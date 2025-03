Selena Gomez vendió su mítica varita que utilizó en “Los hechiceros de Waverly Place” por solo 4 dólares

Selena Gomez en "Los hechiceros de Waverly Place"

En un movimiento que ha sorprendido a sus seguidores, Selena Gomez decidió desprenderse de uno de los objetos más emblemáticos de su carrera como actriz: la varita mágica que usó en su papel de Alex Russo en la exitosa serie de Disney Channel, “Los Hechiceros de Waverly Place”. Este artículo fue vendido por apenas 4 dólares como parte de una campaña promocional vinculada a su próximo álbum, titulado “I Said I Love You First”.

La venta de la varita forma parte de una iniciativa denominada “12 días de cosas realmente raras”, organizada a través de la página web de su marca de cosméticos, Rare Beauty. Esta estrategia busca ofrecer a los fanáticos objetos personales y exclusivos de la carrera de la cantante y actriz, a precios simbólicos. La noticia generó un gran revuelo en redes sociales, donde los seguidores de Gomez expresaron su asombro y nostalgia por la oportunidad de adquirir un artículo tan significativo.

La venta de la varita no fue el único objeto destacado en esta campaña. Otro artículo que llamó la atención fue un anillo que, según explicó la propia Selena Gomez en su cuenta de Instagram, marcó el inicio de su relación con el productor musical Benny Blanco, quien también colabora en su próximo álbum. “Nos pareció apropiado elegir algo que simbolizara el comienzo de nuestra relación. Este es el anillo real que publiqué en mi historia de Instagram en diciembre de 2023”, señaló la artista.

El anillo, originalmente valorado en 250 dólares, fue puesto a la venta por solo 12 dólares, lo que refuerza el carácter simbólico y accesible de esta campaña. Estas acciones han sido interpretadas como un gesto de cercanía hacia sus seguidores, quienes han acompañado a Gómez a lo largo de su trayectoria artística.

La varita mágica de Alex Russo no es un simple objeto de utilidad; representa una etapa crucial en la carrera de Selena Gomez. “Los Hechiceros de Waverly Place” fue una de las series más exitosas de Disney Channel, consolidando a Gómez como una de las figuras más destacadas de su generación. La serie, que siguió las aventuras de una familia de hechiceros en Nueva York, ganó varios premios, incluido un Emmy, y dio lugar a una película y un especial televisivo.

El impacto de la serie fue tal que, incluso años después de su finalización, sigue siendo recordada con cariño por los fanáticos. La venta de la varita ha sido vista como un gesto cargado de nostalgia, especialmente en un momento en el que se ha anunciado el reinicio de la serie.

Coincidiendo con esta campaña, Selena Gomez retomó su papel como Alex Russo en el reinicio de “Los Hechiceros de Waverly Place”. La actriz no solo apareció como estrella invitada en el primer episodio, sino que también participó como productora ejecutiva del proyecto.

El regreso de la serie ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan revivir las aventuras de los hermanos Russo: Alex, Justin (interpretado por David Henrie) y Max (interpretado por Jake T. Austin). La trama original seguía a esta familia de hechiceros mientras aprendían a controlar sus poderes mágicos y enfrentaban los desafíos de la vida cotidiana en Nueva York.

El éxito de la serie no solo impulsó la carrera de Selena Gomez como actriz, sino que también marcó el inicio de su trayectoria como cantante. Su participación en este reinicio refuerza el vínculo emocional que mantiene con este proyecto y con los fanáticos que crecieron viéndola en la pantalla.

La decisión de vender objetos tan significativos a precios simbólicos ha sido interpretada como un gesto de gratitud hacia sus seguidores. La campaña “12 días de cosas realmente raras” no solo busca promocionar el próximo álbum de Selena Gomez, sino también ofrecer a los fanáticos la oportunidad de poseer un pedazo de su historia.

La venta de la varita y el anillo ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores han expresado su emoción y sorpresa. Este tipo de iniciativas refuerzan la conexión entre el artista y su público, destacando su disposición a compartir momentos y objetos personales que han marcado su vida y carrera.

Con el lanzamiento de “I Said I Love You First” y el regreso de “Los Hechiceros de Waverly Place”, Selena Gomez se encuentra en un momento clave de su trayectoria, combinando nostalgia y nuevos proyectos para seguir cautivando a su audiencia.