Elizabeth Olsen no regresará en las próximas películas de “Los Vengadores”

Elizabeth Olsen pone en pausa su rol como Wanda Maximoff y prioriza papeles que reflejen su gusto personal (Marvel Studios/Disney+)

Elizabeth Olsen confirmó que no participará en las próximas películas de Los Vengadores, dirigidas por Joe y Anthony Russo, tituladas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

La actriz, que interpretó a Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja escarlata, desde Capitán América y el Soldado del Invierno (2014), aseguró que su vínculo con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) no incluye una participación en estos próximos estrenos.

“No voy a formar parte de las dos próximas películas de Los Vengadores”, afirmó Olsen en una entrevista con The Hollywood Reporter.

La actriz descartó su presencia en "Avengers: Doomsday" y "Avengers: Secret Wars", centrando su carrera en proyectos independientes y televisión (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ambas producciones comenzarán sus rodajes próximamente en Londres, pero la estrella ya ha regresado a Estados Unidos tras finalizar la grabación de la serie Panic Carefully, del director Sam Esmail, también rodada en la capital británica.

“He vuelto [a Estados Unidos]. Acabo de terminar Panic Carefully. Ahora voy a filmar un piloto para FX [titulado Seven Sisters]”, añadió la intérprete.

Elizabeth Olsen ha estado vinculada al MCU durante más de una década, con seis películas y tres series de televisión, entre ellas WandaVision (2021), ganadora de un Emmy de las Artes Creativas, así como las producciones animadas What If…? y Marvel Zombies, esta última con estreno previsto para 2025.

Sin embargo, su enfoque actual está en proyectos independientes, como His Three Daughters (2023) y el drama de ciencia ficción The Assessment, en cartelera actualmente.

"WandaVision" marcó un hito en la carrera de Olsen, al darle a Wanda Maximoff su primer protagónico (Disney)

“Hace unos seis años me di cuenta de algo: como Marvel ocupa tanto tiempo y espacio físico en el mundo, es muy importante para mí tomar decisiones fuera de Marvel que reflejen mis propios gustos”, explicó a The Hollywood Reporter.

Y añadió: “Tu gusto crea al artista que eres, y eso no era algo en lo que pensaba cuando empecé a trabajar”.

Respecto a su trayectoria en el cine independiente, Olsen destacó que producciones como The Assessment representan su regreso a un entorno más íntimo y controlado.

“Te obliga a hacer muchas más páginas por día. Me encanta la energía de tener que lograr tanto en tan poco tiempo”, sostuvo.

La artista también reflexionó sobre cómo los tiempos de espera en las grandes producciones contrastan con la eficiencia en los rodajes de menor escala.

“No soporto el tiempo perdido en un set”, recalcó. “Tengo mucha paciencia, pero cuando hay momentos en los que no pasa nada, no lo entiendo”.

La estrella protagoniza "The Assessment", una cinta de ciencia ficción que marca su regreso al cine de autor con una historia distópica (Magnolia Pictures)

A pesar de su salida temporal del MCU, Olsen habló con entusiasmo sobre el giro oscuro de su personaje en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022), donde Wanda se transformó en antagonista.

“Fue un giro interesante, pero uno que me entusiasmaba tomar y realmente disfrutar, en lugar de entrar tímidamente. Pensé que era algo divertido. Fue una oportunidad que me atrajo”, comentó.

Además, aclaró que su participación no se vio afectada por las múltiples regrabaciones de la película.

“No formé parte de los reshoots”, explicó. “Yo estaba filmando Amor y muerte, así que lo que hice fue lo que quedó. Creo que hubo muchas regrabaciones, pero no afectaron lo que yo hice”.

A pesar del entusiasmo por el giro oscuro de Wanda, Elizabeth Olsen no tiene planes inmediatos para retomar el papel dentro del MCU (Marvel Studios)

La Bruja escarlata que quiere interpretar Elizabeth Olsen

En una entrevista previa, Elizabeth Olsen reveló una propuesta personal sobre el futuro de Wanda Maximoff que presentó directamente a los ejecutivos de Marvel Studios.

“Cuando pienso en mi versión soñada [de Wanda], es como 50 años después, y tengo el pelo blanco —una gran peluca blanca enorme— y un rostro arrugado, haciendo algo como lo que haría Tracey Ullman”, relató a The Playlist.

En esa misma línea, la actriz de 36 años se describió en este papel como “una criatura que encuentran” y concluyó: “Así imagino el próximo viaje de Wanda”.

Olsen añadió que esta idea no fue una improvisación: “Es algo que he propuesto literalmente. Sería tan divertido poder hacer eso. Supongo que en uno de los cómics ella envejece muy rápidamente, y creo que esas son las imágenes que tengo en la cabeza ahora, porque no lo he hecho todavía”.

Consultada sobre si hablaría con los hermanos Russo sobre esta idea, Elizabeth Olsen respondió simplemente: “Sí”.