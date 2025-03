Ben Affleck reveló la “extraña” razón por la que el FBI apareció en su casa de California

Ben Affleck reveló que el FBI tocó a su puerta por error mientras investigaba un incidente en una casa vecina en Brentwood (REUTERS)

Ben Affleck reveló que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se presentaron en su residencia de Brentwood, California, a comienzos de 2025, después de que surgieran reportes en medios sobre una supuesta operación federal en su domicilio.

El actor de 52 años ofreció detalles sobre el incidente en una entrevista con la revista GQ, publicada en su edición de abril.

“Como resulta ser, el FBI de hecho visitó mi casa. Pero esto es bastante revelador, ¿verdad?”, declaró Affleck. “Llego a casa y veo una historia con fuentes que dicen: ‘El FBI estuvo en tu casa’. Y yo pienso: ‘Bueno, esto es extraño’”.

El ganador del Oscar explicó que, tras comunicarse con las autoridades, logró contactar a una persona encargada del operativo. Según contó, esta le dijo: “Oh, no sabíamos que esa era tu casa”.

El FBI explicó que agentes estaban en la zona por reportes de drones cerca del incendio de Palisades y no por el actor (AP Foto/Ethan Swope)

Affleck descubrió que los agentes estaban investigando un incidente ocurrido en la vivienda de un funcionario federal en la misma zona.

“Así que el FBI fue casa por casa, tocaron el timbre de quien viviera ahí, pero como hay fotógrafos afuera y estos tipos llevan chaquetas del FBI, entonces resulta que: El FBI visitó tu casa”, comentó el actor.

El protagonista de En busca del destino desmintió que la presencia del FBI estuviera relacionada con un dron siniestrado en las cercanías de su casa.

“De hecho, estábamos muy lejos de donde fue el dron”, afirmó. “Has visto este evento sobre el FBI en mi casa. No tenía ni idea. Mi única participación fue rastrear qué había pasado, entenderlo”.

En enero, fotógrafos captaron a agentes federales fuera de su vivienda. Un portavoz del FBI explicó que miembros de la unidad Ground Intercept estaban activos en la zona del incendio de Palisades por reportes de actividad de drones no autorizados.

En medio del operativo, Affleck se refugió en la casa de Jennifer Garner tras la orden de evacuación por los incendios (The Grosby Group)

“Agentes y nuestros socios locales pueden ser visibles por toda la zona, incluyendo diversas residencias, por esta razón”, indicó el vocero.

Una fuente adicional señaló que “los agentes del FBI estuvieron en la casa de Affleck para verificar si tenía imágenes de cámaras de seguridad de un dron privado que dañó un ‘super scooper’, uno de los aviones usados para combatir incendios”.

Durante ese periodo, Affleck no se encontraba en su domicilio. Debido a las evacuaciones obligatorias por los incendios, el actor pasó la noche en la casa de su exesposa, Jennifer Garner.

Según una fuente citada por Page Six, “la casa de Ben estaba bajo orden de evacuación”, aunque él se sintió “muy agradecido” de que su propiedad no sufriera daños.

Miles de personas, incluido el artista de 52 años, tuvieron que evacuar sus hogares ante la amenaza de los incendios que se propagaban por la zona de Brentwood (Grosby Group)

El motivo de su divorcio de Jennifer López

En la misma entrevista, Ben Affleck también habló sobre su vida personal, haciendo referencia tanto a Jennifer Garner, madre de sus tres hijos, como a Jennifer López, de quien se separó recientemente tras dos años de matrimonio.

Sobre Garner, con quien estuvo casado de 2005 a 2018, destacó su papel en la crianza compartida: “Es una buena compañera y madre”.

En cuanto a López, a quien calificó como una persona que ha manejado la fama “más hábilmente” que él, aseguró mantener un fuerte respeto.

“Hay una tendencia a mirar las rupturas y querer identificar causas fundamentales o algo así. Pero, honestamente, la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente probablemente cree o le parecería interesante”, expresó Affleck.

Ben Affleck aseguró que su divorcio de Jennifer Lopez no respondió a escándalos ni conflictos, sino a circunstancias comunes en cualquier relación de pareja (REUTERS/Yara Nardi)

El actor también aclaró que no hubo un hecho concreto que provocara la separación. “No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga”, afirmó.

Y continuó en su explicación: “Cuando alguien pregunta: ‘¿Qué pasó?’, la verdad es que no hay una sola cosa que contar. Es solo una historia sobre personas tratando de entender sus vidas y sus relaciones como todos lo hacemos”.

Affleck evitó dar más detalles, alegando que los motivos son personales. “Empiezas a darte cuenta: ‘Claramente esta persona tiene estos problemas. Claramente ellos tienen estos otros’. Y la razón por la que no quiero compartir eso es porque es un poco vergonzoso. Se siente vulnerable”, indicó.