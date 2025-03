Aseguran que Ben Affleck está “mucho mejor” de ánimo tras su divorcio de Jennifer Lopez

Ben Affleck se encuentra en una nueva etapa tras su divorcio de Jennifer Lopez, alejado de la cantante y enfocado en su bienestar personal (REUTERS)

Ben Affleck está “más feliz que en años” tras haber finalizado su divorcio de Jennifer Lopez hace dos meses, según informó Page Six.

De acuerdo con una fuente citada por el medio, el actor de 52 años “está de mucho mejor humor últimamente” y “emocionado” por esta nueva etapa en su vida.

“Ben no ha mantenido un contacto regular con Jennifer desde su divorcio, a menos que se trate de asuntos relacionados con la escuela de sus hijos”, aseguró el informante.

Además, explicó que el protagonista de Perdida “no guarda resentimientos” hacia la cantante de 55 años, pero prefiere “mantener las cosas a distancia”.

El ganador del Oscar “no ve sentido en seguir siendo amigo cercano” de la intérprete de Let’s Get Loud, según la fuente.

El actor ha mejorado su estado de ánimo y prefiere mantener distancia de Jennifer Lopez tras el fin de su matrimonio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Affleck y Lopez comenzaron su relación en 2002 tras trabajar juntos en el set de Gigli y se comprometieron en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, cancelaron la boda en enero de 2004.

Años más tarde, en 2021, retomaron su relación y volvieron a comprometerse.

En 2022, contrajeron matrimonio en Las Vegas y celebraron una segunda boda en Georgia.

En agosto de 2024, coincidiendo con su segundo aniversario de boda, Lopez presentó la solicitud de divorcio.

Ben Affleck estuvo previamente casado con Jennifer Garner entre 2005 y 2015, y juntos son padres de Violet (19), Seraphina (16) y Samuel (13).

A dos meses de su divorcio, Affleck evita el contacto frecuente con la cantante, salvo por compromisos relacionados con sus hijos (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Ben Affleck y Jennifer Garner podrían retomar su matrimonio?

En medio de su divorcio con J Lo , el actor ha sido visto en varias ocasiones junto a Jennifer Garner, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible reconciliación.

El fin de semana pasado, ambos fueron fotografiados celebrando el cumpleaños número 13 de su hijo Samuel en el Combat Paintball Park, en Castaic, California.

Durante el evento, Affleck fue captado abrazando a Garner por la cintura mientras ella se concentraba en un objetivo con su pistola de paintball.

La expareja compartió risas y conversaciones cercanas mientras disfrutaban de la jornada junto a su hijo.

El protagonista de "Good Will Hunting" ha sido visto compartiendo más tiempo con Jennifer Garner, desatando especulaciones sobre un posible acercamiento (REUTERS/LUCAS JACKSON)

Según Page Six, Affleck “desearía otra oportunidad” con su exesposa y “definitivamente estaría dispuesto a intentarlo si el momento fuera el adecuado”.

No obstante, la fuente reconoció que el artista es consciente de que “no es realista en este punto de sus vidas”.

Por su parte, una fuente cercana a Garner aseguró que la actriz de 13 Going on 30 no comparte ese deseo.

“El sentimiento no es mutuo por parte de Jen. Ella está feliz con John Miller y simplemente no está en esa sintonía”, explicó el informante.

Además, destacó que Garner mantiene una excelente relación de crianza con Affleck, pero que no va más allá de eso.

Aunque el actor estaría dispuesto a una reconciliación con Garner, ella está enfocada en su relación con John Miller (The Grosby Group)

Jennifer Garner y John Miller han estado en pareja desde 2018, el mismo año en que la actriz y Affleck oficializaron su divorcio.

Una fuente cercana al empresario reveló que, aunque comprende la relación de Garner con su exesposo, “es difícil no sentir celos cuando es evidente que tienen un fuerte vínculo y una gran amistad”.

A pesar de los rumores, la relación entre Affleck y Garner se ha mantenido dentro de un marco de cordialidad y cooperación por el bienestar de sus hijos.

De acuerdo a una fuente consultada por Page Six, el acercamiento entre ambos ha sido más evidente tras el divorcio de Affleck con Lopez y los recientes incendios en Los Ángeles, lo que los ha llevado a apoyarse mutuamente.

“Es normal que las cosas fueran complicadas al principio, pero han construido una amistad sólida y están en la misma página en muchos aspectos”, explicó la fuente.

A pesar de los rumores, Jennifer Garner solo mantiene con Ben Affleck una relación basada en la crianza de sus hijos (The Grosby Group)

La misma persona indicó que Affleck y Garner creen que su buena relación beneficia a toda la familia.

En eventos recientes, ambos han compartido festividades en conjunto. En la última Navidad, Jennifer Garner invitó a Ben Affleck a celebrar con sus hijos.

Asimismo, en Acción de Gracias, participaron en una actividad benéfica en Los Ángeles, donde ayudaron a alimentar a dos mil personas en situación de calle antes de cenar juntos en familia.

Por ahora, no hay indicios de una reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer Garner, aunque su relación continúa siendo cercana debido a su compromiso con la crianza de sus tres hijos.