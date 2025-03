Gwyneth Paltrow confesó cómo fue filmar escenas íntimas con Timothée Chalamet en su esperado regreso al cine

Gwyneth Paltrow y Timothée Chalamet protagonizan múltiples escenas íntimas una nueva película (REUTERS)

Gwyneth Paltrow reveló que su próximo regreso al cine incluirá numerosas escenas de sexo con Timothée Chalamet en Marty Supreme, la nueva película de Josh Safdie producida por A24.

En una entrevista con Vanity Fair, la actriz explicó que su personaje, la esposa de un jugador profesional de ping pong, se involucra sentimentalmente con el protagonista interpretado por Chalamet.

“Esta mujer está casada con alguien de la ‘mafia del ping pong’, por así decirlo”, explicó. “Se conocen y ella ha tenido una vida bastante difícil. Creo que él le devuelve la vida, pero es algo transaccional para ambos”.

Durante el rodaje, fotografías del set captaron a los dos actores besándose, lo que generó especulación sobre el contenido de la película.

“Tenemos muchas escenas de sexo en esta película”, afirmó Paltrow sobre su papel en "Marty Supreme", donde interpreta a la esposa de un jugador profesional de ping pong (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

La propia Paltrow confirmó que esas escenas son solo una parte de la historia. “Tenemos muchas escenas de sexo en esta película”, afirmó. “Son muchas, muchas”.

El rodaje de estas secuencias llevó a Gwyneth Paltrow a trabajar con un coordinador de intimidad por primera vez en su carrera, aunque admitió que no consideró necesaria su intervención.

“Ahora existe algo llamado coordinador de intimidad, lo cual no sabía que existía”, comentó la actriz.

Y agregó: “Cuando la coordinadora me preguntó si me sentiría cómoda con un movimiento en particular durante la filmación, le dije: ‘Chica, vengo de una época en la que simplemente te desnudas, te metes en la cama y la cámara está encendida’”.

La actriz trabajó por primera vez con un coordinador de intimidad, pero decidió reducir su participación en las escenas con Chalamet para evitar sentirse sofocada (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Según la actriz, tanto ella como Timothée Chalamet optaron por reducir la participación del coordinador en las escenas íntimas. “Dijimos: ‘Creemos que estamos bien. Puedes dar un paso atrás’”, aseguró.

“No sé cómo es para los jóvenes que están comenzando en la industria, pero si alguien dijera ‘de acuerdo, y ahora él va a poner su mano aquí’, me sentiría muy sofocada como artista”, añadió.

En tono de broma, Paltrow mencionó su diferencia de edad con Chalamet antes de filmar sus escenas juntos. “Le dije: ‘Está bien, genial. Tengo 109 años y tú tienes 14′”, comentó.

Sin embargo, también destacó el profesionalismo de su coprotagonista. “Es un símbolo sexual para intelectuales”, expresó. “Es una persona educada, correctamente criada. Iba a decir que es un chico, pero es un hombre que se toma su trabajo muy en serio y es un compañero divertido”.

En tono de broma, Gwyneth Paltrow le dijo a Timothée Chalamet antes de filmar sus escenas íntimas: “Está bien, genial. Tengo 109 años y tú tienes 14” (Richard Shotwell/Invision/AP)

El rechazo a la coordinación de intimidad

En contraste con la experiencia de Gwyneth Paltrow, otros actores han expresado diferentes posturas sobre la presencia de coordinadores de intimidad en los rodajes.

Naomie Harris, quien protagoniza el thriller de espionaje Black Bag junto a Regé-Jean Page, contó en una entrevista con People que su primera escena con el actor fue una secuencia de amor en la que ambos debían estar en la cama.

“Fue literalmente como: ‘Hola. De acuerdo, vamos a meternos en la cama juntos’”, recordó.

A pesar de lo que pudo haber sido un momento incómodo, la actriz destacó la actitud profesional de Page, quien le preguntó si prefería contar con un coordinador de intimidad.

Naomie Harris recordó que su primera escena con Regé-Jean Page en "Black Bag" fue una secuencia íntima, pero aseguró que se sintió cómoda sin un coordinador de intimidad (Universal Pictures)

“Me llamó y me dijo: ‘¿Quieres un coordinador de intimidad? Si en algún momento no te sientes cómoda, solo dímelo’”, relató Harris. “Le respondí: ‘No, no necesito un coordinador de intimidad. Me siento totalmente cómoda contigo’”.

Finalmente, la escena fue eliminada de la versión final de la película.

Por otro lado, Mikey Madison, protagonista de Anora, optó por no utilizar un coordinador de intimidad para sus escenas en la película dirigida por Sean Baker.

“Los cineastas me ofrecieron la posibilidad de tener uno si lo quería, pero Mark Eydelshteyn y yo decidimos que sería mejor mantener el equipo lo más reducido posible”, explicó en una conversación con Pamela Anderson para Variety.

Mikey Madison, protagonista de "Anora", decidió no utilizar un coordinador de intimidad para sus escenas explícitas, destacando la importancia de la autenticidad en su interpretación (Neon)

Según la ganadora del Oscar, su decisión estuvo influenciada por el realismo del personaje que interpreta.

“Mi personaje es una trabajadora sexual, y había visto las películas de Sean Baker, conozco su dedicación a la autenticidad. Estaba preparada para ello. Como actriz, lo abordé como un trabajo”, afirmó.