Un insider que trabajó en “Romper el círculo” salió en defensa de Justin Baldoni: “Es víctima de mentiras obvias”

La fuente que dialogó con el Daily Mail aseguró que no vio conductas irrespetuosas por parte del director. (Foto: Sony Pictures)

En medio de la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, un insider que trabajó en el rodaje de la película Romper el círculo (It Ends With Us) salió en defensa del actor y director, asegurando que es víctima de “mentiras obvias”.

En declaraciones a Daily Mail, esta fuente cercana al set afirmó que Baldoni siempre fue “cálido, sensible y atento” en las escenas íntimas con Lively y que posee mensajes de texto que supuestamente probarían su versión.

El testimonio de este insider surge luego de que Lively demandara a Baldoni por acoso sexual y represalias, asegurando que sufrió “miedo, trauma y ansiedad extrema” por su comportamiento durante la filmación.

Según la actriz, el director improvisó contacto físico que no se había coordinado previamente, incluyendo “discretos mordiscos y succiones en su labio inferior” durante una escena de intimidad. También lo acusó de mostrarle imágenes explícitas de otras mujeres y de hacer comentarios inapropiados sobre su peso y apariencia.

En su demanda, Lively acusó a Baldoni de “improvisar intimidad física” sin previo acuerdo. (Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group)

Sin embargo, la fuente anónima que habló con Daily Mail desmintió esas acusaciones y aseguró que Baldoni siempre se comportó de manera profesional.

“Me enojé tanto al escuchar esas mentiras obvias que sentí la necesidad de decir mi verdad”, declaró al tabloide. “Es absolutamente absurdo que alguien pueda decir que él fue algo distinto a educado, respetuoso, cariñoso y profesional durante el proceso”.

Además, sostuvo que la batalla legal está siendo injusta y que Lively y su esposo, Ryan Reynolds, estarían utilizando su fortuna para alargar el conflicto legal y desgastar financieramente a Baldoni.

“Sus amigos, familia y compañeros de trabajo saben la verdad y, al final, el público también la sabrá”, insistió la fuente.

En enero, Baldoni, de 41 años, respondió a las acciones legales que Lively formalizó en diciembre del 2024 con una contrademanda de $400 millones por difamación y extorsión civil. En su defensa, su equipo lanzó un sitio web con documentos judiciales y mensajes privados entre el actor, Lively y Reynolds, con el objetivo de desmentir las afirmaciones de la actriz.

Mientras tanto, Lively, de 37 años, amplió su propia demanda en un documento de 50 páginas presentado en la corte federal de Nueva York el 19 de febrero.

La actriz sostiene que Baldoni emprendió una campaña de desprestigio contra ella tras denunciarlo ante la producción de la película. (REUTERS/Caitlin Ochs)

En esta actualización, la estrella de Gossip Girl aseguró que otras mujeres que trabajaron en Romper el círculo también expresaron preocupaciones sobre el comportamiento de Baldoni. Según la presentación judicial, una de sus compañeras de reparto reportó estas inquietudes a Sony, el distribuidor del film.

Lively relató que Baldoni había reconocido por un mensaje escrito que estaba al tanto de las quejas de las mencionadas actrices y prometió hacer ajustes en el set. Sin embargo, Lively alega que, en lugar de mejorar el ambiente de trabajo, Baldoni tomó represalias contra ella contratando un equipo de gestión de crisis para lanzar una supuesta campaña de difamación en su contra.

“La denuncia incluye evidencia significativa y contemporánea de que la señora Lively no fue la única en plantear acusaciones de conducta inapropiada en el set”, dijeron a CNN sus representantes legales, Esra Hudson y Mike Gottlieb.

El caso irá a juicio en 2026, con ambas partes firmes en su decisión de no llegar a un acuerdo extrajudicial. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)

Por su parte, el abogado de Baldoni desestimó la ampliación de la demanda como “irrelevante” y “llena de rumores infundados de personas anónimas que ya no quieren respaldar las acusaciones de Lively”.

Además, afirmó que la defensa de la actriz está intentando proteger a supuestos testigos del acoso en redes sociales, sin proporcionar identidades concretas.

El caso ha polarizado a la opinión pública y a Hollywood. Mientras que el Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG-AFTRA) y el estudio Sony han expresado su apoyo a Lively, Baldoni perdió su representación en la agencia WME tras la publicación de la demanda.