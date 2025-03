Cómo fue que Salma Hayek quedó fuera de “Matrix”: “Nunca más me llamaron”

Hayek trató de interpretar a Trinity en la película Matrix

En el competitivo mundo de Hollywood, es común que los actores pierdan papeles que podrían haber definido su carrera. Este fenómeno no es exclusivo de los nombres menos conocidos; incluso las estrellas más grandes tienen roles que se les escapan por diferentes razones.

Salma Hayek, a pesar de haber alcanzado la fama en la década de los 90 con películas como Desperado y Del crepúsculo al amanecer, reveló en varias entrevistas una de sus mayores frustraciones: la pérdida del papel de Trinity en Matrix, una de las películas más influyentes y emblemáticas del cine de ciencia ficción, informa Far Out.

La audición para Matrix y los obstáculos de Hayek

A finales de los años 90, un guion de ciencia ficción revolucionario comenzó a circular en Hollywood.

El guion de Matrix era tan único y complejo que pocos actores y ejecutivos comprendían completamente la magnitud de lo que los hermanos Wachowski, quienes dirigieron el proyecto, querían lograr.

Lo único que estaba claro para todos era que, si lograban llevar sus ideas a la pantalla de manera efectiva, Matrix podría ser algo realmente especial.

Salma Hayek, conocida por su carisma y capacidad actoral, estaba decidida a formar parte de esta aventura futurista que mezclaba artes marciales, acción y un mundo alternativo que alteraba la realidad.

A principios de los años 2000, en una entrevista en Red Table Talk con Jada Pinkett-Smith, Hayek compartió que tanto ella como Pinkett-Smith fueron dos de las cuatro finalistas para interpretar a Trinity, el personaje que finalmente sería interpretado por Carrie-Anne Moss.

Las exigencias físicas y el fracaso de la audición

La producción de Matrix exigía que la protagonista dominara coreografías de lucha complejas

El proceso de audición para Matrix fue extremadamente riguroso, especialmente porque los hermanos Wachowski necesitaban a una actriz que tuviera la habilidad actoral, y una forma física impresionante para interpretar a Trinity.

Los productores del filme sabían que la actriz elegida debía ser capaz de dominar complejas coreografías de lucha y soportar las demandas físicas de una producción exigente.

Por esta razón, los Wachowski contrataron a entrenadores de especialistas para que realizaran una prueba física que duraba tres horas y que incluía ejercicios intensos para evaluar la resistencia y habilidad de los candidatos.

Para Hayek, que en ese momento ya era conocida por su talento, pero no por su físico entrenado para el tipo de papeles de acción que Matrix requería, la audición fue un desafío abrumador. “Me decían: ‘¡Tienes que correr!’ Yo les decía: ‘¿A dónde?’”, compartió Hayek en una de sus entrevistas. A partir de ese día, aseguró, “nunca más me volvieron a llamar”.

El contraste con Jada Pinkett-Smith y su impacto

Mientras que Hayek no logró pasar el reto físico de la audición, Jada Pinkett-Smith demostró ser una competidora mucho más preparada.

Hayek no escatimó elogios para la dedicación y disciplina de Smith, a quien describió como “una máquina malvada, delgada y sexy”. Hayek recordó cómo Smith, con su impresionante forma física, brilló durante la prueba: “Simplemente miré a esta mujer y pensé: ‘Esa es la persona que quiero ser cuando crezca’”.

La disciplina de Smith dejó una huella en Hayek, sirviendo como una lección importante en su carrera. Desde esa audición, Hayek tomó la decisión de mejorar su estado físico.

En lugar de dejarse llevar por la frustración, optó por aprender de la situación y ser más disciplinada para los futuros papeles de acción. “Tienes que ser como Jada”, pensó Hayek, inspirada por la dedicación de su colega.

El desenlace: ni Hayek ni Smith fueron elegidas

A pesar de las impresionantes audiciones de ambas actrices, ni Salma Hayek ni Jada Pinkett-Smith fueron finalmente elegidas para interpretar a Trinity. El papel de la heroína fue asignado a Carrie-Anne Moss, quien se convirtió en un icono del cine de acción con su interpretación de Trinity.

Sin embargo, la historia no termina en derrota para Smith. En las secuelas de Matrix, los Wachowski decidieron crear un nuevo personaje específicamente para ella: Niobe.

Este reconocimiento del talento de Smith por parte de los Wachowski es un claro ejemplo de cómo el fracaso en una audición puede abrir puertas en Hollywood.

La reflexión final de Salma Hayek

Hayek admitió arrepentirse por no haberse preparado adecuadamente para la audición (REUTERS/Hollie Adams)

Aunque Hayek lamentó haber tomado la audición para Matrix demasiado a la ligera, nunca dudó de que Carrie-Anne Moss fue la elección correcta para el icónico papel de Trinity.

En sus propias palabras, “aunque siempre me arrepentiré de no haberme preparado lo suficiente, no hay duda de que Moss fue la mejor elección”.

Este relato de Matrix y la audición perdida de Hayek muestra la competencia feroz de Hollywood, y el poder de la dedicación y la preparación en el camino hacia el éxito.