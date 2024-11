Cynthia Erivo reveló los sacrificios que tuvo que enfrentar para dar vida a Elphaba en Wicked: “No podía ir al baño”

"Wicked" - Ariana Grande Cynthia Erivo (Créditos: Universal Pictures)

Durante una aparición en el podcast Sentimental Men, Cynthia Erivo reveló que se negaba a usar el baño durante 12 o 14 horas seguidas mientras grababa la cinta Wicked que protagonizó junto a Ariana Grande. De acuerdo con la actriz de 37 años, interpretar a Elphaba, también conocida como la Malvada Bruja del Oeste, en la esperada película, conllevaba un extenuante proceso de caracterización.

La famosa no solo debía ponerse el disfraz, también tenía que colocarse los arneses para filmar las acrobacias. Explicó que había “dos o tres arneses diferentes para diferentes acrobacias” y que los usaba sobre su corsé, por lo cual se tardaban varias horas en que todo estuviera listo.

“No voy al baño. Una vez que estoy en mi disfraz y esto probablemente sea una idea terrible. Tengo puesto el arnés, no lo hago. No me ocupo de eso. Hay demasiadas capas. Es lo que es”, indicó.

Cynthia Erivo aseguró que para las escenas de acción tardaba mucho tiempo en ponerse el arnés y por eso prefería no ir al baño (Créditos: Captura de pantalla de la película Wicked)

La actriz destacó que el rodaje fue extenuante a nivel físico, ya que las jornadas de grabación comenzaban entre las 7:00 y 8:00 de la mañana y, en ocasiones, se extendían hasta la madrugada. Más allá de la incomodidad de no poder ir al baño, lo más desafiante fue soportar tantas horas con el maquillaje y vestuario de su personaje.

“Esos días fueron muy interesantes porque una vez que estás en el arnés, no quieres salir de él porque lleva una eternidad preparar todo de nuevo, los cables y todo eso. Esos días pueden ser muy difíciles. Pueden ser realmente agotadores porque tu cuerpo está siendo sometido a las cosas más extrañas”, dijo.

Incluso, cuando sus compañeros le ofrecían tomarse un momento para ir al baño, ella recordaba responder: “No, no lo necesito. Sigamos adelante. Estamos ahí”. De inmediato, retomaban las escenas para aprovechar al máximo el tiempo de rodaje.

Cynthia Erivo dijo que prefería aguantarse las ganas de ir al baño antes de perder tanto tiempo volviéndose a poner el arnés (Crédito: Instagram/Cynthia Erivo)

En su visita al programa Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Cynthia Erivo compartió detalles sobre su audición para protagonizar la película basada en el musical de Broadway. La actriz reveló que enfrentó una prueba de tres horas tan intensa que terminó enfermándose: “Al final me sentí muy mal. Pasé los siguientes cuatro días en cama con 40 grados de fiebre”, relató.

La actriz contó a Jimmy Fallon que no conocía a Ariana Grande antes de que ambas fueran seleccionadas para protagonizar el filme, que llegará a los cines el próximo 22 de noviembre. Sin embargo, destacó que entre ellas surgió una “química instantánea” y, tras invitar a Grande a su casa, rápidamente se hicieron amigas.

La primera ocasión en que cantaron juntas fue en una cena junto al director Jon M. Chu y Stephen Schwartz, compositor y letrista de la obra. Durante ese encuentro, Schwartz tocó el piano mientras interpretaron a dúo el tema For Good. “Nuestras voces se complementaron y fue como magia”, recordó Erivo.

Ariana Grande y Cynthia Erivo se hicieron grandes amigas durante las grabaciones de Wicked ( REUTERS/Mario Anzuoni)

Incluso, durante una entrevista conjunta con The New York Times, la actriz de 37 años confesó que “no fue ninguna sorpresa” para ella cuando se enteró de que la intérprete de “Thank You Netx” había conseguido el papel de Glinda y se alegró de que la cantante fuera su co-protagonista: “Dije: ‘Gracias a Dios, porque no eran las dos damas con las que estaba audicionando”, comentó.

En una entrevista para el programa Zach Sang Show, Ariana Grande reveló que dedicó seis meses a prepararse para su audición en la película, tomando lecciones diarias de actuación y canto.

“Desde que tenía 20 años pensaba: ‘No sé cuándo sucederá esto, pero cuando pase, ¿podré al menos audicionar?’. Eso era lo único que quería, una audición. Nunca pedí nada más”, confesó la cantante, ahora de 31 años.