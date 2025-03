Conflictivo divorcio de los actores Laura Prepon y Ben Foster: ambos se acusan de “trato cruel e inhumano”

Ben Foster y Laura Prepon se han acusado mutuamente de "trato cruel e inhumano" durante su proceso de divorcio (REUTERS/Toby Melville)

Laura Prepon y Ben Foster, han elevado la tensión que viven en su proceso de divorcio con nuevas acusaciones mutuas. Seis meses después de anunciar su separación, el actor de 44 años, presentó una petición de divorcio enmendada en la que acusa a la actriz de 45 años de “conducta marital inapropiada”, según documentos obtenidos por la revista PEOPLE.

En el documento enmendado presentado en una corte de Nashville el martes pasado, la estrella de X-Men: The Last Stand agregó la acusación de “conducta marital inapropiada” a su petición, que inicialmente mencionaba “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación. Según los archivos judiciales, la pareja se separó oficialmente el 9 de septiembre de 2024.

Por si fuera poco, Ben Foster describió en el documento legal que la conducta de su expareja hacia él antes de optar por el divorcio era un “trato cruel e inhumano”, lo que “hace que la convivencia posterior [con Prepon] sea insegura e inapropiada”.

Ben Foster aseguró que Laura Prepon tenía un trato "cruel e inhumano" hacía él (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un día después, el 19 de marzo, la actriz de That ‘70s Show presentó su respuesta en la que negó la acusación de su aún esposo y exigió “pruebas estrictas” que respalden su afirmación. En el mismo documento, Laura Prepon devolvió la acusación, asegurando que Foster también es culpable de “trato cruel e inhumano”, además, ella aseguró que el actor tiene problemas de “ebriedad habitual”.

Aunado a esto, Ben Foster ha solicitado que el tribunal otorgue a ambos la custodia compartida de sus dos hijos menores, una niña llamada Ella y un niño cuyo nombre no ha sido divulgado, argumentando que ambos “son padres aptos y adecuados”.

Sin embargo, Laura Prepon está en desacuerdo con esto, ya que su demanda establece que ella “niega que ambas partes sean padres idóneos para que se les conceda el cuidado, la custodia y el control conjuntos de los hijos menores de las partes y exige pruebas estrictas de ello”. Por si fuera poco, la actriz también solicitó que “se la designe como madre con residencia principal de los hijos menores de las partes”, alegando que “esto es en el mejor interés de los niños”.

Laura Prepon solicitó la custodia completa de sus dos hijos con Ben Foster (Créditos: Instagram/Laura Prepon)

En un comunicado enviado a PEOPLE, las abogadas de Foster, Rose Palermo y Caroline Altshuler, aseguraron que estas acusaciones son parte del procedimiento estándar de divorcio en Tennessee, ya que el estado no permite divorcios por mutuo acuerdo sin culpabilidad.

Una relación de años que llegó a su fin

Ben Foster y Laura Prepon fueron buenos amigos durante varios años antes de que en 2016 fueran vistos besándose durante una cena en la ciudad de Nueva York. El medio Us, aseguró que la pareja pasó el 4 de julio de ese año juntos en Nueva Jersey: “Ella estaba abrazando a Ben y estaba sobre él. Eran muy cercanos, hablando y riendo”, dijo un testigo a Us sobre las muestras de afecto entre ellos.

Fue hasta octubre de 2016 que los actores decidieron anunciar su compromiso y durante su paso por la alfombra roja de la película Girl on the Train , Prepon mostró su anillo de diamantes: “Estoy feliz. Es increíble, es el amor de mi vida”, dijo la protagonista de Orange Is The New Black a algunos medios que se encontraban en el evento.

Laura Prepon celebró su casamiento con Ben Foster a través de una publicación de Instagram en 2018 (Créditos: Instagram/ Laura Prepon)

Así que en 2018, luego de encontrar un espacio en sus apretadas agendas, se casaron en una íntima ceremonia. La actriz celebró con una publicación en su cuenta de Instagram: “¡Recién casados! Gracias por todo el amor y apoyo. ¡Les deseo a todos lo mejor!”, escribió.

Fruto de este amor, Ben Foster y Laura Prepon tuvieron a Ella, quien nació en 2017 y un segundo hijo, cuyo nombre no ha sido revelado, llegó a la familia en 2020. En su perfil de Instagram, la actriz compartió su felicidad: “Damos la bienvenida a casa a nuestro nuevo paquete de amor. Abrumado por la gratitud”, redactó.