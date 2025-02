Denise Richards reveló la regla que ella y su hija Sami Sheen siguen para sus cuentas de OnlyFans

Denise Richards y su hija Sami Sheen pusieron un límite entre ellas cuando abrieron sus cuentas de OnlyFans. (Instagram/Denise Richards)

Sami Sheen, hija de las estrellas Denise Richards y Charlie Sheen explicó en una entrevista con la revista People que su decisión de unirse a OnlyFans fue impulsada por razones económicas, ya que trabajaba en una tienda de dulces y su salario no era suficiente para independizarse.

“Quise mudarme a un departamento propio y sabía que mi salario en la tienda de dulces no sería suficiente. Me ha abierto muchas puertas y he conocido personas geniales. Es gratificante ser mi propia jefa, manejar mis tiempos y hacer lo que siempre he querido”, comentó la celebridad y añadió que dos años después, su trabajo en modelaje de lencería le permite cubrir sus gastos.

Sin embargo, cuando abrió su cuenta en OnlyFans a los 18 años, su padre criticó públicamente su decisión: “Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No lo apruebo, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantenerse elegante, creativa y a no sacrificar su integridad”, expresó la estrella de Wall Street a UsWeekly.

Charlie Sheen afirmó que estaba en total desacuerdo con que su hija mayor tuviera OnlyFans. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Pero, en una declaración para PageSix, Denise Richards defendió a su hija mayor, argumentando que era dueña de su cuerpo y sus elecciones. Poco después, la propia actriz se unió a la plataforma, lo que generó un gran debate mediático.

Asimismo, la famosa, reconocida por su paso por The Real Housewives of Beverly Hills, decidió unirse a OnlyFans tras ver la reacción pública ante la participación de su hija. “No entendía lo que era OnlyFans, pero cuando vi que Sami recibía tantas críticas, me molestó mucho como madre y como mujer en esta industria”, explicó.

“Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como padre es guiarla y confiar en su criterio, pero ella toma sus propias decisiones”, indicó Denise Richards, quien al poco tiempo también anunció que abrió su cuenta de OnlyFans y sus seguidores podrían suscribirse por 25 dólares al mes (cinco dólares más de lo cuesta la suscripción de Sami en la misma plataforma).

Denise Richard abrió su cuenta de OnlyFans al poco tiempo de que su hija Sami Sheen lo hizo. (Instagram/ Denise Richards)

Ahora que tanto Denise Richards y Sami Sheen han encontrado en OnlyFans una fuente de ingresos extra, ambas han establecido una regla: no espían la cuenta de la otra. “No, eso sería raro”, afirmó Sami de 20 años, en la misma entrevista con People, mientras que su madre agregó: “Sí, ahí marcamos un límite”.

En cuanto a su experiencia en la plataforma, Richards fue tajante: “Si alguien quiere ver mis pechos, yo estoy agradecida”. Además, la famosa aseguró que su esposo Aaron Phypers es quien la ayuda con la fotografía de su contenido. Incluso, el actor contó que intenta que la estética de su contenido sea elegante: “Como hombre, sé cuál es la perspectiva. Lo grabé con un estilo de alta moda, como Vogue. No es algo exagerado, pero sí sexy”, explicó.

Por otro lado, Denise Richards también formó parte del reality Special Forces: World’s Toughest Test, una decisión que generó molestia entre sus tres hijas, pues comentó que estaban “muy enojadas y preocupadas por su seguridad. Aunque, la artista consideró que era un reto que debía enfrentar: “No soy atlética ni fuerte, pero quería desafiarme a mí misma, aunque me aterraba”, señaló.

Denise Richards tuvo que salir de 'Special Forces: World’s Toughest Test' por un accidente con sus implantes. (Instagram/Denise Richards)

Desafortunadamente su participación terminó prematuramente en enero tras sufrir la ruptura de sus implantes mamarios durante una prueba de salto: “Salté desde un puente y la presión del arnés provocó la ruptura de ambos implantes”, reveló. A pesar de la lesión, la actriz confirmó que continuará con su agenda y próximamente se someterá a una nueva cirugía reconstructiva.