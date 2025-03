Jennifer Lopez “no se molestó” por las fotos cariñosas de Ben Affleck y Jennifer Garner: “Crean drama donde no lo hay”

La reacción de Kaitlyn Dever ante el odio de los fans de The Last of Us: “Quiero hacer justicia con el personaje” Kaitlyn Dever se muestra comprometida con interpretar a Abby de manera fiel, a pesar de las intensas críticas de los gamers, buscando profundizar en el carácter y las emociones de la protagonista, según Rolling Stone