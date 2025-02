Jerry Seinfeld y su controversial respuesta a un activista pro-palestino

(Instagram/@subwaydj)

El comediante Jerry Seinfeld rechazó la intervención de un activista pro-palestino que intentó confrontarlo durante un evento en el Radio City Music Hall, donde se celebraba el 50 aniversario de Saturday Night Live.

El incidente ocurrió cuando el influencer conocido como “Subway DJ” se acercó a Seinfeld para pedirle una selfie, pero aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje político.

El activista, que se autodenomina “provocador de Instagram”, pidió la foto y mientras la tomaban, levantó dos dedos en señal de paz y exclamó: “Free Palestine”, que se traduce como “Liberen a Palestina”.

Jerry Seinfeld no respondió de inmediato, por lo que “Subway DJ” insistió con un “¿Tal vez?”. En ese momento, el actor contestó: “No me importa Palestina” antes de alejarse sin más interacción.

El influencer "Subway DJ" pidió una selfie con Seinfeld y aprovechó el momento para grabar un video con un mensaje político sobre el conflicto en Gaza (REUTERS/Instagram/@subwaydj)

El video del encuentro fue publicado en redes sociales y generó reacciones divididas.

Algunos usuarios criticaron al comediante por su respuesta, considerándola insensible ante la crisis en Gaza, mientras que otros defendieron su postura y argumentaron que el influencer utilizó un engaño para confrontarlo de manera inapropiada.

Este no es el primer enfrentamiento entre Jerry Seinfeld y “Subway DJ”. Meses antes, el activista publicó otro video en el que se le ve abordando a Seinfeld en la calle mientras le grita:

“Jerry, no apoyes el genocidio. Por favor. Deja de apoyar a Israel”. En esa ocasión, el artista de 70 años no respondió y continuó caminando.

La publicación del video en redes sociales generó reacciones divididas. Algunos criticaron a Jerry Seinfeld por su respuesta, mientras otros condenaron el engaño del activista (REUTERS/David Swanson)

Cabe destacar que, Jerry Seinfeld ha sido un defensor público de Israel, especialmente desde los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023.

En diciembre de ese año, visitó Israel y se reunió con familias de rehenes. Tras la escalada del conflicto en Gaza, reafirmó su postura en redes sociales.

“Siempre estaré con Israel y el pueblo judío”, expresó en su mensaje.

El comediante ha sido un firme defensor de Israel, especialmente tras los ataques de Hamas en octubre de 2023. En diciembre, visitó Israel y apoyó a familias de rehenes (Instagram/@jerryseinfeld)

Otros encuentros entre Jerry Seinfeld y activistas pro-palestinos

El protagonista de la comedia Seinfeld también ha enfrentado protestas en sus espectáculos. En junio de 2023, en un show en Australia, ironizó sobre la situación al referirse a los manifestantes:

“Mañana leeremos en los periódicos: ‘Oriente Medio resuelto al 100 % gracias a un hombre en la Qudos Arena que detuvo a un comediante judío’”.

Una semana después, en otro evento en ese mismo país, al notar la presencia de manifestantes, no pudo evitar hacer un comentario.

“Oh, han vuelto. Los manifestantes han vuelto. Los extrañé”, dijo y luego agregó con sarcasmo: “Parece que no les está yendo bien. Es muy difícil para ustedes”.

El actor ha enfrentado protestas en sus espectáculos. En Australia ironizó sobre manifestantes que interrumpieron su show diciendo que "detuvieron a un comediante judío" (REUTERS/Carlos Barria)

En mayo de 2024, estudiantes de la Universidad de Duke abandonaron una ceremonia de graduación en la que Seinfeld iba a dar un discurso en protesta por su apoyo a Israel.

Ese mismo mes, en un espectáculo en Norfolk, Nueva Jersey, fue interrumpido por manifestantes pro-palestinos que expresaron su rechazo a su postura política.

A pesar del rechazo que genera en este sector, la celebridad ha defendido su posición en varias entrevistas y podcasts.

En el programa Honestly, restó importancia a las protestas en su contra y señaló que los jóvenes “intentan involucrarse en la política”, pero que su enfoque estaba equivocado.

Jerry Seinfeld alcanzó la fama como protagonista de "Seinfeld", la exitosa comedia de los años 90 que se emitió durante nueve temporadas y revolucionó la televisión (Nbc Tv/Kobal/Shutterstock)

“Ellos no parecen entender que, como comediantes, realmente no controlamos nada”, dijo.

También calificó las protestas como “cómicas” y señaló que los manifestantes expresaban “una intensa rabia, pero fuera de objetivo”.

El actor de origen judío es conocido por su desempeño en la comedia con roles en el cine y la televisión como Bee Movie, Curb Your Enthusiasm, Comedians in Cars Getting Coffee y la aclamada serie Seinfeld, que se emitió por 9 temporadas.