Olivia Munn rechazó un acuerdo millonario luego de un accidente en el set de filmación: “No pensé en negociar”

Actriz y defensora del movimiento #MeToo, Munn utilizó su experiencia personal para denunciar el abuso y luchar por la justicia en la industria cinematográfica (REUTERS/Danny Moloshok)

Durante su participación en el podcast Reclaiming de Monica Lewinsky, Olivia Munn relató una experiencia traumática vivida en un set de cine que la llevó a tomar una decisión firme: rechazar una oferta millonaria para firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA).

En la conversación, Munn compartió cómo, tras denunciar lo sucedido y presentar quejas ante el estudio, se le ofreció una suma de siete cifras a cambio de su silencio, pero sin mencionar el nombre de la película ni los involucrados.

La actriz destacó que, en ese momento, estaba en plena efervescencia del movimiento #MeToo, lo que la llevó a rechazar la oferta, ya que consideraba que firmar el NDA podría invalidar su testimonio y poner en riesgo la credibilidad del movimiento.

Reconocida por su lucha contra el acoso sexual, Munn rechazó ofertas millonarias y enfrentado a poderosos nombres en Hollywood para defender su voz y la de otras víctimas (REUTERS/Aude Guerrucci)

La oferta millonaria y el contexto del #MeToo

El incidente de Munn ocurrió en un contexto particularmente sensible para la industria cinematográfica, en los primeros días del movimiento #MeToo, que surgió a raíz de las denuncias de abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein.

Según lo señalado por Munn en el podcast, después de presentar su queja formal al estudio, la respuesta fue una oferta económica de siete cifras para que aceptara las disculpas del estudio, pero con la condición de firmar un NDA.

Munn detalló que el acuerdo le parecía completamente inapropiado y que temía que su voz quedara opacada por el dinero, algo que se convertía en un peligro durante los primeros días del #MeToo, cuando cualquier persona que firmara un NDA era vista con desconfianza, según detalló Rolling Stone.

“Estaba en medio del momento de la ‘recuperación’ de Harvey Weinstein y lo que la gente veía como una ‘redención’ del movimiento”, explicó Munn.

Exproductor de cine, Weinstein fue el centro de un escándalo global tras las numerosas denuncias de acoso y abuso sexual que desataron el movimiento #MeToo, cambiando para siempre la industria del entretenimiento (REUTERS/Jeenah Moon)

El rechazo al NDA y el valor de la integridad

A pesar de la magnitud de la oferta, el medio destaca que Munn se mostró decidida a rechazar el acuerdo. La actriz detalló cómo, en su reunión con los abogados del estudio, se sintió respaldada, pero al mismo tiempo, firme en su decisión. “No pensé en negociar ni en nada más, solo en lo irrespetuoso que era el acuerdo”, afirmó la actriz durante el podcast, citado por Rolling Stone.

Según su relato, se sintió orgullosa de haber tomado esa decisión y de haberse mantenido fiel a sus principios. En tono más ligero, recordó que poco después de su rechazo, California aprobó leyes que ilegalizaron los NDAs en casos de acoso sexual.

El compromiso de Munn contra el acoso sexual en Hollywood

El rechazo de Munn al NDA no es un caso aislado en su historial de lucha contra el acoso en la industria cinematográfica. En 2017, la actriz acusó al director Brett Ratner de acoso sexual, relatando un incidente que tuvo lugar en 2004 durante el rodaje de After the Sunset.

Según Munn, Ratner se masturbó frente a ella en su tráiler, lo que la llevó a denunciar públicamente el hecho. Aunque en su libro Suck It, Wonder Woman! Munn ya había mencionado este incidente sin revelar nombres.

Además, en 2018, Munn fue clave al denunciar que el director Shane Black había contratado a un delincuente sexual registrado, Steven Wilder Striegel, para una pequeña escena en Predators.

Tras la denuncia de Munn, Fox eliminó las escenas de Striegel y Black emitió una disculpa pública. Como señaló Rolling Stone, estas acciones reflejan el compromiso constante de Munn con la justicia y la transparencia frente a la impunidad dentro de la industria cinematográfica.

Brett Ratner, acusado por varias mujeres de conducta inapropiada, fue uno de los nombres más polémicos en el cine (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

El impacto de la decisión de Olivia Munn en la lucha contra el acoso en Hollywood

La revista asegura que, Olivia Munn se convirtió una figura constante en la lucha contra el abuso en Hollywood, utilizando su plataforma para dar visibilidad a situaciones de acoso y defender a las víctimas.

Según Rolling Stone, este episodio subraya cómo las mujeres de Hollywood están, poco a poco, abriendo el camino para un cambio significativo en la forma en que se trata el acoso sexual en los sets de filmación.