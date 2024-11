La sorprendente crítica de Hugh Grant a su personaje en “Notting Hill”: por qué lo calificó de “despreciable”

Julia Roberts y Hugh Grant en una escena de 'Un lugar llamado Notting Hill'. El filme está disponible en streaming en la plataforma Max (Universal Films)

Hugh Grant, quien fue uno de los rostros más populares de las comedias románticas británicas, sorprendió recientemente al emitir duras críticas hacia William Thacker, el tímido librero que interpretó en Un lugar llamado Notting Hill (1999).

Durante una entrevista con Vainity Fair que revisaba su filmografía, el actor no solo describió a su personaje como “despreciable”, sino que señaló comportamientos específicos que considera personalmente inadmisibles.

“Siempre que estoy cambiando los canales en casa después de unas copas y sale esto, pienso: ¿Por qué mi personaje no tiene agallas?”, explicó.

La crítica de Grant se centró en una escena específica que, según él, define las fallas del muchacho. En esta, Thacker permanece indiferente mientras Anna Scott (interpretada por Julia Roberts) enfrenta sola a una multitud de paparazzi en la puerta de su casa.

Hugh Grant es William Thacker, un modesto librero que vive en Londres. En una escena, el personaje no defiende a su novia cuando es asediada frente a su casa (Universal Pictures)

“Es horrible. Nunca he tenido una novia, o de hecho ahora esposa, que no me haya dicho: ‘¿Por qué demonios no la detuviste? ¿Qué te pasa?’”, resaltó. “Y la verdad es que no tengo respuesta. Así es como se escribió. Y creo que él es despreciable, de verdad”.

No obstante, Grant también aprovechó para elogiar a Julia Roberts, quien interpretó a su pareja en esa ficción. “Ella es genial expresando sus sentimientos, y tiene esa cualidad por la que parece que pudieras verla a través de la piel. Como si le vieras el alma”, añadió.

Por su parte, Julia Roberts también tuvo sentimientos encontrados respecto a su participación en Un lugar llamado Notting Hill. En entrevistas pasadas, la actriz admitió haber considerado rechazar el papel debido a la incomodidad que le generaba interpretar a una figura pública. El personaje le parecía “demasiado meta” ya que en la vida real era una de las actrices más demandadas.

Durante el rodaje, Roberts decidió usar su propia ropa en algunas escenas (Universal Pictures)

En conversación con el productor ejecutivo Richard Curtis, la protagonista del filme explicó que no siempre estuvo cómoda con las elecciones del vestuario de Anna. Así fue que llegó a usar su propia ropa para algunas escenas, como la icónica falda de terciopelo azul, un cárdigan y las sandalias que luce en una cita con Thacker.

Del romance al terror

Grant, quien fue una figura recurrente en las comedias románticas de los años 90 y principios de los 2000, ha reflexionado en diversas ocasiones sobre este capítulo de su carrera. Aunque reconoce que estas películas lo catapultaron al estrellato, sus declaraciones acerca de esa fase de su vida han sido duras.

En 2016, aclaró que en realidad “no odia todas sus películas”, como había dicho dos años atrás.

“Las películas suelen ser estupendas. Es a mí a quien detesto”, respondió a The Hollywood Reporter. “Siempre pienso: ‘Oh, la has cagado’”.

“Nunca te sientes bien con tus propias cosas. Es como en los viejos tiempos de los mensajes de los contestadores automáticos, siempre sentías náuseas cuando oías tu propia voz. Y verte a ti mismo en una película es eso multiplicado por 50”, explicó.

Para este papel en el thriller psicológico "Heretic", Grant se inspiró en la psicología de líderes de sectas y asesinos en serie (A24)

No obstante, ahora Hugh Grant presenta en pantalla grande un personaje que lo distancia diametralmente de los personajes que solía hacer en su juventud. Con Heretic, un thriller psicológico con elementos de horror, el británico interpreta a Mr. Reed, un hombre aparentemente amable, pero profundamente perturbador.

“Interpretar villanos siempre es más jugoso que interpretar a personas agradables”, afirmó Grant a Entertainment Weekly. Para construir a este villano, el célebre Grant dedicó tiempo a investigar a asesinos en serie y líderes de sectas. Como resultado, el actor ha sido elogiado por la crítica por haber ejecutado “uno de los mejores trabajos de su filmografía reciente”.