitzgerald, 1974 (Photo by Silver Screen Collection/Getty Images)

En 1954 Redford comenzó a asistir a la Universidad de Colorado con una beca de béisbol. Ahí la futura estrella tenía una reputación de chico de la noche. “Redford era muy querido en los círculos de la bebida, pero decían que no tenía control”, escribe Callan en su biografía. El autor no menciona exactamente qué fue lo que pasó en la fraternidad Kappa Sigma a la que pertenecía Redford, pero se sabe que fue expulsado de la universidad después de 18 meses. Aunque ese no fue el final de su educación. Después de perder su beca, decidió trasladarse a Europa con la esperanza de convertirse en artista, y pasó un tiempo aprendiendo a pintar en Florencia y en París.

El protagonista de El gran Gatsby (1974) atribuye a su estancia en la capital francesa el haber despertado su interés por los asuntos culturales y políticos. Después recorrió el país haciendo “dedo” y pintando en las calles para ganar plata. Pero su economía no prosperaba, como confesó a su biógrafo, una vez durmió en estiércol de vaca para mantenerse caliente. En 1958, el actor vendió todas sus obras de arte por 200 dólares, lo suficiente para regresar a su país; compartió con la revista Success, “[La experiencia] me dio una especie de nerviosismo, que fue bueno”. Y más tarde estudió en la Academia Americana de Artes Dramáticas de Nueva York.

Perdió a su primer hijo

Hacia finales de los ‘50, las cosas parecían ir de maravilla para Robert Redford: se acababa de casar con su primera esposa, Lola Van Wagenen, hizo su debut en Broadway en Tall Story, y se convirtió en padre por primera vez con el nacimiento de su hijo Scott. Pero trágicamente, su mundo se derrumbó un día de noviembre de 1959 cuando Scott, de sólo diez semanas, falleció a causa de una enfermedad que más tarde se denominaría Síndrome de Muerte Súbita Infantil. La tragedia devastó a Redford, que se sentía culpable por no haber monitoreado mejor al bebé. Y le tomó más de medio siglo abrirse sobre esto al público. En una entrevista en el 2011, la estrella de África mía (1985) dijo, “Fue muy difícil. Éramos muy jóvenes. Estaba haciendo mi primer trabajo de teatro, que no pagaba mucho. No sabíamos nada sobre el síndrome de muerte súbita infantil, así que como padre uno se culpa. Deja una cicatriz que nunca se cura completamente”.

Robert Redford y Lola Van Wagenen en 1976, en Nueva York (Photo by PL Gould/Images/Getty Images)

Apenas tres años después del trágico deceso de su hijo Scott, Redford se vio obligado a enfrentarse a la posibilidad de perder a su segundo hijo. Y no sólo eso, sino que la vida de su esposa también corría peligro. En 1962, David James Redford nació prematuramente con la misma condición que Patrick Kennedy, el fallecido hijo de John F. Kennedy. Según el libro Robert Redford: La Biografía, el bebé tenía un 40 por ciento de posibilidades de supervivencia después de ser diagnosticado con la Enfermedad de Membrana Hialina. Pero afortunadamente, el niño y su madre lograron salir adelante. El actor habló anteriormente sobre las dificultades que sus hijos enfrentaron, en una conversación con la revista People, “La gente cree que todo ha sido fácil para mí siempre. Pero eso es falso. Lo más difícil del mundo es cuando tus hijos tienen problemas de salud. Nuestra familia ha soportado varios golpes que nadie sabe, y por el bien de mi familia, no quiero que lo sepan”.

El asesinato de su yerno

En 1983 la tragedia golpeó nuevamente a la familia de Robert Redford, y esta vez a su hija en particular. Aún siendo un misterio sin resolver, Sid Wells, novio de Shauna Redford, recibió un disparo mortal en la nuca en su departamento en la Universidad de Colorado. Su compañero de habitación Thayne Smika, que al parecer tenía que pagar el alquiler ese día, fue el principal sospechoso. Pero aunque fue arrestado, la falta de pruebas hizo que Smika no fuera acusado ni procesado, y no ha sido visto desde 1986. El auto de Smika fue encontrado abandonado en Beverly Hills ese año, y los informes sugieren que huyó de los Estados Unidos.

La hija de Robert Redford, Shauna con el novio que murió de un disparo en la nuca, Sid Wells

En el 2010 surgieron nuevas pruebas para revisar el caso. La oficina del fiscal del condado de Boulder posteriormente aprobó una orden de arresto. Pero Smika sigue libre, a pesar de que se han hecho públicas sus fotos y un gran esfuerzo para encontrarlo. En 1997, Redford, asistió al funeral de Wells después de pensar en no ir por temor a la intrusión de la prensa, dijo al Star Tribune que todavía está muy afligido por el incidente, “Es como una puerta semi abierta con una habitación muy oscura”.

Un final natural

Robert Redford y Lola Van Wagenen parecían ser un matrimonio de los más estables. Se conocieron poco después de que él regresara de Francia; en ese momento, Van Wagenen era una renombrada historiadora. Se casaron en el ‘58, y tras la muerte de su hijo Scott tuvieron otros tres hijos, Shauna, James y Amy. El matrimonio duró 27 años y en 1985 se divorciaron, aunque nadie lo supo en ese momento: Redford era tan reservado que pasó una década antes de que los medios pudieran confirmar el divorcio. Aunque el actor no siempre se sintió cómodo hablando inicialmente de su divorcio, admitió que se casó a una edad temprana, 21 años, dijo a AmoMama, “No quiero denigrar a la persona con la que me casé. Hubo muchas buenas razones. Pero cuando me hacés una pregunta como, ‘¿por qué?’, tengo que decir que fue para salvar mi vida”.

En el 2001, 16 años después, la estrella de Nosotros en la noche (2017) dijo a The Telegraph que la relación llegó a un final natural, “Fue mutuo y fue correcto seguir adelante. Todavía tenemos un gran amor y afecto por el otro. Es maravilloso, y creo que probablemente merecemos el crédito por eso, porque nuestros hijos son maravillosos, lo han superado muy bien”.

La muerte de otro de sus hijos

Ningún padre debería ver a sus hijos morir, y mucho menos a dos. Pero en octubre del 2020 Robert Redford y su ex esposa Lola Van Wagenen enfrentaron la muerte de su hijo James, quien falleció de cáncer de hígado a los 58 años. James Redford, que nació tres años después de la muerte de su hermanito Scott, había sufrido problemas de hígado toda su vida. En 1993 se sometió a una cirugía de transplante y más tarde fundó un instituto para la concienciación sobre este procedimiento. En el 2019 a la espera de un nuevo trasplante, fue diagnosticado con cáncer de conducto biliar.

Robert Redford (R) y su hijo James Redford (L) durante la proyección del Festival de Cine AFI del debut como director de James Redford "SPIN" - Retratos en ArcLight Cinemas en Hollywood, CA, Estados Unidos. (Photo by M. Caulfield/WireImage)

Un año más tarde, su esposa Kyle, y madre de sus dos hijos, confirmó en Twitter que había sucumbido a la enfermedad. En una declaración dada a la revista People, Cindi Berger reveló que Robert estaba de luto junto a su familia.

El amor después del amor

Después de varias pérdidas dolorosas y un divorcio, Redford le dio una nueva oportunidad al amor cuando apareció Sibylle Szaggars, una mujer 19 años menor que él, con quien luego se casó. Antes de proponerle matrimonio, encontró la vida bajo una nueva luz. Sobre su compromiso expresó, “Estamos comprometidos y muy contentos con eso. Ella es mi prometida, y eso lo dice todo, ¿no?”

Aunque sufrió desamores en su relación anterior, todo valió la pena porque su nueva esposa le permitió vivir una nueva vida. Esperó bastante tiempo para volver a decir “acepto”. En el 2009 se casó con la artista, casi un cuarto de siglo después de su divorcio, sin embargo, viven juntos desde mediados de los ‘90. Al igual que su esposo, Szaggars es reconocida por su campo de trabajo como artista ambiental multimedia. En 2015, fundó The Way of the Rain, Inc., una organización sin fines de lucro. Al año siguiente, recibió el Programa Arte para la Embajada de EE. UU.

La actual mujer de Robert Redfor, Sibylle Szaggars es una artista ambiental multimedia (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

La pareja se conoció en 1996 y se casó en Hamburgo, con una ceremonia de 30 invitados, incluidos amigos y familiares. Antes de dar el sí, Redford y su esposa vivieron en un rancho ecológico de 5.500 acres en Utah durante más de una década. Robert habló de su esposa, “Ella es una persona muy especial. Es más joven que yo y europea, lo que me gusta, así que es una vida completamente nueva”.

“Te lanzan la palabra ‘estrella’ a la ligera, y te la quitan igualmente a la ligera”, dijo Robert, quien posiblemente cumpliendo los 87 años haya entendido que hay personalidades que no necesitan títulos para ser reconocidos y amados por el público: claramente, Redford es uno de ellos.

