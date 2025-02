Lady Gaga brindará un concierto gratuito en Río de Janeiro: todos los detalles

Lady Gaga llega a la 67ª entrega anual de los Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Lady Gaga regresa a Brasil tras más de una década de espera. La estrella del pop anunció oficialmente que ofrecerá un concierto gratuito en la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el próximo 3 de mayo. El show forma parte de la iniciativa “Todo Mundo no Rio”, impulsada por la Alcaldía de la ciudad y la productora Bonus Track, que busca traer espectáculos internacionales gratuitos en los próximos años.

El anuncio fue realizado este viernes 21 de febrero y generó gran expectativa entre los fanáticos de la aclamada estrella pop.

En redes sociales, Gaga expresó su emoción por este regreso al país tropical y recordó la ocasión en la que tuvo que cancelar una presentación en Brasil debido a problemas de salud.

Lady Gaga confirmó que realizará un concierto gratuito en Rio de Janeiro (Créditos: X/Lady Gaga)

“Llevaba años muriéndome por venir a actuar para ustedes y se me rompió el corazón cuando tuve que cancelarlo hace un tiempo porque me hospitalizaron. Su comprensión de que necesitaba ese tiempo para recuperarme significó mucho para mí. Ahora vuelvo y me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olviden. Prepárense para el MAYHEM en la playa”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram y X.

Lady Gaga visitó Brasil por primera y única vez en 2012, cuando presentó su gira Born This Way Ball en tres ciudades: Río de Janeiro, São Paulo y Porto Alegre. Los tres recitales le dejaron anécdotas para recordar.

En Río, su show estuvo marcado por una intensa lluvia, mientras que en São Paulo fue impactada en el rostro por un objeto arrojado desde la multitud. Finalmente, en Porto Alegre, Gaga aprovechó la oportunidad para declarar su amor por Brasil y prometerle a sus Little Monsters que volvería en el futuro.

US singer-songwriter Lady Gaga performs onstage during the 61st Annual Grammy Awards on February 10, 2019, in Los Angeles. (Photo by Robyn Beck / AFP)

El primer intento de reencontrarse con los brasileños se vio frustrado en 2017, cuando debía presentarse como una de las principales atracciones del festival Rock in Rio. Pocas horas antes del espectáculo, la artista comunicó que no podría subir al escenario debido a complicaciones derivadas de la fibromialgia, una enfermedad que le causa dolores musculares severos.

Como consecuencia, la banda Maroon 5 tomó su lugar en el evento, ya que Gaga tuvo que ser internada en un hospital.

Música en la playa

El concierto de Lady Gaga en Copacabana sigue la línea de grandes espectáculos gratuitos en la emblemática playa de Río de Janeiro. En 2024, Madonna fue la encargada de inaugurar esta nueva tradición con un multitudinario show que reunió a 1,6 millones de personas.

Luiz Oscar Niemeyer, presidente de Bonus Track, productora responsable del espectáculo, destacó la relevancia de estos shows para la ciudad como un catalizador del turismo y la economía local.

FILE PHOTO: Madonna performs during a concert at the Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil May 4, 2024. REUTERS/Pilar Olivares/File Photo

Asimismo, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, celebró los beneficios de estos espectáculos masivos para la ciudad. Según sus informes, la presentación de Madonna en 2024 generó un retorno económico de aproximadamente 300 millones de reales (casi 50 millones de dólares) con una inversión pública de solo 10 millones de reales.

Según Rolling Stone Brasil, nombres como U2 y Beyoncé fueron considerados para continuar con esta iniciativa, pero finalmente fue Gaga quien se quedó con la oportunidad de encabezar el evento en 2025.

La presencia de la intérprete se rumoreaba desde el pasado noviembre, cuando fuentes cercanas a la producción informaron a Reuters que Lady Gaga estaba en negociaciones para el show.

“Te puedo apostar que será ella, y que el concierto se realizará el 3 de mayo”, dijo la fuente anónima en su momento.