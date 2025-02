Richard Gere y su rutina a los 75 años: “Si hubiera sabido que mi vida terminaría así, la habría vivido más intensamente”

Pocos imaginarían que una filosofía ancestral y un estilo de vida consciente podrían influir tanto en el bienestar de una estrella de Hollywood. Sin embargo, Richard Gere es un claro ejemplo de cómo ciertas decisiones pueden marcar la diferencia (Eduardo Parra / Europa Press) Podcast generado con IA

A sus 75 años, Richard Gere continúa siendo una figura emblemática tanto en la industria del cine como en la defensa de causas humanitarias. Su carrera, marcada por interpretaciones en películas icónicas como Pretty Woman, Oficial y Caballero y American Gigolo, le ha valido el reconocimiento internacional, y el pasado 8 de febrero fue galardonado con el prestigioso Premio Goya Internacional, que distingue a figuras cuyo legado ha trascendido fronteras. Pero más allá del cine, Gere ha cultivado un estilo de vida que contribuye a su bienestar físico y mental, así como a la serenidad que proyecta incluso con el paso del tiempo.

Desde hace décadas, Gere ha encontrado en el budismo tibetano una forma de entender el mundo. Según The Telegraph, su interés por esta doctrina comenzó en la década de 1970, cuando empezó a estudiar el budismo zen. En 1978, viajó a Nepal y profundizó su conexión con la filosofía budista, estableciendo una relación estrecha con el Dalai Lama. Desde entonces, la meditación se convirtió en una práctica diaria. En una entrevista de 2018 con Express UK, el actor reflexionó sobre el impacto de esta disciplina en su vida: “Antes de empezar, era una persona horrible”, confesó. La meditación transformó su manera de relacionarse con el mundo. “No hay dudas de que si meditas durante una hora, te vas a sentir diferente. Es real”, sostuvo.

En la misma conversación citada con Express UK, el psicólogo Daniel Goleman explicó que la repetición de ciertos patrones mentales, como ocurre con la meditación, fortalece las conexiones neuronales de la misma manera en que el ejercicio físico desarrolla los músculos. Su colega Richard Davidson añadió que “calmar la mente también tiene un efecto en el cuerpo y mejora la salud física”, sugiriendo que esta práctica podría estar detrás del bienestar de Gere a su edad. Según La Vanguardia, el actor también complementa la meditación con yoga, lo que refuerza su estabilidad emocional y su capacidad para gestionar el estrés.

A sus 75 años, Richard Gere sigue demostrando que la meditación, el vegetarianismo y el ejercicio son clave para una vida plena. Su conexión con el budismo tibetano y su disciplina diaria han sido esenciales para su bienestar físico y mental (NBC)

Pero su filosofía de vida no se limita solo a la mente. Gere es vegetariano desde hace décadas, un hábito que, según The Telegraph, está alineado con sus creencias budistas y que además tiene beneficios comprobados para la salud. Tanto este medio como Express UK explican que la dieta vegetariana es alta en fibra y baja en grasas saturadas y colesterol, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, el consumo frecuente de frutas y verduras le aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales esenciales, como calcio, potasio y vitamina C. En su rutina diaria, Gere prioriza los alimentos naturales y, según el medio español, en su etapa viviendo en España ha sido visto comprando productos en herbolarios, lo que sugiere que complementa su alimentación con suplementos nutricionales.

Desde su juventud, el actor ha mantenido una vida activa, y su disciplina física ha sido una constante. The Telegraph destacó que Gere obtuvo una beca universitaria en gimnasia, lo que le permitió desarrollar una gran destreza corporal. Más adelante, utilizó su formación atlética para aprender karate mientras se preparaba para su papel en Oficial y Caballero. En 2002, entrenó en tap dance para su interpretación en Chicago, lo que demuestra su compromiso con la preparación física en cada proyecto.

Aunque el tiempo avanza para todos, hay quienes parecen desafiarlo con una serenidad envidiable. Richard Gere es uno de ellos, y su historia es una prueba de cómo el bienestar va más allá de lo físico (Reuters)

A pesar de su disciplina y compromiso con el bienestar, Gere mantiene una visión realista sobre la vida y la mortalidad. En palabras con Express UK, el actor reflexionó: “Ninguno de nosotros va a salir de aquí con vida, así que por favor, dejá de tratarte como un pensamiento secundario. Si hubiera sabido que mi vida terminaría de esta manera, la habría vivido más intensamente, disfrutando de todo lo que me dijeron que no hiciera. Comé la comida deliciosa. Caminá bajo el sol. Salí al mar. Decí la verdad que llevás en el corazón como un tesoro escondido. Sé tonto. Sé amable. Sé raro. No hay tiempo para nada más”.