La icónica mansión del rockero de Kiss, Gene Simmons, volvió a bajar su precio por la falta de compradores: USD 34 millones

La propiedad histórica de Gene Simmons fue renovada por la firma Nobel de Arquitectura y Diseño de Interiores (Mansion Global)

La emblemática mansión de Gene Simmons, legendario bajista y cofundador de la banda de hard rock KISS, ha regresado al mercado con una reducción de precio significativa. Ubicada en Benedict Canyon Drive, Beverly Hills, la propiedad ahora se ofrece por USD 34 millones, lo que representa una caída del 30% respecto a los 48 millones en los que fue listada originalmente en mayo de 2023​, según la inmobiliaria Mansion Global.

La residencia de lujo, que Simmons adquirió en 1984 por USD 1,35 millones, fue vendida en 2021 al desarrollador Max Nobel por 16 millones. Tras realizar una ambiciosa remodelación y expansión de la propiedad, Nobel decidió ponerla en venta con un precio muy superior, aunque ha ido reduciéndolo en distintas ocasiones debido a la falta de compradores​.

Max Nobel y Emil Khodorkovsky lideraron un millonario proyecto de remodelación arquitectónica (Mansion Global)

Gene Simmons fue dueño de esta mansión por casi cuatro décadas, período en el que la casa se convirtió en parte de su legado personal. Sin embargo, en 2021, el músico decidió venderla y trasladarse a una nueva residencia en Washington, citando que California ya no era el mejor lugar para él debido a los altos impuestos​.

El comprador, Max Nobel, es un desarrollador inmobiliario y empresario que, antes de dedicarse al sector del lujo, fue conocido por su participación en la versión rusa de “The Bachelor”​. Tras adquirir la propiedad, Nobel la sometió a una profunda transformación, con la que aumentó su tamaño en 280 metros cuadrados, alcanzando una extensión total de 1.500 metros cuadrados.

El diseño "granero moderno" integra espacios interiores y exteriores con detalles como mármol italiano (Mansion Global)

El diseño original fue completamente modificado para adoptar un estilo descrito como “granero moderno”, caracterizado por el uso de paneles de madera verticales, techos inclinados y detalles industriales. Según el listado de la propiedad, la casa fue renovada “de piso a techo”, combinando arquitectura de vanguardia y lujo de clase mundial, como informó Elite Agent​.

Como es la casa de Gene Simmons

La casa cuenta con siete habitaciones y once baños, además de una distribución de planta abierta que maximiza la luz natural. En su entrada principal, destacan ventanas de doble altura con marcos de hierro que ofrecen una vista impresionante y refuerzan la estética contemporánea de la propiedad​.

Los interiores han sido diseñados con materiales de alta gama, incluyendo pisos de mármol italiano, paneles de madera de roble y detalles en latón. La cocina, uno de los espacios más destacados, cuenta con gabinetes Poliform, electrodomésticos Gaggenau y dos islas centrales de mármol, lo que la convierte en un área funcional y lujosa​.

La mansión incluye un garaje de metal negro con capacidad para hasta 20 automóviles (Mansion Global)

El área exterior de la mansión ha sido concebida para brindar una experiencia de lujo al aire libre. Destaca una piscina infinita de 18 metros de borde afilado, que se complementa con un comedor exterior con capacidad para 30 personas y múltiples espacios para sentarse, todos con vistas panorámicas a la ciudad de Los Ángeles​.

Además, la propiedad está completamente cerrada y se encuentra detrás de enormes puertas privadas, lo que garantiza un nivel adicional de exclusividad y seguridad para su futuro comprador​

Para los amantes de los autos, la mansión cuenta con dos garajes separados. El primero, ubicado dentro de la propiedad, tiene espacio para tres vehículos. Pero el mayor atractivo es el garaje independiente, que ha sido diseñado con un elegante revestimiento de metal negro y tiene capacidad para 10 autos, con la opción de expandirse hasta 20 mediante el uso de ascensores​.

Según el listado, esta infraestructura convierte la propiedad en una opción ideal para coleccionistas de automóviles de lujo, al ofrecer un amplio espacio con diseño moderno y acceso exclusivo​.

La casa ubicada en Benedict Canyon Drive ofrece vistas panorámicas de Los Ángeles (Mansion Global)

Una inversión millonaria con ajustes de precio

La casa fue listada por primera vez en mayo de 2023 por USD 48 millones, pero la falta de compradores ha llevado a su precio a disminuir en varias ocasiones. En noviembre de 2024, sufrió un recorte de 5 millones, seguido por otra reducción de USD 1 millón en enero de 2025, hasta llegar a su precio actual de 34 millones​.

El desarrollador Max Nobel ha declarado que esta inversión fue un proyecto ambicioso en el que se destinó una gran cantidad de recursos. En una entrevista en el canal de YouTube de Forbix Capital Corporation, Emil Khodorkovsky, socio financiero del proyecto, señaló: “Max y yo pusimos una cantidad significativa de capital propio en el acuerdo. Además de eso, salimos y recaudamos dinero”​.

La comercialización de la propiedad está siendo manejada por los reconocidos agentes Josh Altman, de Douglas Elliman, y Mauricio Umansky, de The Agency, ambos con experiencia en la venta de inmuebles de alto perfil en Los Ángeles​.

Gene Simmons adquirió la propiedad en 1984. Ahora se vende por 34 millones de dólares (Mansion Global)

Mientras su antigua residencia sigue buscando comprador, Gene Simmons continúa con su carrera en la música y el entretenimiento. Como miembro fundador de KISS, fue parte de una de las bandas más influyentes del hard rock, con una imagen inconfundible gracias a su maquillaje blanco y negro y éxitos como “Rock and Roll All Nite” y “I Was Made for Lovin' You”​.

La banda, que se formó en Nueva York en la década de 1970, mantuvo una trayectoria de 50 años, hasta que anunció su retiro en 2023. Simmons fue el único integrante que permaneció en el grupo durante toda su existencia, consolidándose como una figura clave en la historia del rock​.

Aunque el músico ya no reside en Beverly Hills, su antigua mansión sigue siendo un reflejo del lujo y la exclusividad que marcaron su vida fuera de los escenarios. Ahora, con un precio más accesible dentro del mercado de propiedades de alto nivel, la pregunta es: ¿quién será el próximo dueño de esta icónica residencia?