Qué fue de la vida de los actores de la famosa serie “The Wire”

The Wire cumple 20 años. Una de las ficción más aclamadas en la historia de la televisión.

En 2002, HBO estrenó The Wire, una serie que redefinió la televisión con su crudo retrato del crimen, la política y la vida en Baltimore. Creada por David Simon, se extendió por cinco temporadas hasta 2008 y es considerada una de las mejores producciones televisivas de todos los tiempos.

En 2002, HBO estrenó The Wire, una serie creada por David Simon que revolucionó la televisión con su retrato sin adornos del crimen, la política y la vida en Baltimore

Su enfoque narrativo, que combinaba la perspectiva de la policía con la del narcotráfico y las instituciones locales, dejó una huella imborrable en la audiencia.

A lo largo de los años, muchos de sus actores lograron consolidar carreras exitosas en televisión, cine y teatro. Otros diversificaron sus caminos hacia el activismo, el emprendimiento y la dirección.

James Ransone (Ziggy Sobotka)

James Ransone continuó su carrera en el cine de terror con éxitos como Sinister e It: Capítulo 2

James Ransone, quien interpretó a Chester “Ziggy” Sobotka en la segunda temporada, continuó su carrera en cine y televisión con proyectos destacados.

En la pantalla grande, se consolidó en el género de terror con películas como Sinister (2012) y su secuela Sinister 2 (2015), además de It: Capítulo 2 (2019), donde interpretó a Eddie Kaspbrak adulto.

También trabajó en películas como Plan Oculto (2006), Tangerine (2015) y Black Phone (2022), reafirmando su presencia en el cine de suspenso y terror. En televisión, participó en Bosch y Low Winter Sun, y colaboró nuevamente con David Simon en Treme.

Gbenga Akinnagbe (Chris Partlow)

Gbenga Akinnagbe combinó actuación en cine y televisión con su faceta como empresario y activista

Después de dar vida al temible asesino a sueldo Chris Partlow, Gbenga Akinnagbe se convirtió en un actor versátil en cine, televisión y teatro. Apareció en series como Nurse Jackie, The Good Wife, The Deuce y The Old Man, donde actuó junto a Jeff Bridges y John Lithgow.

En el cine, participó en películas como Detroit (2017), Independence Day: Contraataque (2016) y Asalto al tren Pelham 123 (2009). También incursionó en Broadway con la adaptación de To Kill a Mockingbird, interpretando a Tom Robinson.

Además de su carrera actoral, Akinnagbe fundó la empresa de diseño Enitan Vintage, enfocada en muebles con telas de todo el mundo, y la marca de ropa Liberated People, con mensajes activistas.

Lance Reddick (Cedric Daniels)

Lance Reddick brilló en Fringe y John Wick antes de su fallecimiento en 2023

Lance Reddick siguió una carrera prolífica en televisión y cine tras The Wire. Fue reconocido por su trabajo en Fringe, Bosch y su papel como Charon en la saga John Wick.

En marzo de 2023, Reddick falleció a los 60 años en su casa de Los Ángeles debido a una enfermedad cardíaca. Su muerte generó homenajes de sus compañeros y de la industria del cine, incluyendo a Keanu Reeves y el elenco de John Wick.

Reg E. Cathey (Norman Wilson)

Reg E. Cathey ganó un Emmy por House of Cards y dejó un legado en la televisión

Reg E. Cathey consolidó su carrera en televisión con papeles en House of Cards, donde interpretó a Freddy Hayes, y en Outcast y The Blacklist. En 2015, ganó un Emmy por su actuación en House of Cards.

Lamentablemente, falleció en 2018 a los 59 años debido a un cáncer de pulmón. Fue recordado por David Simon y otros colegas como un actor talentoso y una persona extraordinaria.

Pablo Schreiber (Nick Sobotka)

Pablo Schreiber pasó de The Wire a interpretar a Master Chief en Halo

Pablo Schreiber, quien interpretó a Nick Sobotka, tuvo una carrera ascendente en televisión con roles en Orange Is the New Black, Weeds y American Gods, donde interpretó a Mad Sweeney.

En cine, participó en 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi (2016) y Juego de ladrones (2018). En 2022, asumió el papel de Master Chief en la serie Halo. También expresó su interés en interpretar a Wolverine en el futuro del universo X-Men.

Dominic West (Jimmy McNulty)

Dominic West protagonizó The Affair y dio vida al príncipe Carlos en The Crown

Dominic West continuó su carrera principalmente en televisión, protagonizando la serie The Affair y participando en The Hour. En 2022, interpretó al entonces príncipe Carlos en The Crown, un papel que generó controversia debido a su pasado mediático.

En su vida personal, según TMZ, West protagonizó un escándalo en 2020 cuando fue fotografiado con la actriz Lily James en actitud cariñosa, lo que puso en duda su matrimonio con Catherine FitzGerald. Sin embargo, la pareja se mostró públicamente unida tras el episodio.

Además de actuar, ha trabajado en la restauración del castillo de Glin, propiedad de la familia de su esposa, convirtiéndolo en un hotel.