Denise Richards reflexionó sobre la fama y su llegada a OnlyFans: “Los que más juzgan son los están ahí viendo el contenido”

Denise Richards habló de su vida privada, el regreso a la televisión y la convivencia con su exmarido, el actor Charlie Sheen (REUTERS)

“El padre de mis hijas hace lo suyo y yo hago lo mío”, afirmó la actriz Denise Richards en diálogo con Interview Magazine, sobre su maternidad y la seguridad para enfrentar al ojo público. Durante años, su vida fue objeto de titulares: su explosiva carrera en Hollywood, su mediática relación con Charlie Sheen, la incursión en reality shows, junto a su reciente llegada a OnlyFans, la plataforma de contenido exclusivo que generó admiración y controversia.

A los 54 años, la intérprete sigue siendo un ícono. Desde su inolvidable papel en 007: El mundo no basta hasta su participación en The Real Housewives of Beverly Hills, Richards supo reinventarse sin perder la autenticidad. Con el reciente estreno de su nuevo programa Denise Richards & Her Wild Things, la intérprete abrió las puertas de su vida familiar, explorando la dinámica con sus hijas, su esposo Aaron Phypers y hasta con su exmarido.

El papel de Richards en la película "007: El mundo no basta", la consolidaron como una de las figuras femeninas más importante del cine en los 90 (Tráiler de 007: El mundo no basta - 1999)

La fama y el paso del tiempo

A lo largo de su carrera, Denise Richards fue una de las actrices más comentadas de su generación. Películas como 007, Valentine y Scary Movie 3 la consolidaron en la industria, pero también la expusieron a los estereotipos de Hollywood. Sin embargo, una de las películas que más impacto tuvo en su imagen fue Wild Things.

“Es increíble ver cómo diferentes generaciones descubren esa película y la disfrutan. Estoy muy agradecida por eso”, aseguró Richards sobre el thriller erótico de los noventa que la convirtió en un símbolo de sensualidad. Aunque la cinta marcó su carrera, sus hijas no quisieron verla. Sobre esto confesó: “Para ellas, es solo el trabajo de mamá. Pero tampoco querría ver a mi madre haciendo ciertas cosas”.

Su relación con la fama evolucionó con el tiempo. Actualmente, más que ser una actriz en busca de nuevos papeles en Hollywood, Richards encontró en la televisión un espacio donde mostrarse más genuinamente. Estas experiencias la acercaron a una nueva audiencia y le brindó momentos icónicos.

La actriz equilibró su carrera pública con la privacidad de su familia y su reciente exposición en una aplicación de contenido exclusivo para adultos (Instagram @deniserichards)

Regreso a la televisión con su propio programa

El lanzamiento de Denise Richards & Her Wild Things representa un nuevo capítulo en su carrera. En esta producción, Richards comparte su día a día junto a sus hijas Sami, Lola y Eloise, así como con su esposo Aaron Phypers. También incluye conversaciones con figuras inesperadas, como su exmarido Charlie Sheen y la actriz Brooke Mueller (otra exesposa de Sheen).

“Siempre fui privada en muchos aspectos, a pesar de haber hecho reality shows. Pero sentí que esta era una oportunidad de mostrar mi vida desde mi propia perspectiva”, explicó Richards sobre su decisión de abrirse aún más al público.

Denise Richards regresó a la televisión con un programa que retrata su vida personal y familiar, junto a sus hijas y esposo (Instagram @deniserichards)

Relación con Charlie Sheen y la crianza de sus hijas

Si bien su matrimonio con Charlie Sheen quedó atrás hace muchos años, su vínculo con el actor sigue siendo un tema recurrente. Sin embargo, Richards aclaró que no lo considera una co-paternidad en el sentido estricto de la palabra. “Yo crío a mis hijas de una manera, y él lo hace a su manera. Nunca estuvimos en la misma página sobre eso y está bien”, resaltó sobre el vínculo.

A pesar de las diferencias, destacó que su prioridad siempre fue proteger a sus hijas. A propósito de esto, confesó: “Cuando eran pequeñas, había cosas que no podía contarles. Quería que construyeran su propia relación con su padre sin que se viera influenciada por lo que pudieran leer o escuchar”.

La relación entre Denise Richards y Charlie Sheen todavía marca la crianza de sus hijas, Sam y Lola Sheen (Grosby Group)

Llegada a OnlyFans y el empoderamiento femenino

Cuando su hija mayor, Sami Sheen anunció que se uniría a OnlyFans, Richards al principio no entendía bien el funcionamiento de la plataforma. “Asegúrate de que esto es lo que realmente quieres hacer, porque la gente te percibirá de cierta manera”, le adelantó la actriz a su hija. Sin embargo, la controversia que rodeó la decisión de su primogénita la llevó a reflexionar sobre su propia imagen pública.

“Después de Wild Things, la gente me veía como ese personaje y como un símbolo sexual. Y no es algo malo. Lo abrazo completamente”, sostuvo la intérprete. Su defensa de Sami fue más allá de las palabras y también decidió unirse a la plataforma.

Richards explora oportunidades en OnlyFans, para hacer uso de su imagen sin intermediaciones corporativas. La influencia de su hija Sam Sheen fue clave (Instagram @deniserichards)

Para Richards, OnlyFans significa una oportunidad para que las mujeres tomen control de su imagen sin la intermediación de la industria. Sobre esto, profundizó: “Siempre digo que: los que más juzgan son quienes están ahí viendo el contenido”.

Secretos de su matrimonio y el bienestar personal

En cuanto a su vida personal, Richards afirma que su matrimonio con Aaron Phypers se basa en la amistad y la aceptación mutua. “No intentamos cambiarnos el uno al otro”, afirmó. Además enfatizó sobre la importancia de mantener la conexión en pareja, recomendando escapadas de una noche al mes, sin distracciones.

Denise Richards reveló los pilares de su relación con Aaron Phypers y las claves para el bienestar entre ambos (Instagram @deniserichards)