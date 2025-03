Mikey Madison, la nueva cara del cine: “Hollywood siempre me pareció lejano”

Su papel en Once Upon a Time… in Hollywood marcó un antes y un después en su carrera - (REUTERS/Daniel Cole)

Con solo 25 años, Mikey Madison ganó prestigió y un lugar en el mundo de Hollywood. Su ascenso meteórico fue tan rápido como inesperado, y su última victoria en los premios Oscar, donde ganó el galardón a Mejor Actriz por su conmovedora interpretación en Anora, la consolidó como una de las actrices más prometedoras de la industria.

En una categoría que muchos esperaban fuera dominada por actrices de mayor experiencia, como Demi Moore y Fernanda Torres, Madison demostró que la juventud no está reñida con el talento y la capacidad de cautivar al público y a los críticos por igual.

La película Anora, dirigida por Sean Baker, es un drama sobre una trabajadora sexual que se enamora del hijo de un magnate ruso, y fue el vehículo que catapultó a Madison al estrellato.

La actriz, nacida en Los Ángeles, hizo historia al convertirse en la novena mujer más joven en recibir un Oscar, y lo hizo con una interpretación tan profunda y sincera que logró cautivar no solo a la audiencia, sino también a la crítica especializada.

Un camino hacia Hollywood

El éxito de Mikey Madison no llegó de la noche a la mañana. Aunque su carrera comenzó en la televisión con papeles secundarios, fue su participación en películas de gran perfil las que la pusieron en el radar de los grandes cineastas.

Su actuación en Once Upon a Time… in Hollywood (2019) de Quentin Tarantino, donde interpretó a una de las integrantes de la secta de Charles Manson, fue una de las que marcó un antes y un después.

En esta película, aunque su papel fue breve, dejó una huella memorable gracias a la intensidad de su actuación. Por tal motivo, llamó la atención de otros directores como Sean Baker, quien escribió el papel de Anora específicamente para ella.

Su participación en el reinicio de Scream en 2022, donde interpretó a uno de los villanos más complejos de la saga, también ayudó a consolidar su nombre. Sin embargo, fue Anora la que la catapultó a la cima, una película que no solo fue aclamada por su dirección, sino también por la poderosa interpretación de Madison, quien logró mezclar la vulnerabilidad con la fuerza de su personaje, haciéndola inolvidable.

Madison dedica su premio BAFTA a la comunidad de trabajadoras sexuales - (REUTERS/Isabel Infantes)

El momento de Anora y su victoria en los Oscar

La crítica destacó la valentía y la complejidad del personaje de Anora, una mujer atrapada en una realidad donde el amor y la supervivencia se entrelazan de manera intrínseca.

En su discurso de agradecimiento durante la ceremonia de los Oscar, Madison expresó lo surrealista de la situación: “Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre me pareció algo lejano. Estar en esta sala es realmente increíble”.

El premio de Mejor Actriz no solo coronó su carrera, sino que también representó un triunfo para Anora, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2024 y recibió numerosos premios, como el BAFTA y el Independent Spirit Award.

Durante su discurso en los BAFTA, Madison dedicó su premio a la comunidad de trabajadoras sexuales, un grupo con el que mostró su solidaridad a lo largo de su carrera, y destacó su compromiso con ser una aliada de este colectivo.

La victoria de Madison en los Oscars sorprende tras el dominio previo de Demi Moore (REUTERS)

La competencia y el impacto de su victoria

El camino hacia el Oscar para Mikey Madison estuvo lleno de sorpresas. Aunque Demi Moore había dominado la temporada de premios, llevándose el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores (SAG) por su trabajo en La sustancia, una película de terror con elementos de ciencia ficción, fue Madison quien se llevó el máximo galardón en la noche de los Oscars.

La derrota de Moore sorprendió a muchos, dado su impresionante desempeño en los premios previos. Pero la victoria de Madison en los BAFTA sirvió como un presagio de que la competencia estaba tomando un giro inesperado.

Madison también dejó atrás a otras contendientes fuertes, como Fernanda Torres, quien competía por Aún estoy aquí, una película brasileña que también obtuvo reconocimiento en otras categorías.

Sin embargo, la intensidad y el crecimiento del filme Anora durante la temporada de premios, junto con la actuación sobresaliente de Madison, le aseguraron el reconocimiento que muchos pensaban que le era ajeno.

ean Baker escribe el papel de Anora específicamente para Mikey Madison - (REUTERS/Yara Nardi)

La influencia de Sean Baker y su futuro en Hollywood

Sean Baker, director de Anora, desempeñó un papel crucial en la carrera de Madison, al escribir específicamente el papel de Anora para ella. El director confió plenamente en su talento y visión, sabiendo que ella tenía la capacidad de darle vida a un personaje tan complejo y único.

En ese sentido, Baker, quien es conocido por su enfoque en historias marginales, encontró en Madison una actriz que no solo interpretaba un papel, sino que lo sentía profundamente.

A pesar de su éxito, Mikey Madison dejó claro que tomará con calma los siguientes pasos en su carrera. “No quiero hacer siempre lo mismo. La gente me ve en papeles intensos, pero también quiero probar otras facetas”, declaró en varias entrevistas.

Su capacidad para elegir proyectos que desafíen su versatilidad como actriz, sumada a su éxito en premios importantes, asegura que su futuro en Hollywood será brillante y lleno de nuevas oportunidades.

Con su victoria en los Oscars, Mikey Madison selló su lugar como una de las nuevas grandes estrellas del cine, y su nombre será recordado en los próximos años como el de una actriz que no solo llegó para quedarse, sino para transformar la industria con su talento y autenticidad.