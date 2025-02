Celebridades rindieron homenaje a Gene Hackman tras su muerte: “Un actor extraordinario, inspirador y magnífico”

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron hallados sin vida en su residencia de Santa Fe, Nuevo México (AP Photo/George Brich)

Figuras del cine y la televisión han rendido homenaje al actor Gene Hackman, de 95 años, y a su esposa, Betsy Arakawa, de 64, tras la noticia de su fallecimiento.

La pareja fue encontrada sin vida en su residencia de Santa Fe, Nuevo México, junto a su perro. Según medios locales, no se sospecha de un acto criminal.

Entre los primeros en expresar su pesar se encuentran el director Francis Ford Coppola, quien dirigió a Hackman en La conversación (1974), y el actor George Takei, conocido por su papel en Star Trek.

“Hemos perdido a uno de los verdaderos gigantes de la pantalla. Gene Hackman podía interpretar a cualquiera, y detrás de cada personaje se sentía toda una vida. Podía ser todos y nadie, una presencia imponente o un hombre común. Así de poderoso era como actor. Lo extrañaremos, pero su trabajo vivirá para siempre”, escribió Takei en X (antes Twitter).

Francis Ford Coppola se sumó a los homenajes tras la muerte de Gene Hackman, recordándolo como una de las grandes figuras del cine (REUTERS/Mark Blinch)

Por su parte, Coppola expresó en Threads: “La pérdida de un gran artista es siempre motivo tanto de duelo como de celebración. Gene Hackman fue un actor extraordinario, inspirador y magnífico en su trabajo y complejidad. Lamento su partida y celebro su existencia y su contribución”.

Otras personalidades también han recordado la trayectoria de Hackman. El comediante irlandés Dara Ó Briain lo describió como “el mejor actor de la pantalla” y destacó su interpretación en El joven Frankenstein (1974).

En el programa Good Morning Britain, la presentadora Lorraine Kelly afirmó que su muerte es “un verdadero impacto” y recordó su actuación en Contacto en Francia (1971).

Seguidores del actor en redes sociales lo recordaron como un “gigante absoluto del cine” y destacaron su impacto en la industria (Philip D'Antoni Productions)

El estudio StudioCanal UK compartió imágenes de Hackman en La conversación y Testigo accidental (1990) en su cuenta de Instagram con un sentido mensaje por su partida.

“Una pérdida colosal para el cine. Perdemos a uno de los más grandes que lo han hecho. Enviamos nuestras más profundas condolencias”, indicó la señal británica.

En redes sociales, seguidores del actor han compartido mensajes de despedida. “Amaba a Gene Hackman. Elevaba cada película en la que aparecía y luego se retiró para convertirse en escritor de ficción. ¡Qué vida!”, escribió un usuario.

Mientras que, otro cibernauta destacó: “Nunca habrá otro actor como él. Un gigante absoluto del cine”.

Con dos premios Óscar y más de 80 películas, Hackman dejó un legado imborrable en la industria cinematográfica (AP Photo)

Un actor legendario y una vida fuera de los reflectores

Gene Hackman, nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, sirvió en la Marina de Estados Unidos antes de iniciar su carrera en la actuación.

Estudió en la Pasadena Playhouse junto a Dustin Hoffman, con quien compartió una amistad duradera. Su primera gran oportunidad llegó con Bonnie y Clyde (1967), que le valió su primera nominación al Oscar.

Ganó dos premios de la Academia: el primero como Mejor Actor por Contacto en Francia (1971), donde interpretó al detective Jimmy “Popeye” Doyle, y el segundo como Mejor Actor de Reparto por Los imperdonables (1992), donde encarnó al despiadado sheriff Little Bill Daggett.

En su carrera, participó en más de 80 películas, incluyendo La conversación (1974), Arde Mississippi (1988) y Los excéntricos Tenenbaums (2001).

El famoso actor de películas como “Superman”, “Contacto en Francia” y "Enemigo Público" tuvo una de sus pocas apariciones públicas en abril de 2024

A diferencia de muchos actores de su generación, Gene Hackman evitó la vida pública y las entrevistas. Su retiro no fue anunciado oficialmente, pero él terminó por confirmarlo en una conversación con la agencia Reuters.

“No he dado una conferencia de prensa para anunciar mi retiro, pero sí, ya no voy a actuar. Simplemente no quiero hacerlo más”, dijo en el año 2008.

En 2004, anunció su retiro tras su última película, Candidato por siempre, y se estableció en Nuevo México con Betsy Arakawa, pianista clásica con quien se casó en 1991. En su retiro, se dedicó a la escritura y publicó varias novelas.

Retirado del cine desde 2004, Gene Hackman vivió en Nuevo México junto a Betsy Arakawa, dedicándose a la escritura y a una vida alejada de los reflectores (AP Foto)

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, no ha revelado la causa de la muerte de la pareja ni detalles sobre el momento del deceso.