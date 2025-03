El recuerdo de Antonio Banderas sobre sus llegada a Madrid: “Pasé hambre en mi primera época”

Antonio Banderas recordó su lucha por el sueño de ser actor en sus difíciles comienzos en Madrid, antes de saltar al reconocimiento internacional (AP)

“En Madrid yo pasé mucha hambre. Me compré un libro de cómo cocinar una papa, que era lo más barato, y aprendí a hacerlas de mil formas”, confesó Antonio Banderas en una entrevista que compartió Esquire. El actor que ahora es sinónimo de éxito y reconocimiento mundial, reveló una parte desconocida de su vida.

La celebridad que en sus primeros días en la capital española, no tenía dinero, pero sí muchas ganas de triunfar en una industria que le exigía más que talento; con resistencia y perseverancia. Banderas recorrió un largo camino desde aquellos años complejos en Madrid. Actualmente, el actor es una figura consolidada del cine mundial, conocido por sus papeles icónicos en películas como La máscara del Zorro y dando vida a El gato con botas.

Su entusiasmo lo llevó a incursionar en diferentes trabajos, como el proyecto personal con el Teatro del Soho en Málaga. Pero antes de su llegada a Hollywood y convertirse en uno de los actores más emblemáticos de España, hubo un Antonio Banderas que luchaba por hacer realidad su sueño.

Los difíciles inicios en Madrid

El joven Antonio llegó a Madrid sin dinero y con la ilusión de convertirse en actor. En una de sus declaraciones más reveladoras, admitió que pasó hambre en sus primeros años en la ciudad. La situación era tan difícil que, en lugar de los manjares que hoy podrían considerarse un lujo, sus menús se componían de recetas simples y repetitivas.

Su vida estaba lejos de la fama y el glamour, pero esas penurias forjaron su carácter y resiliencia. “Yo no sabía que los ñoquis se hacían con papa. Con una latita de tomate y los ñoquis yo era feliz”, recordó el artista, destacando cómo la escasez alimenticia fue una de las primeras lecciones de supervivencia que la vida le enseñó.

La transición a Hollywood

Su llegada a Hollywood fue un salto significativo, pero no exento de desafíos. Aunque la transición parecía marcada por el estrellato, Banderas no olvida sus raíces ni el contraste cultural al que tuvo que adaptarse. “Cuando entras en Hollywood, te das cuenta de que hay mucha gente allí que tiene una historia fácil por ser ‘hijos de’”, comentó, haciendo alusión a los conocidos “nepo babies” (hijos de famosos) que logran entrar al cine gracias a conexiones familiares.

Con el respaldo del director Pedro Almodóvar, su carrera dio un giro que lo catapultó a la fama internacional, pero nunca dejó de ser un hombre de raíces malagueñas. Sobre esto, subrayó: “Me gusta ir a Hollywood, pero no tengo la necesidad de estar allí. Mi marca ya está hecha”. Con sus declaraciones, dejó en claro que su éxito no depende de la meca del cine, sino de la convicción para desarrollar su carrera.

El infarto y la segunda vida

Uno de los momentos más trascendentales en su vida ocurrió casi hace ocho años, cuando un infarto le cambió la visión de la vida. Banderas relató cómo esa experiencia casi fatal lo obligó a replantearse todo. “El infarto no me tumbó, pero me hizo un actor mucho más sensible”, aseguró en su charla con Esquire, señalando que aquel evento lo hizo más consciente de la fragilidad de la vida y lo conectó con una nueva dimensión emocional.

El infarto le enseñó a valorar la vida, y también lo impulsó a regresar a Málaga, su ciudad natal, para retomar su pasión por el teatro. “Tras el infarto, lo que quedó claro para mí fueron las cosas importantes: mi hija, mi familia, mis amigos”, señaló Banderas, mostrando cómo la tragedia personal lo acercó aún más a sus raíces y a lo que realmente importa.

La influencia de Málaga en su vida y carrera

Málaga es la ciudad que vio nacer a Banderas y sigue siendo una parte fundamental de su vida. Aunque su éxito lo llevó a recorrer el mundo, el actor sigue siendo un vecino más en su ciudad natal, disfrutando de su particular cultura y el calor humano de sus calles.

Es en la ciudad malagueña donde impulsó proyectos como el Teatro del Soho, un espacio que pretende ser un motor cultural y creativo para la ciudad. “El teatro es un arte que lleva blindado más de 3000 años. Y si leyéramos más a los clásicos, nos iría mejor como sociedad”, había reflexionado el interprete, sobre la importancia de las artes en la formación de una sociedad más libre y pensante.

La filosofía de vida de Antonio Banderas

La filosofía de vida del célebre interprete es una de superación, gratitud y optimismo. Con 64 años, el actor no muestra signos de querer frenar. Al contrario de esto, afirmó: “Creo que todavía no hice la obra por la que seré recordado”. Su deseo de vivir muchos más años y continuar creando es perceptible. “Mi mayor obra de arte es mi vida”, concluyó convencido de que el verdadero éxito radica en haber sido quien quiso ser.