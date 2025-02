Stephen Amell deja atrás a Flecha Verde y se transforma en abogado en “Suits LA”

Tráiler de "Suits LA", próxima serie de NBC

Stephen Amell ha cambiado la capucha y el arco de Green Arrow (Flecha Verde) por el traje impecable de un abogado en Suits LA, la nueva serie derivada del fenómeno televisivo Suits.

Como menciona The New York Times, para el actor, asumir el papel de Ted Black no solo significa un giro radical en su carrera, sino también una oportunidad de demostrar su versatilidad en un género que exige tanto carisma como precisión en el diálogo.

El renacer de “Suits” y el surgimiento de un nuevo protagonista

El inesperado resurgimiento de Suits en Netflix en 2023 marcó el inicio de un renovado interés por la serie.

A pesar de haber concluido en 2019 tras nueve exitosas temporadas en USA Network, la historia legal protagonizada por Gabriel Macht y Patrick J. Adams se convirtió en el programa más visto del año en la plataforma, acumulando más de 50.000 millones de minutos reproducidos y manteniéndose en el primer puesto de Nielsen durante 12 semanas.

Ante semejante éxito, los estudios comenzaron a buscar un producto que capturara la misma esencia de Suits: una historia legal sofisticada, con personajes carismáticos y una combinación de drama y comedia ligera.

Aaron Korsh, creador de la serie original, tenía la respuesta lista. Durante la pandemia, había escrito un guion sobre agentes de Hollywood que no encajaba en ningún canal, pero con algunas modificaciones, NBC le dio luz verde para convertirlo en un spin-off.

Así nació Suits LA, una historia ambientada en Los Ángeles y centrada en Ted Black, un exfiscal neoyorquino que ahora lidera un bufete especializado en derecho del entretenimiento.

"Suits LA" está ambientada en Los Ángeles y aborda el derecho del entretenimiento (NBC)

Korsh sabía que el éxito de la serie dependería en gran medida del actor que interpretara a Ted Black. En enero de 2024, Amell audicionó por primera vez en casi una década y convenció al creador en apenas 12 segundos.

“Lo supe en el momento”, confesó Korsh. “Y ahora, después de seis episodios, estoy aún más seguro de que él es la persona indicada”.

De Green Arrow a Ted Black: el desafío de un nuevo género

Amell es un rostro familiar en la televisión, especialmente por su papel protagónico en Arrow (2012-2020), la serie que le dio fama al interpretar a Oliver Queen, un justiciero con un pasado tormentoso.

Sin embargo, Suits LA representa un cambio de paradigma en su carrera: de escenas de acción física y acrobacias a extensos diálogos legales y un guion donde la inteligencia y la retórica reemplazan los golpes y las flechas.

Stephen Amell se hizo conocido mundialmente por su papel como Oliver Queen en "Arrow"

El actor admite que el desafío es mayor de lo que esperaba. “El único músculo que me duele en este show es el cerebro”, bromea. “Uno pensaría que hacer acrobacias es agotador, pero cinco escenas intensas de diálogo pueden dejarte igual de cansado”.

Más allá de la exigencia actoral, Amell también tuvo que encontrar el equilibrio adecuado para interpretar a Ted Black.

Su personaje es un abogado brillante, seguro de sí mismo y con un aire de arrogancia, pero en el fondo esconde un pasado lleno de secretos y una vulnerabilidad que pocos conocen. “A puerta cerrada, es un niño asustado, y nadie lo sabe”, explica Amell. “No es sostenible vivir así”.

Un historial de aprendizaje en la televisión

El camino de Amell en la industria televisiva no ha sido fácil. Arrow fue su primer gran éxito, pero también una prueba de resistencia.

En sus primeros años como protagonista, el actor sintió que había sido “disparado desde un cañón”, con jornadas de trabajo extenuantes que lo llevaron al límite.

Con el tiempo, aprendió a manejar mejor la presión y a establecer límites en su relación con los fanáticos.

Durante años, Amell fue extremadamente accesible para su audiencia, interactuando en redes sociales y asistiendo a convenciones.

Sin embargo, la sobreexposición tuvo un costo. “Intenté moderar los comentarios negativos en redes sociales, pero eso solo lograba que se quedaran en mi cabeza”, recuerda. Finalmente, decidió desconectarse del debate en línea y enfocarse en su trabajo.

Controversia con SAG-AFTRA y su impacto en su carrera

Amell vivió uno de sus momentos más polémicos en julio de 2023, cuando en plena huelga de SAG-AFTRA criticó públicamente la medida, calificándola de “miopía” y “táctica de negociación reductiva”.

Sus declaraciones generaron un fuerte rechazo dentro de la industria y en redes sociales, lo que llevó al actor a reflexionar sobre su rol en el gremio.

Ted Black (Stephen Amell) es un abogado seguro de sí mismo con un pasado oculto (NBC)

Con el tiempo, se sumó a los piquetes en Nueva York y mantuvo conversaciones con líderes sindicales. Sean Astin, actor y miembro de la junta de SAG-AFTRA, llegó a sugerirle que considerara postularse para un cargo dentro del sindicato.

“Aprendí que criticar desde la barrera no sirve de nada”, reconoce Amell. “Si quiero cambiar algo, debo involucrarme”.

A pesar del revuelo, el actor reconoce que la controversia le hizo temer por su futuro profesional. Sin embargo, su incorporación a Suits LA le devolvió la confianza y la certeza de que aún tiene mucho que aportar.

“Formo parte de un equipo y hay muchas personas que dependen de mí. Puedo ser más reflexivo en mis palabras y acciones”, admite.

El futuro de Amell y “Suits LA”

A medida que se acerca el estreno de Suits LA, Amell sigue adaptándose a un género donde la retórica es el arma más poderosa.

La serie busca capturar el espíritu de Suits, pero con su propia identidad y una nueva dinámica en la escena legal de Hollywood.

Para el actor, esta etapa representa un nuevo aprendizaje. “Es más fácil amenazar a alguien con la voz grave y una capucha que manipularlo sutilmente en una negociación legal”, reflexiona.

Pero el desafío lo motiva. “El verdadero esfuerzo está en hilar fino, en encontrar el equilibrio entre lo que se dice y lo que se oculta”.

Con su estreno programado para el 23 de febrero en NBC, Suits LA promete traer de regreso el carisma y la intriga que hicieron de su predecesora un fenómeno global. Y con Amell al frente, la serie podría encontrar en él a su nuevo gran protagonista.