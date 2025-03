Blake Lively y Justin Baldoni tenían “afecto genuino entre ellos” según una coordinadora de intimidad

Blake Lively y Justin Baldoni tenían una buena amistad antes de su batalla legal. (Sony Pictures)

Una coordinadora de intimidad de Hollywood analizó la relación laboral entre Blake Lively y Justin Baldoni antes de que la batalla legal entre ambos tomara un giro drástico. En el documental televisivo He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni, emitido el lunes 17 de marzo, Mia Schachter señaló que los actores parecían mantener una relación de amistad bastante buena antes de que la actriz acusara al director de acoso sexual,

“Al leer sus mensajes de texto, tengo la impresión de que, en algún momento, hubo un afecto genuino entre ellos En mi experiencia, cuando un actor dice: “No necesito reunirme con el coordinador de intimidad hasta que estemos rodando”, por mucho que esto dificulte mi proceso, normalmente indica que confía en su compañero de escena. Y esos mensajes me hicieron pensar que, en algún momento, ella sí confiaba mucho en él”, afirmó

Pese a que Schachter no trabajó en el set de It Ends With Us, también revisó imágenes sin editar de una escena en la que los actores bailaban lentamente. Según la demanda de la estrella de Gossip Girl, el metraje muestra al actor inclinándose y arrastrando lentamente sus labios desde su oído hasta su cuello, lo que, según su abogada, “no estaba en absoluto dentro del personaje”.

Blake Lively señaló en su demanda contra Justin Baldoni que él se salía del personaje en las escenas de "It Ends With Us". (Nicole Rivelli/Sony Pictures vía AP)

En respuesta, Justin Baldoni negó en su contrademanda “que esta escena haya sido filmada de otra manera que no fuera la pura profesionalidad” y afirmó que Blake Lively “era constantemente incapaz de seguir instrucciones” y “continuaba rompiendo el personaje” mientras filmaba.

Sin embargo, Mia Schachter dijo que la actriz de 39 años “en realidad fue bastante considerada” al sugerir que hablaran en lugar de posiblemente “humillarlo” pidiéndole a su coprotagonista que “dejara de intentar besarla”.

“Su equipo (de Justin Baldoni) parecía acusar a Blake de intentar dirigir esa escena y socavar su visión creativa. No lo veo así. Veo a una actriz intentando no besar a su compañero de trabajo y, en lugar de decir: “No quiero hacer eso”, está haciendo otras sugerencias”, señaló.

Mia Schachter afirmó que Blake Lively no quería evidenciar a Justin Baldoni, (Escena de 'It Ends With Us')

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, Lively presentó una demanda contra Baldoni por acoso sexual, mientras que él respondió con una demanda por difamación de 400 millones de dólares contra la actriz, su esposo Ryan Reynolds y su publicista. También demandó al New York Times por 250 millones de dólares, acusando al medio de difamación por su cobertura del caso.

Es así que en febrero de 2025, la famosa presentó una versión enmendada de su demanda en la que afirmó que no fue la única mujer que se sintió incómoda en el set de It Ends With Us. Según People, su equipo legal sostiene que “otras mujeres confiaron en Blake sobre su incomodidad con Baldoni”.

Por su parte, el abogado de Justin Baldoni, Freedman, declaró a Daily Mail que la nueva demanda de la artista “está llena de rumores infundados de personas anónimas que claramente ya no están dispuestas a presentarse ni a respaldar públicamente sus afirmaciones”.

El abogado de Justin Baldoni aseguró que la demanda de Blake Lively está llena de rumores infundados (AP/REUTERS)

El abogado también insistió en que “los documentos no mienten, pero las personas sí”, y que las próximas declaraciones bajo juramento “serán esclarecedoras”: “Lo verdaderamente incómodo aquí es la falta de pruebas reales de la Sra. Lively”, expresó.

En respuesta, los abogados de Blake, Esra Hudson y Mike Gottlieb, aseguraron que la versión enmendada de la denuncia “proporciona pruebas adicionales y corroboración de sus afirmaciones originales”, incluyendo “comunicaciones inéditas con Sony Pictures, Wayfarer Studios (la productora de Baldoni) y varios testigos”.

Además, la nueva demanda de la actriz tiene un reclamo adicional por difamación contra Baldoni y sugiere que un estratega de relaciones públicas en Texas, Jed Wallace, participó en una supuesta campaña de desprestigio en su contra.

Blake Lively presentó una nueva demanda contra Justin Baldoni. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)