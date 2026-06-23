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Will Ferrell se coló en un pub de Nueva York en pleno Mundial, cantó “Sweet Caroline” con los hinchas y el video copó las redes sociales

El actor dijo presente en el Brass Monkey durante los festejos por la victoria de Estados Unidos ante Australia, entonó el clásico de Neil Diamond junto a los fanáticos y aprovechó para promocionar su nueva serie

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Will Ferrell transformó la celebración de un partido mundialista en Nueva York al aparecer disfrazado y sumarse espontáneamente a la fiesta de los hinchas estadounidenses (@storyfulviral vía YouTube)

El ambiente de celebración en el pub Brass Monkey, en el centro de Nueva York, tomó un giro inesperado cuando el actor Will Ferrell apareció disfrazado durante la transmisión del partido entre Estados Unidos y Australia, desatando el asombro y la euforia de los hinchas presentes, quienes lo catalogaron de “leyenda”.

Un festejo que se volvió viral

El pub Brass Monkey se llenó de aficionados que esperaban celebrar la posible clasificación de Estados Unidos a la siguiente ronda del Mundial.

La victoria por 2-0 ante Australia ya había elevado el ánimo de los asistentes, y la llegada de Ferrell terminó por transformar la jornada en un episodio viral. El actor ingresó sin previo aviso, captando la atención de todos y cambiando el tono de la celebración.

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La inesperada llegada del actor al Brass Monkey elevó la euforia y convirtió la celebración en un fenómeno compartido en redes sociales (Mandatory Cblueit: Kirby Lee-Imagn Images)
La inesperada llegada del actor al Brass Monkey elevó la euforia y convirtió la celebración en un fenómeno compartido en redes sociales (Mandatory Cblueit: Kirby Lee-Imagn Images)

Lejos de mantener un perfil bajo, Ferrell se integró de inmediato a la fiesta. No dudó en mezclarse con los hinchas, quienes lo reconocieron enseguida pese al disfraz.

El intérprete no se limitó a observar el partido, sino que se sumó a los cánticos y al entusiasmo general, generando una reacción espontánea de alegría entre los presentes.

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La actuación de Ferrell entre los hinchas

Durante su paso por el pub, Will Ferrell tomó el micrófono para interpretar el clásico “Sweet Caroline” de Neil Diamond. El momento sorprendió a los asistentes, que se unieron al coro y grabaron la escena con sus teléfonos. Luego, el actor lanzó el grito de “Hawk”, referencia directa al personaje que promocionaba, y la multitud respondió con la misma energía, sumando un elemento más al clima festivo.

Hombre rubio con perilla, vistiendo visera blanca 'HAWK' y camisa azul de águilas, parado junto a la puerta de un autobús azul bajo el cielo claro
Ferrell lideró los cánticos y provocó una ola de grabaciones, dejando imágenes que rápidamente se difundieron por todo el país (Netflix)

El impacto de su presencia se reflejó en la rapidez con la que los videos y fotos circularon en redes sociales. Los fragmentos grabados por los hinchas se compartieron de inmediato, multiplicando la repercusión del evento más allá del pub y convirtiéndolo en tendencia en distintas plataformas digitales.

Una aparición con doble propósito

La visita de Ferrell al Brass Monkey no fue casual. El actor aprovechó la ocasión para promocionar su nuevo personaje, Lonnie Hawkins, protagonista de la serie “The Hawk” de Netflix, cuyo estreno está previsto para el mes próximo.

El disfraz elegido y el grito característico formaron parte de una estrategia para dar visibilidad a la producción, integrando la promoción al contexto futbolístico.

Will Ferrell con visera "HAWK", boca abierta y putter, junto a otro hombre en un campo de mini-golf con un peluche de halcón y equipo
El actor aprovechó el fervor futbolero para promocionar su nueva serie y mostrar su auténtico entusiasmo por el deporte (Netflix)

Más allá de la campaña promocional, la escena dejó en claro la conexión de Ferrell con el fútbol. Su presencia no respondió únicamente a intereses comerciales. El historial del actor demuestra su afición por este deporte, y su participación en celebraciones como la del pub alimenta esa imagen de hincha genuino.

El eco en redes y la reacción de los fans

El episodio generó una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas compartieron mensajes de sorpresa y admiración por la espontaneidad de Ferrell.

Entre los comentarios más destacados se leía: “¡Es un crack! ¡Ojalá todos los famosos fueran tan simpáticos y disfrutaran tanto de la vida como él!”, “¡Leyenda!” y “No sabía que este era mi sueño hasta ahora”.

Las publicaciones y mensajes destacaron la simpatía del actor y la capacidad de su gesto para conectar con el público (REUTERS/Aude Guerrucci/File Photo)
Las publicaciones y mensajes destacaron la simpatía del actor y la capacidad de su gesto para conectar con el público (REUTERS/Aude Guerrucci/File Photo)

Las publicaciones reflejaron no solo la simpatía por el actor, sino también la capacidad de su aparición para unir a los aficionados y viralizar el momento.

La mezcla de humor, fútbol y cultura pop convirtió la visita en un fenómeno mediático de alcance internacional. Medios estadounidenses y seguidores de la selección de Estados Unidos replicaron la noticia, ampliando aún más la difusión del episodio.

Una pasión que trasciende la pantalla

El interés de Ferrell por el fútbol tiene antecedentes. Su vinculación con el Leeds United en Inglaterra lo posiciona como una figura reconocida dentro del ambiente futbolístico, más allá de su carrera en el cine. Este tipo de gestos, como el vivido en el pub neoyorquino, refuerzan su imagen de aficionado real y comprometido con la cultura futbolera.

El episodio en el Brass Monkey sumó un capítulo más a la relación de Ferrell con el deporte. Para muchos hinchas, su aparición no solo aportó una cuota de humor, sino que también dejó en claro el alcance social y cultural que puede tener el fútbol durante el Mundial.

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