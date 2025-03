No encontraron monóxido de carbono en los cuerpos de Gene Hackman y su esposa: las claves de la autopsia preliminar

George Harrison: los temas que compuso para otros cantantes luego del “bullying” que sufriera de Lennon y McCartney Desde Eric Clapton hasta Ronnie Spector, el guitarrista de los Beatles regaló obras maestras que enriquecerían otros álbumes y carreras icónicas en el rock, según Far Out

Tom Hanks y su firme rechazo a las películas de acción violenta: “Simplemente elijo no verlas” El reconocido actor estadounidense cree que las películas deben reflejar la complejidad humana. A pesar de no condenar el género, lo elude por principios personales, informa Far Out