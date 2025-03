Selena Gómez y Benny Blanco: la historia detrás de su primera foto oficial y su nuevo proyecto musical

La primera foto oficial entre Selena Gomez y Benny Blanco (Crédito: Instagram @SelenaGomez)

El pasado viernes 7 de marzo, Selena Gomez y Benny Blanco lanzaron su más reciente sencillo, “Sunset Blvd”, acompañado de un video musical que complementa la letra de la canción. Este tema forma parte de su próximo álbum conjunto, titulado I Said I Loved You First, que estará disponible a partir del próximo viernes 21 de marzo.

Sin embargo, lo que ha capturado la atención de sus seguidores no es solo su música, sino también la historia detrás de una fotografía que marca un momento especial en su relación. Según informó el medio PEOPLE, esta imagen no solo simboliza el inicio de una etapa romántica, sino que también está vinculada a un recuerdo significativo para la pareja.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la fotografía en cuestión fue tomada mientras la pareja jugaba a “No somos realmente desconocidos”, un juego que los llevó a tomarse una selfie juntos. En la imagen, en blanco y negro, se puede ver a Gómez recostada sobre el pecho de Blanco mientras ambos están relajados en un sofá.

En tanto, Benny Blanco compartió en sus redes sociales que este momento quedó grabado en su memoria, ya que, tras tomar la foto, sintió el latido acelerado del corazón de Gómez, lo que lo llevó a besarla.

“Puedo decirte con seguridad que esa fue la mejor decisión que he tomado en mi vida... te amo”, escribió Blanco en sus historias de Instagram, mensaje que fue reenviado por Gómez con una respuesta breve pero significativa: “Te amo”.

Un romance confirmado y un compromiso público

La relación fue avanzando y en diciembre de 2024, la pareja anunció su compromiso

El vínculo entre Selena Gómez y Benny Blanco se hizo público en diciembre de 2023, cuando confirmaron su relación. Un año después, en diciembre de 2024, la pareja anunció su compromiso, consolidando así su relación ante sus seguidores y la prensa. Desde entonces, han trabajado juntos en diversos proyectos musicales, mostrando una conexión tanto personal como profesional.

En febrero de 2025, la pareja reveló su primer álbum conjunto, I Said I Loved You First, un proyecto que incluye varios sencillos destacados. Entre ellos se encuentran “Scared of Loving You”, que marcó el inicio de esta colaboración, y “Call Me When You Break Up”, una canción en la que también participó la cantante Gracie Abrams .

Estas producciones han sido bien recibidas por sus fanáticos, quienes han seguido de cerca tanto su carrera musical como su historia de amor.

“Sunset Blvd”: el último adelanto antes del lanzamiento del álbum

El nuevo disco de Selena Gomez y Benny Blanco celebrará su historia de amor (Instagram/Selena Gomez)

El sencillo “Sunset Blvd”, lanzado el pasado viernes, es el más reciente adelanto del álbum I Said I Loved You First. La canción, que combina una letra sugerente con un video musical de tono sensual, ha generado gran expectativa entre los seguidores de la pareja. Este tema no solo refleja la química entre Gómez y Blanco, sino que también refuerza su capacidad para crear música que conecte con su audiencia.

El álbum, que estará disponible el 21 de marzo, promete ser un reflejo de la relación y las experiencias compartidas por la pareja. Según lo informado por PEOPLE, cada canción parece estar cuidadosamente diseñada para contar una historia, lo que ha llevado a muchos a considerar este proyecto como una extensión de su vínculo personal.

Una relación que trasciende lo personal

La colaboración entre Selena Gómez y Benny Blanco no se limita a su vida privada. Su trabajo conjunto en I Said I Loved You First demuestra cómo han logrado fusionar sus talentos para crear música que resuena tanto en lo emocional como en lo artístico.

Desde el lanzamiento de su primer sencillo hasta la reciente publicación de “Sunset Blvd”, la pareja ha mostrado una evolución constante, tanto en su relación como en su carrera musical.

Con el lanzamiento del álbum a la vuelta de la esquina, los fanáticos esperan ansiosos por descubrir más sobre las historias y emociones que Gómez y Blanco han plasmado en su música. Mientras tanto, la fotografía que marcó el inicio de su relación sigue siendo un recordatorio de cómo un momento aparentemente simple puede convertirse en un hito significativo en la vida de dos personas.