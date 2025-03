Bruce Springsteen habló sobre el paso del tiempo y su batalla contra la depresión: “Estoy en una edad donde la muerte se vuelve casi familiar”

"Dancing in the Dark": Un himno de Bruce Springsteen que captura la lucha interna y el anhelo de cambio, reflejando la búsqueda de esperanza y liberación en tiempos de incertidumbre (Bruce Springsteen)

A sus 75 años, Bruce Springsteen mantiene intacta su vitalidad sobre el escenario, donde no solo se erige como el líder de su banda, sino también como un referente de resistencia social y política. Con más de 140 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, el “Boss” regresa en 2025 con una nueva gira mundial que promete seguir transmitiendo su mensaje de compromiso con los más vulnerables y su feroz oposición a diferentes figuras políticas.

Esta gira no solo celebra su música, también invita a reflexionar sobre la vida y la muerte, dos temas profundamente presentes en su trayectoria. Según Paris Match, esta gira además marcará una continuidad en su lucha por los valores democráticos a través de su música​.

La muerte como tema central en su música

Bruce Springsteen mencionó que la muerte se convirtió en un tema recurrente en su vida y música. En una entrevista con Paris Match, explicó que su última gira es una celebración de la vida que también abordó la muerte, una reflexión que comenzó tras la pérdida de George Theiss, cantante de su primer grupo, The Castiles.

“Este año me convertí en el último sobreviviente de esta aventura”, detalló Springsteen sobre su relación con la muerte y la desaparición de aquellos que fueron parte de su vida musical​. “Estoy en una edad donde la muerte se vuelve casi familiar”, agregó.

Bruce Springsteen: Un ícono del rock que, a sus 75 años, sigue siendo un referente de resistencia política y social. A través de su música, aborda temas de la vida, la muerte y la lucha por un futuro mejor (REUTERS/Kevin Lamarque)

La energía sobre el escenario y su responsabilidad

Springsteen también compartió cómo su música le permitió afrontar las tragedias de su vida. “Siempre me he servido de lo que vivía para mi música. Mucho tiempo pensé que la música era mi segunda lengua materna, pero tal vez hoy entiendo que es mi primera lengua”, explicó, destacando que todo lo que le ocurre le sirve de inspiración, tal como comentó en Paris Match​.

Para él, el escenario es más que un lugar para cantar; es donde revive y comparte emociones. “Producir en concierto es lo único que me da el sentimiento de comenzar desde cero todas las noches. Un poco como un primer beso”, confesó, de acuerdo con Paris Match​.

Esta conexión profunda con su público es algo que Springsteen siente como un deber: “Tengo un deber con mi público, con mi banda y conmigo mismo, de dar cada noche el mejor concierto posible”, subrayó en la misma entrevista​.

En el escenario, Springsteen se convierte en un puente entre él y su público, creando una conexión única. Cada concierto es una experiencia renovada, donde la energía y la emoción se comparten en un espacio colectivo que va más allá de la música (REUTERS/Albert Gea/Archivo)

La música como herramienta de resistencia política

La postura política de Springsteen fue parte integral de su carrera, sobre todo en sus críticas a la situación política de su país.

El cantante no duda en expresar su preocupación por el estado de la democracia en Estados Unidos, afirmando: “Estamos pasando por un momento crucial. Si hace diez o quince años me hubieras dicho que debería preocuparme por la democracia en Estados Unidos, te habría dicho que estabas perdiendo la razón. Pero ahora estamos aquí”, según explicó en Paris Match​.

La crisis política y social que atraviesa el país fue un tema recurrente en sus conciertos, donde, según el propio Springsteen, sus canciones tienen un fuerte componente político y social. “Lo que ocurre en el escenario es más importante que yo, más importante que la banda misma”, subrayó, dejando claro que su música sigue siendo un acto de resistencia, tal como afirmó en Paris Match​.

A lo largo de su carrera, Springsteen utilizó su música como una plataforma para abordar cuestiones políticas y sociales, convirtiéndose en una voz crítica frente a las injusticias (REUTERS/Kevin Lamarque)

Reflexiones personales sobre la depresión y la familia

Además de su compromiso político, Springsteen habló abiertamente de su lucha con la depresión, un tema que marcó su vida. “La música me permitió sobrepasar los dramas de mi vida. Todo lo que me toca es fuente de inspiración. Esto me permite estar hoy en paz con la idea de la muerte”, explicó, refiriéndose a cómo utilizó la música como herramienta de sanación personal, según lo detallado en Paris Match​.

También subrayó el papel fundamental de su esposa, Patti, en su proceso emocional, quien estuvo a su lado durante años, enfrentando la enfermedad de ella y al mismo tiempo sus propios demonios. “Patti me amó, me ama de una manera que me hace sentir humilde”, expresó con profunda gratitud, tal como compartió en Paris Match​.

Bruce Springsteen sigue siendo una figura que combina su energía sobre el escenario con un profundo compromiso social, político y personal. El medio concluye afirmando que, su música sigue siendo un medio para reflexionar sobre los desafíos de la vida y la muerte, manteniendo siempre una conexión directa con su audiencia, la cual se convirtió en un testigo y participante de su mensaje de esperanza y resistencia.