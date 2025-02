Qué pasó con los actores de “El club de los cinco” 40 años después

"El club de los cinco" marcó a una generación con su retrato de adolescentes en detención. Cuatro décadas después, su legado sigue vigente en la cultura popular (Universal Pictures)

El 15 de febrero de 1985, el cine adolescente cambió con el estreno de El club de los cinco (The Breakfast Club).

Dirigida por John Hughes, la película se convirtió en un referente del género al retratar la historia de cinco estudiantes de secundaria que, a pesar de sus diferencias, crean un inesperado vínculo durante un castigo de sábado.

Cuatro décadas después, el clásico sigue siendo un fenómeno cultural, con referencias en otras producciones y un legado musical inmortalizado por la canción “Don’t You (Forget About Me)” de Simple Minds.

Pero, ¿qué ha sido de los actores que dieron vida a los personajes de esta icónica película?

A 40 años del estreno de la película, sus protagonistas siguen en la industria con nuevos proyectos, carreras detrás de cámaras y en televisión (Grosby)

Emilio Estévez – Andrew Clark

En El club de los cinco, Emilio Estevez interpretó a Andrew Clark, el “atleta” que termina en detención por una broma pesada.

Hijo de Martin Sheen y hermano de Charlie Sheen, Estevez ya tenía experiencia en cine juvenil cuando la película lo consolidó en Hollywood.

Ese mismo año, participó en St. Elmo’s Fire, otra cinta clave del llamado “Brat Pack” (apodo que se le dio a un grupo de actores que protagonizó varias películas para adolescentes en los 80′s). Luego protagonizó la franquicia The Mighty Ducks, en la que también apareció en la serie de 2021, The Mighty Ducks: Game Changers.

Andrew Clark, el atleta de "El club de los cinco", buscaba la aprobación de su padre y compañeros, pero terminó conectando con Allison durante la detención (Universal Pictures)

Además, desarrolló una carrera como director, con películas como Wisdom (1986), Men at Work (1990), Bobby (2006) y The Public (2018).

En televisión, Estevez dirigió episodios de Cold Case, CSI: NY y Numb3rs, además de interpretar una versión joven de su padre en The West Wing.

También hizo una aparición especial en Two and a Half Men, serie protagonizada por su hermano.

Emilio Estevez, quien comparte dos hijos con su exnovia Carey Salley, estuvo casado con Paula Abdul entre 1992 y 1994.

En 2024, apareció en el documental Brats, que analiza la fama del “Brat Pack”.

Emilio Estevez pasó de estrella juvenil a director de cine, con películas como "Bobby" y "The Public", además de actuar en "The Mighty Ducks" (REUTERS/Caitlin Ochs)

Anthony Michael Hall – Brian Johnson

Anthony Michael Hall, quien dio vida a Brian Johnson, el “cerebro” del grupo, tenía 17 años cuando la película se estrenó.

Antes había trabajado con Hughes en Dieciséis velas, lo que ayudó a consolidar su imagen de “nerd” en el cine juvenil.

Tras El club de los cinco, Hall rechazó papeles en Ferris Bueller’s Day Off y Pretty in Pink para evitar ser encasillado.

Brian Johnson, el “cerebro” del grupo, llegó a detención tras llevar un arma a la escuela, presionado por sus problemas académicos y familiares (Universal Pictures)

Se unió a Saturday Night Live en 1985 y más tarde apareció en películas como El joven manos de tijera (1990), Seis grados de separación (1993), Batman: el caballero de la noche (2008) y Halloween Kills (2021).

En 2024, Anthony Michael Hall se reencontró con Molly Ringwald, Judd Nelson y Ally Sheedy en Comic-Con y nuevamente en febrero de 2025 para celebrar los 40 años del filme en MegaCon Florida.

En 2023, el actor y su esposa Lucia Hall, con quien se casó en 2020, dieron la bienvenida a su primer hijo, Michael Anthony.

De estrella adolescente a actor versátil, Anthony Michael Hall trabajó en "Batman: el caballero de la noche" y "Halloween Kills", además de incursionar en televisión (REUTERS/Mario Anzuoni)

Judd Nelson – John Bender

Judd Nelson interpretó a John Bender, el “criminal” rebelde de la película. Luego de El club de los cinco, trabajó en St. Elmo’s Fire (1985) y prestó su voz en Transformers: la película (1986).

A lo largo de los años, apareció en filmes como New Jack City, Jay and Silent Bob Strike Back y Billionaire Boys Club, además de actuar en series como Suddenly Susan.

Nelson también ha trabajado en el doblaje de diversas producciones de Transformers y ha mantenido una presencia constante en el cine y la televisión.

Judd Nelson interpretó a John Bender, el rebelde desafiante de El club de los cinco. Luego consolidó su carrera en cine y televisión con "St. Elmo’s Fire", "New Jack City" y "Suddenly Susan" (Universal Pictures/Instagram/@juddnelsonalive)

Molly Ringwald – Claire Standish

Molly Ringwald encarnó a Claire, la “princesa” del grupo. Su asociación con John Hughes incluyó papeles en Dieciséis velas (1984) y La chica de rosa (1986), consolidándola como un ícono del cine juvenil de los años 80.

Aunque reconoció que la gente tiene una “conexión positiva” con sus películas de adolescencia, en una entrevista con People en 2020, Ringwald explicó que prefiere “seguir adelante” en su carrera.

Claire Standish, la “princesa” de "El club de los cinco", parecía superficial, pero su vulnerabilidad la llevó a un inesperado acercamiento con John Bender (Universal Pictures)

En los 90, vivió en Francia y participó en cine europeo antes de regresar a la televisión con The Secret Life of the American Teenager en 2008.

Desde 2017, interpretó a la madre de Betty Cooper en Riverdale y tuvo papeles en El oso, Dahmer, Single Drunk Female y Feud: Capote vs. The Swans.

La actriz se casó con Panio Gianopoulos en 2007 y tienen tres hijos: Mathilda (2003) y los gemelos Adele y Roman (2009).

Más allá de sus clásicos juveniles, Molly Ringwald consolidó su carrera en televisión con papeles en "Riverdale", "Dahmer", y "The Secret Life of the American Teenager" (REUTERS/Andrew Kelly)

Ally Sheedy – Allison Reynolds

Ally Sheedy interpretó a Allison, la “inadaptada”. En 1985, también actuó en St. Elmo’s Fire, y más tarde protagonizó películas como WarGames (1983) y High Art (1998), cinta por la que recibió un premio Independent Spirit.

En el documental Brats (2024), Sheedy comentó que la etiqueta “Brat Pack” afectó su carrera, haciendo que en audiciones sintiera una “extraña vibra en la sala”.

Allison Reynolds, la “inadaptada” del grupo, pasó de ser silenciosa y misteriosa a encontrar su lugar y transformarse durante la detención (Universal Pictures)

Aun así, en 2022 dijo a People: “Siempre estaré feliz de hablar sobre El club de los cinco“.

En televisión, participó en CSI, Kyle XY y Psych, y desde 2022 protagoniza Single Drunk Female. Desde 2021, también es profesora en el City College of New York.

La estrella estuvo casada con David Lansbury entre 1992 y 2008, con quien tuvo un hijo, Beckett.

Ally Sheedy destacó en cine independiente con "High Art" y en televisión con "Single Drunk Female". También es profesora en el City College de Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado)

Paul Gleason – Richard Vernon

El actor Paul Gleason, quien interpretó al estricto subdirector Richard Vernon, tuvo una prolífica carrera en televisión antes y después de El club de los cinco.

Apareció en series como Dallas, The A-Team, Miami Vice y Seinfeld, además de películas como Duro de matar (1988).

En una entrevista en el set de El club de los cinco, elogió a los jóvenes actores, calificándolos como “más talentosos que muchos adultos”.

Gleason estuvo casado con Candy Moore de 1971 a 1978, con quien tuvo una hija, Shannon.

En 1995, se casó con Susan Kehl, con quien tuvo otra hija, Kaitlin. Y, en 2006, falleció a los 67 años debido a mesotelioma.

Paul Gleason, recordado por su papel como el estricto subdirector Richard Vernon, participó en series como "Seinfeld" y películas como "Duro de matar" (Universal Pictures)

John Kapelos – Carl Reed

El conserje Carl Reed fue interpretado por John Kapelos, quien había trabajado previamente con Hughes en Dieciséis velas. Kapelos destacó en la improvisación, aunque varias de sus líneas fueron eliminadas en la edición final.

Ha participado en películas como Jóvenes brujas (1996), Legalmente rubia (2001) y The Unicorn (2018), además de aparecer en series como Seinfeld, ER, Los expedientes secretos X y Gilmore Girls.

John Kapelos, el conserje Carl Reed, siguió activo en cine y televisión con roles en "Legalmente rubia", "Seinfeld" y "Los expedientes secretos X" (Universal Pictures/YouTube)