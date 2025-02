Los secretos de Neverland: el icónico rancho de Michael Jackson recobra protagonismo con el rodaje de su biopic

Michael Jackson en Neverland, su refugio personal y uno de los lugares más emblemáticos de su carrera. Dos décadas después de su abandono, el rancho sigue siendo un punto de devoción para sus fanáticos y el centro de una historia marcada por la nostalgia y la controversia (AP Photo/Mark J. Terrill, File)

Ubicado a 40 minutos de Santa Bárbara, el rancho Neverland, antigua residencia de Michael Jackson, vuelve a estar en el centro de la atención pública debido al rodaje de Michael, la película biográfica sobre el cantante.

The Mirror visitó la propiedad, que ahora lleva el nombre de The Sycamore Valley Ranch, y documentó el estado del lugar, los tributos de sus seguidores y las estrictas medidas de seguridad que aún lo protegen.

Un santuario para los fanáticos

Pese al tiempo transcurrido desde su abandono, Neverland sigue siendo un punto de peregrinación para los admiradores de Jackson. The Mirror detalló que en las paredes de la propiedad se pueden ver mensajes escritos en tiza por seguidores de distintas partes del mundo, con frases como “You are not alone”.

Además, mencionó la presencia de un globo en forma de corazón dejado en el sitio el pasado Día de San Valentín.

Neverland, la icónica propiedad de Michael Jackson, sigue en pie tras años de abandono y cambios de dueño. Hoy, entre homenajes de fanáticos y estrictas medidas de seguridad, el rancho vuelve a ser escenario de una historia que aún genera debate (Foto: JPRUbio)

El declive y la venta de Neverland

Michael Jackson dejó Neverland en 2005, luego de su juicio por abuso infantil. Según The Mirror, la finca quedó en estado de deterioro antes de ser adquirida en 2020 por un empresario vinculado a la familia del cantante por 11 millones de libras esterlinas, una cantidad considerablemente inferior a su valor original.

A pesar del cambio de dueño, la seguridad de la propiedad nunca se relajó. The Mirror aseguró que Neverland siempre contó con vigilancia permanente y que actualmente se implementaron drones para patrullar sus 11 kilómetros cuadrados.

El juicio de 2005 marcó un punto de quiebre en la vida de Michael Jackson. Acusado de abuso infantil y posteriormente absuelto, el artista nunca volvió a habitar Neverland, el lugar que había convertido en su refugio personal (Pool Photographer/WireImage)

El rodaje de Michael y la restauración del rancho

Neverland volvió a abrirse durante el último año para servir como escenario de Michael, donde se recrearon diversos momentos de la vida del cantante. The Mirror informó que, como parte del rodaje, se restauraron algunas de las atracciones más icónicas del lugar, entre ellas la noria, el carrusel y la carpa de circo.

Además, se incorporaron extras para interpretar a vendedores de globos, operadores de atracciones y trabajadores de puestos de comida.

En cuanto al reparto, The Mirror indicó que Jaafar Jackson, sobrino del artista, interpreta a Michael, mientras que Colman Domingo da vida a Joe Jackson, su padre, y Miles Teller encarna a John Branca, el representante del cantante.

Neverland recupera parte de su esplendor original con la restauración de sus atracciones icónicas para el rodaje del biopic de Michael Jackson. La noria, el carrusel y la carpa de circo vuelven a dar vida al rancho que el artista abandonó en 2005 (The Pinnacle list)

“Un regreso a la escena del crimen”

El uso de Neverland para la filmación de Michael despertó críticas de quienes consideran que la película busca limpiar la imagen del artista.

Dan Reed, director del documental Leaving Neverland, afirmó en declaraciones a The Mirror que el rodaje en el rancho representa “un regreso a la escena del crimen para blanquear y reescribir la historia”. También aseguró haber leído el guion y lo calificó como “una versión demasiado favorable” de la vida de Jackson.

Por otro lado, The Mirror retomó la opinión de John C. Carpenter, abogado de Wade Robson y James Safechuck, quienes denunciaron al cantante en Leaving Neverland. Carpenter sostuvo que “esto es una pieza de propaganda” y agregó: “No es inesperado que el patrimonio esté tratando de moldear la reputación de Michael Jackson de una manera que maximice las ganancias”.

Dan Reed (centro), director de Leaving Neverland, y los denunciantes Wade Robson (izquierda) y James Safechuck (derecha) sostienen que el biopic de Michael Jackson busca "blanquear la historia". Mientras la película avanza, las acusaciones contra el cantante siguen generando debate (AP)

Eliminación de escenas polémicas

The Mirror informó que el guion inicial de la película incluía escenas relacionadas con el caso de Jordan Chandler, el niño de 13 años que acusó a Jackson de abuso en los años 90. No obstante, el medio señaló que estas escenas fueron eliminadas debido a un acuerdo que impide que la familia Chandler sea representada en pantalla.

El legado económico de Michael Jackson

Más allá de la controversia, el patrimonio de Jackson sigue siendo una de las mayores fuentes de ingresos dentro de la industria del entretenimiento.

The Mirror destacó que en 2016 generó 825 millones de dólares, la cifra más alta jamás registrada para un artista fallecido, mientras que en 2023 alcanzó aproximadamente 600 millones de dólares, impulsado por la venta de música y productos licenciados.

Reed, en sus declaraciones al medio, vinculó estas cifras con la manera en que el legado del cantante sigue siendo gestionado: “Estas personas no quieren enfrentar la verdad porque están demasiado involucradas en el negocio de Jackson”.

A más de una década de su muerte, Michael Jackson sigue siendo una de las figuras más rentables de la industria. En 2023, su patrimonio generó alrededor de 600 millones de dólares, impulsado por la venta de música y productos licenciados (AP Photo/Damian Dovarganes)

Neverland, entre la nostalgia y la controversia

El medio asegura que, la reapertura de Neverland con el rodaje de Michael volvió a encender el debate sobre la figura de Michael Jackson.

The Mirror retrató una propiedad que, si bien cambió de dueño y de nombre, sigue siendo un símbolo de la historia del cantante. Mientras algunos la ven como un espacio de tributo y memoria, otros la asocian con los episodios más oscuros de su vida.