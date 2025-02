Nicole Scherzinger: “Desde niña, en Kentucky, soñaba con llegar a Broadway”

Nicole Scherzinger protagoniza "Sunset Boulevard" en Broadway tras conquistar el West End de Londres (REUTERS)

“Siempre quiero mejorar”, dijo Nicole Scherzinger con determinación. “Hice como 300 funciones de Sunset Boulevard. Esta noche es mi noche libre y estoy pensando: ‘¿Cómo puedo volver a mirar el texto? ¿Dónde puedo hacer descubrimientos nuevos y más honestos para Norma?‘”

Su dedicación a la icónica protagonista del musical de Andrew Lloyd Webber convirtió su interpretación en Broadway en un fenómeno teatral, después de haber conquistado primero el West End de Londres, informó Vanity Fair.

Aunque esta es su primera vez en Broadway, la artista de raíces hawaianas y puertorriqueñas no es ajena a los escenarios.

Antes de convertirse en la líder de The Pussycat Dolls, Scherzinger soñaba con el teatro musical mientras crecía en Louisville, Kentucky.

“Viajaba 45 minutos para ir a una escuela de arte porque mis padres no podían pagar clases de canto y baile”, recordó. Ahora, con su nombre iluminando la marquesina del St. James Theatre, siente que encontró su verdadero hogar.

Su interpretación de Norma Desmond, una estrella de cine del pasado atrapada en sus propios recuerdos, le valió el premio Olivier en Londres, generando rumores sobre una posible nominación al Tony. Para Scherzinger, este papel es mucho más que una actuación:

“Fue muy terapéutico para mí porque me permitió enfrentar mis propios miedos e inseguridades”, confesó.

Después de años de compartir el escenario como parte de un grupo pop, su llegada a Broadway es un triunfo personal.

“Ahora mi nombre está ahí, brillando en Broadway. Es el sueño”, dijo con emoción. Y aunque exploró múltiples facetas artísticas a lo largo de su carrera, no duda al afirmar: “Probablemente estoy en el mejor lugar en el que estuve en mi vida”.

El desafío de interpretar a Norma Desmond

Para Nicole Scherzinger, dar vida a Norma Desmond fue una experiencia intensa y transformadora.

“Durante mucho tiempo, quería compartir con el mundo todas mis pasiones: el canto, la actuación, el baile”, explicó. Sin embargo, este papel la llevó más allá de su zona de confort.

“No hay dónde esconderse. No hay vanidad involucrada. Se trata de mostrarlo todo: lo bueno, lo malo y lo feo. A veces, lo realmente feo”, admitió.

La vulnerabilidad de Norma Desmond, una estrella olvidada aferrada a la gloria del pasado, resonó profundamente con ella. Este proceso, lejos de debilitarla, la fortaleció.

“Fue una práctica de aprender a ser valiente y luego a ser más valiente”, agregó, recordando las palabras de su director Jamie Lloyd.

Cada noche sobre el escenario es un reto, pero también un momento de poder. “Al final de With One Look, extiendo esta nota y toda mi energía y mi luz se disparan como relámpagos en mi mano”, describió.

En ese instante, siente la conexión entre su infancia y su presente. “Pienso en la pequeña Nicole, que se sentía torpe y tímida. Y aquí estoy, terminando como una guerrera”, dijo con orgullo.

Esa transformación no pasó desapercibida. Su interpretación ya le valió el premio Olivier en Londres, y ahora en Broadway su nombre suena con fuerza en la temporada de premios.

“Solo quiero seguir creciendo. Esta noche es mi noche libre y estoy pensando en cómo puedo volver a mirar el texto y encontrar algo nuevo”, dijo. Su dedicación es innegable, y su Norma Desmond ya es una de las actuaciones más comentadas del año.

La presión de ser la protagonista

Nicole Scherzinger enfrentó el reto de liderar la producción de Sunset Boulevard por primera vez (REUTERS)

Desde el inicio de su carrera, Nicole Scherzinger estuvo acostumbrada a los reflectores, pero liderar una producción como Sunset Boulevard fue un reto completamente nuevo.

“Al principio, pensaba: ‘Solo quiero que la cámara se enfoque en este lado de mi cara. No puedo mostrar mis pies. Son horribles’”, admitió con franqueza. Sin embargo, pronto comprendió que en este papel no había espacio para la vanidad. “Tuve que dejar todo eso de lado. Se trata de entregarse por completo”, agregó.

El peso de la historia y la intensidad del personaje la obligaron a encontrar una seguridad que antes le costaba.

“Realmente me dio mucha más confianza en mí misma”, confesó. “Cada noche salgo al escenario y me repito que debo ser valiente. No hay otra opción”. Para ella, el teatro es un ejercicio de vulnerabilidad total, una oportunidad para mostrarse sin filtros.

A pesar de la exigencia del papel, hay momentos en los que se siente completamente en control. “Cuando canto With One Look y digo: ‘Norma volvió por fin’, siento cómo toda mi energía se dispara. Es un recordatorio de hasta dónde llegué”, dijo con emoción.

En esas escenas, se apodera del escenario con una presencia arrolladora, dejando claro que este es su momento.

De Pussycat Dolls a Broadway: un sueño cumplido

Para muchos, Nicole Scherzinger es sinónimo de éxitos como Don’t Cha y Buttons, pero su verdadera pasión siempre fue el teatro musical.

“Desde niña, soñaba con estar en Broadway”, recuerda. Creció en Louisville, Kentucky, viajando largas distancias para asistir a una escuela de arte porque su familia no podía costear clases de canto y baile. Ahora, su nombre brilla en la marquesina de Broadway. “Lo digo en serio cuando canto: ‘Volveré, donde nací para estar’”, dijo sobre su conexión con Sunset Boulevard.

Ser parte de The Pussycat Dolls le dio fama mundial, pero también significó compartir el protagonismo.

“Podrías pensar: ‘Oh, mi nombre no está en solitario, como Katy, Rihanna o Britney’”, reflexionó. Sin embargo, aprendió a valorar el impacto del grupo.

“Lo que me encantó de The Dolls es que todas podían sentirse parte de algo más grande”, explicó.

Para ella, la música pop y el teatro son mundos distintos, pero complementarios. “Las Pussycat Dolls modernas son Billie Eilish, Chappell Roan, Lizzo… mujeres que llevan la bandera del empoderamiento”, dijo.

Y aunque su camino la llevó a distintos escenarios, hoy siente que Broadway es su hogar definitivo.

La admiración por las grandes divas de Broadway

Desde pequeña, Nicole Scherzinger soñó con compartir escenario con las leyendas del teatro musical.

“Crecí idolatrando a Chita Rivera, Patti LuPone y Audra McDonald”, confesó. Ahora, su nombre brilla en Broadway, justo enfrente de McDonald, quien protagoniza Gypsy en el teatro vecino.

“Si le hubieran dicho a la Nicole de seis años que esto sucedería, nunca lo hubiera creído”, dijo con asombro.

Su conexión con Patti LuPone, la actriz que originó el papel de Norma Desmond en el West End, fue especialmente significativa.

“Gracias a Dios no sabía que había venido a ver el show, porque ella creó este maldito papel”, admitió. La sorpresa fue aún mayor cuando LuPone elogió su interpretación en una entrevista. “Cuando escuché lo que dijo, pensé: ‘¿Patti vio el programa? ¿Qué programa vio?’”, dijo entre risas.

Desde entonces, mantuvieron contacto y su relación se consolidó en Año Nuevo. “Me invitó a su fiesta y le dije: ‘No hables tanto. Estaré allí’”, recordó.

Scherzinger pasó la noche con LuPone, su familia y su prometido, Thom Evans, en lo que describió como un momento inolvidable. “Mi primer Año Nuevo en Nueva York, en Broadway, con la gran Patti LuPone”, dijo emocionada.

Aunque todavía espera la visita de Glenn Close, quien también interpretó a Norma Desmond, se siente honrada de haber recibido su apoyo.

“Me envió flores la noche del estreno”, contó. Además, mantiene en su camerino fotos de Close y LuPone como inspiración diaria. “Son mujeres con pelotas”, dijo con admiración.

“Las llamo así porque son valientes, fuertes, y me inspiran a seguir dando lo mejor de mí”.