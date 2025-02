Rihanna define su estilo: “En cuanto a moda, me encanta la yuxtaposición, juntar cosas que no tienen sentido”

Rihanna expresa su rechazo a la vida aislante de "Rapunzel" mientras celebra su autenticidad (Jeff Kravitz/FilmMagic)

“No me gusta la vida de Rapunzel. Es muy aislante. Es muy solitaria. ¿Y de qué me estoy protegiendo...?"

Entrevistada para la portada de Bazar, Rihanna suelta la frase con la seguridad de quien ha aprendido a moverse en su propia piel...

La charla se desarrollará en una suite de hotel en Manhattan, en plena madrugada, después de una visita al Boys & Girls Club de Harlem y una cena en Melba’s, el legendario restaurante de comida sureña.

Rihanna es, sin discusión, una de las figuras más influyentes de la música, la moda y la cultura pop en general.

A lo largo de dos décadas, ha construido un imperio que la ha convertido en multimillonaria, madre de dos hijos, magnate de la belleza y ahora, el nuevo rostro de Dior J’adore. Pero, a pesar de todo, su esencia sigue siendo la misma: auténtica, irreverente y completamente indomable.

Esta es la nueva tapa de Harper’s Bazaar: Rihanna, más poderosa y auténtica que nunca

“Brindemos por la claridad”, dijo, elevando su copa de vino. “Creo que la claridad es una evolución en sí misma. La gente tiene momentos en los que o bien se harta de sí misma, tiene algo que le altera la mente por completo, o llega a comprender su dolor, su viaje”.

Un imperio construido a su manera

Desde que lanzó Pon de Replay en 2005, Rihanna no solo ha conquistado la música, sino que ha redefinido la industria de la moda y la belleza.

“Siempre he tenido miedo de cuánto soy yo en comparación con lo que me ha influenciado”, admite.

“Me fui de casa cuando era adolescente y dejé todo lo que conocía: mi familia, mis amigos, mi comida, mi cultura. Y la única opción para mí era ganar”.

Y lo hizo. Hoy, con un patrimonio neto de 1.400 millones de dólares, su éxito no es solo musical. Fenty Beauty ha revolucionado la industria cosmética con su enfoque inclusivo, Savage X Fenty ha desafiado los estándares de la moda íntima, y su colaboración con Puma sigue generando impacto.

“Me importa porque mi nombre está en ellos”, dijo sobre sus empresas. “No quiero que mi nombre represente nada que no haya defendido”.

Su enfoque hacia los negocios es claro: “Nunca he subestimado al consumidor. Mucha gente cree que puede engañarlo y venderle cuál debería ser el ideal de belleza. Pero la gente no es tonta. La gente no es ciega a lo que está sucediendo”.

Moda sin reglas

Si hay algo que Rihanna ha dejado claro, es que su estilo es una extensión de su estado de ánimo. “Mi moda siempre ha estado impulsada por mi estado de ánimo, y mi estado de ánimo estuvo en modo mamá por un minuto”, explicó.

Cuando estaba embarazada, redefinió el estilo de la maternidad, rompiendo moldes con looks atrevidos que celebraban su barriga.

Rihanna redefine el estilo maternal con looks atrevidos y celebra su transición tras el nacimiento de su segundo hijo

Ahora, tras el nacimiento de su segundo hijo, está redescubriendo su estilo. “Ahora siento que vestirme es una lucha en sí misma”, confesó. “Intento no pensar demasiado en todas esas cosas, pero cuando sales de casa, eso te impide salir. ¿Cuánta energía tengo que invertir en prepararme? Te encuentras en una niebla. Y la moda es muy divertida y echo de menos la diversión”.

Sin embargo, su amor por la moda sigue intacto. “Ahora estoy empezando a recordar lo que me encantaba de ello: la yuxtaposición, juntar las cosas que no tienen sentido”, dijo.

¿Cómo ser madre?

Rihanna es madre de RZA y Riot, nacidos en 2022 y 2023, respectivamente. Hablar de ellos ilumina su rostro.

“RZA es un empático. Es tan mágico. Le encanta la música. Le encanta la melodía. Le encantan los libros. Le encanta el agua”, contó.

“Y Riot, es simplemente divertidísimo. Cuando se despierta, empieza a chillar, a gritar. No llorando. Solo quiere cantar. ¡Es mi alarma por la mañana!”.

Rihanna destaca las cualidades empáticas de su hijo RZA y la energía vibrante de Riot, sus dos hijos pequeños (The Grosby Group)

Su pareja, A$AP Rocky, ha sido su gran compañero en esta etapa. “Lo mejor de Rocky es verlo ser padre. Su pureza. Su encanto. Me molesta porque a veces mis hijos viven más por él que por mí”, bromeó. “Y yo les digo: ‘¿Sabías quién te cocinó? ¿Sabes quién te empujó?’”.

La música: su próxima gran apuesta

Han pasado nueve años desde que Rihanna lanzó Anti, su último álbum de estudio. Los rumores sobre un nuevo disco han sido constantes, pero la artista ha sido clara: no lanzará algo que no la represente completamente.

“Este tiempo alejado de la música debe contar para lo siguiente que todos escuchen. Tiene que importar. Tengo que mostrarles el valor de la espera”, dijo.

Este es el video de la impactante presentación de Rihanna en el Super Bowl 2023, donde regresó a los escenarios con un show inolvidable

Sobre su próximo proyecto musical, mantiene la expectativa: “Sé que no va a ser nada que nadie espere. Y no va a ser comercial ni digerible por la radio. Será donde mi arte merece estar ahora mismo. ¡Siento que finalmente lo logré, chica!”.

En los últimos años, ha pasado incontables horas en el estudio, pero no se apresura. “Cada vez, pensaba: ‘No, no soy yo. No está bien. No coincide con mi crecimiento. No coincide con mi evolución’”. Ahora, mencionó con seguridad: “Esta se está convirtiendo en mi nueva libertad”.

El legado de Rihanna

Ser una figura pública a su nivel implica lidiar con la fama de manera constante. Sin embargo, Rihanna se niega a vivir en una burbuja.

“Nos gusta comer con gente. Nos gusta ir de compras con gente. Nos gusta caminar por las calles con gente”, comentó. “No me gusta una habitación privada. No hago que cierren las tiendas. No me gusta la vida de Rapunzel”.

Mi legado es el presente", afirma Rihanna mientras prioriza su conexión con las personas y la creación de recuerdos (REUTERS)

Su nuevo papel como rostro de J’adore Dior la hace recordar su infancia en Barbados. “Mi primera introducción a J’adore Dior fue mi madre. Ella vendía perfumes en una tienda libre de impuestos y venía a casa con los probadores cuando se acababan”, dijo con nostalgia. “J’adore era uno de esos que siempre estaban ahí”.

Sobre su visión del futuro, Rihanna es clara: “Mi legado es el presente. Eso es todo lo que más puedo controlar. ¿Cómo estoy presente con la gente que me rodea? ¿Cómo estoy agradecida? ¿Cómo estoy creando un recuerdo?”.

Así es Rihanna: una mujer que ha conquistado la música, la moda y los negocios, pero que sigue priorizando la libertad de vivir a su manera.