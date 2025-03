Los cinco matrimonios de Jean-Claude Van Damme: infidelidades, reencuentros y más

Jean-Claude Van Damme contrajo matrimonio cinco veces a lo largo de su vida (Ralph Dominguez/MediaPunch)

Jean-Claude Van Damme es un actor conocido en Hollywood por sus habilidades marciales, pero fuera de la pantalla grande su vida personal ha estado marcada por romances y desamores.

En sus 64 años de vida, el también guionista, productor y director se casó cinco veces en total y dos de ellas con la misma mujer. ¿Quiénes han sido las esposas del artista belga?

María Rodríguez

Era el año 1980 y Van Damme, con 20 años, decidió dar el gran “sí” a su pareja, una entrenadora personal. Poco antes de su primera boda, el intérprete había tenido su debut en el cine con una película belga titulada Een vrouw tussen hond en wolf.

Su participación en este film consistió en un rol de extra, así que, podría decirse que María lo acompañó en su etapa previa a la fama y en sus intentos por dejar de ser exclusivamente un luchador de kickboxing.

Jean-Claude, con apenas unos ahorros de ocho mil dólares, decidió probar suerte en Estados Unidos cuando viajó a Los Ángeles, la gran metrópoli que reunía los mejores talentos de Hollywood.

Es de conocimiento público que no se convirtió en un actor inmediatamente, puesto que tuvo que sobrevivir con trabajos esporádicos como repartidor de pizza, conductor de limusinas, profesor de karate e, incluso, masajista.

Su vida cambió por completo una vez que conoció al artista marcial Chuck Norris, quien le consiguió su primer papel en EE. UU. para la película Missing in Action, estrenada en 1984, el mismo año que se divorció de María Rodríguez.

En 1984, tras divorciarse de María, Van Damme obtuvo su primer papel en Estados Unidos gracias a su amistad con el artista marcial Chuck Norris (REUTERS)

Cynthia Derderian

No pasó más de un año y Jean-Claude Van Damme ya estaba celebrando su segundo matrimonio. Esta vez, la elegida fue Cynthia Derderian, de quien —al igual que Rodríguez— no se conoce demasiada información.

La segunda esposa lo acompañó entre 1985 y 1987, el periodo que precedió su salto al éxito mundial. Entre esos años, el actor continuó trabajando en películas con roles secundarios.

Apareció como el antagonista de Retroceder nunca, rendirse jamás (1986) y obtuvo el papel de Depredador en el film del mismo nombre que protagonizó Arnold Schwarzenegger. No obstante, su nombre quedó fuera una vez que abandonó el rodaje.

Jean-Claude y Cynthia se separaron en 1987, cuando él tenía 27 años.

El artista admitió que sus constantes divorcios se deben a la distancia y el ritmo de vida que impone la industria cinematográfica (Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Gladys Portugués

Su tercera esposa fue la mujer con la que se casó dos veces: la fisicoculturista Gladys Portugués. De su relación, que se oficializó en 1987, nacieron sus dos primeros hijos: Kristopher, de 37 años, y Bianca, de 34, quienes siguieron los pasos de su padre en la actuación.

Ambos se divorciaron en 1992, época en la que Van Damme se encontraba en la cúspide de su carrera actoral. Fue protagonista de Contacto sangriento (1988), largometraje recordado por su famosa “patada de helicóptero” dirigida a Bolo Yeung.

Asimismo, trabajó en otras producciones como Águila negra (1988), Kickboxer (1989), Cyborg (1989), Corazón de León (1990) y Doble impacto (1991).

Gladys Portugués, madre de dos de sus hijos, fue la única mujer con la que Van Damme se casó dos veces a lo largo de su vida (Bei/Shutterstock)

Darcy LaPier

Jean-Claude Van Damme contrajo matrimonio con la actriz Darcy LaPier en 1994, dos años después de que se separó de Portugués. Con ella tuvo su tercer y último hijo, Nicholas, de 29 años y quien también se desempeña como actor.

Sin embargo, su relación con LaPier fue centro de polémica, debido a que Jean-Claude le fue infiel mientras ella estaba embarazada.

El matrimonio con Darcy LaPier estuvo marcado por la infidelidad del actor (Ralph Dominguez/MediaPunch)

El affaire ocurrió con su co-estrella de Street Fighter, la cantante Kylie Minogue. Los artistas se vincularon románticamente durante la filmación de la película en Tailandia.

“Ocurrió. Fue en Tailandia, tuvimos un amorío. Dulces besos, hermoso sexo... Hubiese sido anormal no haber tenido un amorío, ella es preciosa y estaba todos los días delante de mí con una sonrisa hermosa, simpática, encantadora... no actuaba como una gran estrella. Yo conocía Tailandia muy bien, así que le enseñé mi Tailandia. Es una gran mujer”, confesó durante una entrevista con The Guardian en 2012.

La segunda vez con Gladys Portugués

Después de que se divorciara de Darcy, Van Damme se casó una vez más con Gladys Portugués en 1999. Aunque en 2015 estuvieron muy cerca de separarse —según reportes de la prensa en ese entonces—, pudieron resolver sus problemas y actualmente se mantienen felizmente casados.

“Soy un experto en divorcios, porque me he divorciado cuatro veces”, admitió el actor, según The Sun. “Crees en el amor y quieres asegurarlo para toda la vida. Y luego te das cuenta de que no funciona”.

La pareja, que vive en Los Ángeles, tuvo altos y bajos, pero el respeto y la unión familiar fue clave para que evitar una separación.

“No importa de quién sea la culpa. La única medicina durante un divorcio es tratar de no gritar, mantener distancia y darte tiempo. Tendemos a pensar que solo hay una persona que podemos amar”, señaló.

Jean-Claude Van Damm mantuvo una relación extramatrimonial con la cantante Kylie Minogue durante el rodaje de "Street Fighter" (United Archives GmbH)

Y agregó en referencia a su largo historial amoroso: “Pero los humanos tienen una energía grande, lo que significa que puedes tener muchas personas a las que amas por ahí”.

Si bien Jean-Claude Van Damme no ha ofrecido la razón exacta de cada una de sus rupturas matrimoniales, es posible que estas derivaran de los constantes viajes y la distancia entre sus parejas y él mientras rodaba películas.

Tuvo que pasar buena parte de su vida en Hong Kong, pues era la ciudad donde se filmaban los largometrajes. Sin embargo, otro aspecto que pudo haber afectado su dinámica familiar es el alcoholismo y otros excesos que marcaron su trayectoria.

Sobre el impacto de Gladys Portugués en su vida, Van Damme reconoció lo importante que fue ella en su recuperación: “Si no hubiera sido por ella no estaría aquí hablando contigo...”, dijo a la revista Men’s Health.

Este año, Jean-Claude Van Damme estrenará su nueva película El Jardinero. En la última década, su nombre ha aparecido en títulos del cine como Darkness of Man, Minions: nace un villano, El último mercenario, Calles en guerra y Kickboxer: venganza.

A pesar de su historial amoroso, el actor belga ha mantenido una relación estable con Gladys Portugués desde su reconciliación en los años 2000 (Suzan Moore)

En 2012 sorprendió con su participación en Los indestructibles 2, la saga que reúne a los más rudos de Hollywood. Sin embargo, no retomó su papel de Jean Vilain en las siguientes entregas.