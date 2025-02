Jack Nicholson y la búsqueda de la película perfecta

Jack Nicholson es reconocido como uno de los actores más icónicos de la historia del cine (Warner Bros. Pictures)

Jack Nicholson, uno de los actores más icónicos de la historia del cine, protagonizó algunas de las películas más aclamadas de todos los tiempos. Sin embargo, a lo largo de su carrera, pocas veces consideró que una película o un guion fueran absolutamente perfectos.

Su exigente criterio y su vasta experiencia en la industria le convirtieron en una referencia dentro de Hollywood, informó Far Out.

Sorprendentemente, la única película que, según Nicholson, no tenía “nada que criticar” no es ninguna de las que le otorgaron un lugar privilegiado en la historia del cine.

No se trata del thriller Chinatown (1974), la ganadora del Oscar Atrapado sin salida (One Flew Over the Cuckoo’s Nest,1975) o el clásico de terror El resplandor (The Shining,1980).

Clásico de clásico, tanto para Kubrick como para Jack... pero esta joya del cine de terror no es "su" elegida.

Tampoco de Los infiltrados (The Departed, 2006), filme de Martin Scorsese que se alzó con el premio a Mejor Película en los Oscar.

Sin embargo, para Nicholson, la obra que rozó la perfección fue Alguien tiene que ceder (Something’s Gotta Give, 2003), la comedia romántica de Nancy Meyers.

Una elección inesperada

En una entrevista con Female, Nicholson reveló que el guion de Something’s Gotta Give le impresionó profundamente.

“No habría trabajado porque estaba cansado. Sabía que este sería un trabajo difícil porque la comedia es más exigente”, confesó el actor. Sin embargo, el guion era tan sólido que le resultó imposible rechazarlo.

Desde su primera conversación con Nancy Meyers, Nicholson dejó claro que no tenía sugerencias para mejorar la historia.

“Le dije: ‘Soy como todo el mundo: me gusta parecer brillante y me gustaría contarte muchas cosas sobre tu guion y demás. Pero, francamente, aparte de algunas frases y esto y aquello, es tan bueno que no tengo mucho que decir. Vamos a empezar’”, relató.

Una comedia romántica con un giro particular

Jack Nicholson destacó "Alguien tiene que ceder" como una de las mejores películas de su carrera

La elección de Alguien tiene que ceder como una de las mejores películas de su carrera es aún más significativa si se considera la personalidad de Nicholson.

Conocido por su carisma avasallante y su actitud desafiante, el actor rara vez se mostró impresionado por los guiones que le ofrecían.

Sin embargo, en este caso, reconoció que la historia le brindaba una oportunidad única para explorar un personaje diferente a los que usualmente interpretaba: un hombre vulnerable, enfrentando el paso del tiempo y las complicaciones del amor en la madurez.

En Something’s Gotta Give, Nicholson interpreta a Harry Sanborn, un mujeriego mayor que mantiene una relación con una mujer mucho más joven.

Sin embargo, tras sufrir un problema de salud, se ve obligado a convivir con la madre de su novia, interpretada por Diane Keaton.

Lo que comienza como una relación de desdén mutuo se transforma en una historia de amor inesperada.

El filme se destacó por alejarse de las fórmulas tradicionales de las comedias románticas, apostando por personajes maduros y una historia que desafiaba los estereotipos del género.

La química entre Nicholson y Keaton, sumada a un guion preciso y elegante, elevó la película por encima de muchas otras del mismo estilo.

Reconocimientos y éxito en taquilla

La película consolidó su versatilidad actoral, demostrando que las historias de amor en la madurez podían atraer tanto al público como a la crítica.

Años después de su estreno, sigue siendo una referencia dentro del género de la comedia romántica, recordada por su equilibrio entre humor, emoción y un guion que, según Nicholson, era simplemente impecable.

Something’s Gotta Give conquistó a Nicholson, al público y la crítica. La película recaudó 250 millones de dólares en taquilla, consolidándose como un éxito comercial.

Además, Nicholson fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor en Comedia o Musical, y Diane Keaton ganó en la misma categoría, además de obtener una nominación al Oscar por su interpretación.

Esta película demostró que Nicholson, a pesar de su asociación con roles dramáticos y oscuros, podía brillar en la comedia romántica con la misma intensidad.

Y, lo que es más notable, encontró en ella algo que rara vez había experimentado: un guion al que no le cambiaría ni una sola palabra.