Así entrenaba Bruce Lee: la rutina que lo convirtió en un ícono de las artes marciales

Bruce Lee revolucionó la preparación física al combinar resistencia, potencia y precisión

Bruce Lee, ampliamente reconocido por su maestría en las artes marciales y su impacto en el cine de acción, revolucionó la forma en que se concebía el combate en la pantalla grande y desarrolló una perspectiva innovadora de la preparación física.

Su incursión en el mundo del culturismo no fue producto del azar, sino el resultado de una búsqueda meticulosa para alcanzar un estado físico que le permitiera superar sus propios límites. Según Men’s Health, su pasión por el entrenamiento físico tuvo un punto de inflexión en 1964, cuando fue desafiado por Wong Jack Man, un artista marcial chino que rechazaba la idea de que Lee enseñara Kung Fu a personas no chinas. Aunque salió victorioso de aquel enfrentamiento, la pelea no transcurrió con la rapidez y contundencia que él esperaba.

Bruce Lee redefinió el entrenamiento físico al fusionar técnicas de culturismo, resistencia y velocidad (Grosby Group)

Esta insatisfacción lo llevó a replantearse la manera en que entrenaba su cuerpo y a explorar nuevas formas de mejorar su resistencia, fuerza y velocidad.

Para perfeccionar sus capacidades físicas, comprendió que debía expandir sus conocimientos más allá de las artes marciales tradicionales. Su mentalidad innovadora lo llevó a estudiar métodos empleados en otras disciplinas deportivas. En su investigación, analizó el entrenamiento de luchadores de sumo, culturistas clásicos y boxeadores, extrayendo de cada uno los principios que consideró más efectivos para su propio desarrollo.

Después de su desafiante combate con Wong Jack Man en 1964, Bruce Lee reformuló su forma de entrenar (Grosby Group)

Según Mens Health, su objetivo no era simplemente ganar masa muscular, sino desarrollar un físico que combinara potencia, agilidad y resistencia. Fue así como comenzó a experimentar con el culturismo, pero adaptándolo a sus necesidades específicas como artista marcial.

En lugar de seguir un programa de entrenamiento convencional centrado en el desarrollo simétrico de todos los grupos musculares, Bruce Lee diseñó una rutina personalizada que priorizaba las partes del cuerpo que consideraba esenciales para su desempeño en combate.

Con Chuck Norris en uno de sus míticos combates cinematográficos (Crédito: Imbd)

Según un plan de entrenamiento publicado en 1965 por SportsCenter, su régimen se enfocaba en fortalecer principalmente las piernas, los brazos y los antebrazos, ya que estas áreas desempeñaban un papel crucial en la velocidad y la potencia de sus golpes y patadas.

Lejos de los estándares tradicionales del físico-culturismo, Bruce Lee diseñó un régimen de entrenamiento basado en la funcionalidad y el equilibrio entre fuerza y agilidad (Grosby Group)

Su rutina de entrenamiento incluía ejercicios meticulosamente seleccionados para potenciar su rendimiento físico sin comprometer su movilidad. Uno de los ejercicios fundamentales de su programa eran las sentadillas, realizadas con un peso de 43 kg en tres series de 10 repeticiones.

Dado que su peso corporal era de aproximadamente 64 kg y su estatura alcanzaba los 172 cm, Lee optó por trabajar con una carga moderada para mantener la explosividad de sus movimientos sin ganar una masa muscular excesiva que pudiera ralentizarlo. Además, incorporó el press francés con 29 kg, ejecutándolo en cuatro series de seis repeticiones para fortalecer los tríceps, lo que le permitía aumentar la velocidad y la potencia de sus golpes de puño.

Aunque algunos críticos cuestionan la efectividad del programa de pesas de Bruce Lee, su éxito radicaba en la combinación de técnicas que optimizaban su rendimiento sin sacrificar velocidad. Su enfoque sigue generando debate en la comunidad fitness (Grosby Group)

Otro ejercicio clave en su rutina era el curl inclinado con 16 kg, un movimiento diseñado para trabajar la cabeza larga del bíceps y maximizar el rango de movimiento, algo esencial para generar fuerza en los golpes sin perder fluidez en la ejecución. También realizaba abdominales y flexiones, integrando estos ejercicios en un esquema de entrenamiento que no seguía una sucesión rígida y se ejecutaba de manera fluida y flexible.

Sin embargo, la divulgación de su programa de entrenamiento de 1965 generó debates en torno a la efectividad de su régimen. Mientras algunos críticos sostenían que el plan era demasiado básico para mantener el físico excepcional que Lee exhibía en pantalla, otros argumentaban que su método estaba orientado más a la resistencia y la eficiencia del movimiento que al desarrollo masivo de los músculos. Y que la crítica al entrenamiento de Lee reflejaba la falta de comprensión de muchas personas sobre el propósito de su rutina.