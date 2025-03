Austin Butler, nueva víctima de los robos a famosos en Los Ángeles

Los delincuentes se llevaron varios objetos de valor (REUTERS/Aude Guerrucci)

Los Ángeles sigue siendo escenario de una ola de robos a celebridades, y la más reciente víctima ha sido el actor Austin Butler. La residencia del intérprete de Elvis y Duna: Parte Dos fue violentamente irrumpida mientras él se encontraba fuera del país.

Según reportó TMZ, la policía de Los Ángeles fue alertada del incidente luego de que un guardia de seguridad de Butler descubriera una puerta de vidrio rota en su hogar.

Al ingresar a la vivienda, el personal de seguridad notó que la casa había sido saqueada. Hasta el momento, se han reportado como robados una suma de dinero y un arma de fuego. Sin embargo, se espera que un inventario más detallado revele si faltan más pertenencias de valor.

Las autoridades respondieron al incidente, pero hasta el momento no se ha identificado a ningún sospechoso (Foto por Joel C Ryan/Invision/AP)

La investigación sigue en curso, y hasta la fecha no se han identificado sospechosos. Cuando los agentes respondieron a la llamada de emergencia, no encontraron a los ladrones en la escena del crimen.

Este caso se suma a una serie de robos que han afectado a figuras públicas en Los Ángeles en los últimos meses. En febrero, el futbolista francés Olivier Giroud sufrió el robo de más de 500.000 dólares en joyas y relojes de su residencia en la ciudad.

De acuerdo con TMZ Sports, la esposa del delantero fue quien alertó a las autoridades tras encontrar una ventana rota en la propiedad.

También en febrero, la casa de los actores Nicole Kidman y Keith Urban fue asaltada el Día de San Valentín. Un informe de NBC News, citado por US Weekly, señaló que la propiedad en Beverly Hills fue “saqueada y se rompieron vidrios”, aunque la pareja y sus hijos no se encontraban en casa en ese momento.

En enero, la estrella de Selling Sunset, Mary Fitzgerald Bonnet, y su esposo, Romain Bonnet, también fueron víctimas de un robo en su hogar. De acuerdo con TMZ, los ladrones ingresaron a la casa a través de una puerta sin seguro y sustrajeron más de 130.000 dólares en joyas, bolsos de diseñador y otros artículos de lujo.

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson también sufrieron un robo en su mansión en agosto (REUTERS/Mario Anzuoni)

Casos similares han ocurrido en los últimos meses, afectando a personalidades como Tom Hanks y Rita Wilson, quienes también sufrieron un robo el verano pasado. Según un informe de ABC News, más de una docena de robos a residencias de famosos han sido reportados en el Valle de San Fernando en el último año.

Por otro lado, el suceso se reporta en el marco de un período de cambios para Austin Butler. El actor, quien recientemente protagonizó Dune: Part Two y The Bikeriders, ha estado en la mira del público no solo por su carrera, sino también por su vida personal.

En enero, PEOPLE confirmó su separación de la modelo Kaia Gerber después de más de tres años de relación. TMZ fue el primer medio en reportar la noticia y señaló que la pareja terminó a finales de 2024. La ruptura se hizo evidente cuando Butler no acompañó a la familia de Gerber en sus vacaciones en México.

El actor ha estado en los titulares por su reciente separación de Kaia Gerber después de tres años de relación (REUTERS/Andrew Kelly)

Butler y Gerber habían comenzado a salir en diciembre de 2021 y debutaron como pareja en marzo de 2022 en una alfombra roja de W Magazine. La modelo siempre apoyó la carrera de Butler, acompañándolo durante la temporada de premios de 2022-2023, cuando el actor recibió múltiples nominaciones por su papel en Elvis.

Pese a la separación, Butler continuó con sus actividades y compromisos profesionales. Recientemente fue visto en Francia, donde asistió a la Semana de la Moda de París para el desfile de Saint Laurent