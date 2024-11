Linkin Park confirmó gira por Latinoamérica para 2025 con su nueva vocalista

Linkin Park anunció su gira mundial para 2025 bajo el título From Zero World Tour e incluye fechas en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia (Instagram/linkinpark)

La banda de nu metal Linkin Park anunció una ambiciosa gira mundial para 2025, que incluye una serie de presentaciones en varias ciudades de Latinoamérica. Esta gira, denominada From Zero World Tour, es la primera del grupo desde la incorporación de la cantante Emily Armstrong, quien se une al fundador Mike Shinoda como vocalista principal tras el fallecimiento de Chester Bennington en 2017. Los conciertos en América Latina están programados para octubre y noviembre de 2025, según informó la banda y la promotora Live Nation Concerts.

La gira mundial comenzará de manera oficial en México, con tres presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey los días 31 de enero, 3 de febrero y 5 de febrero respectivamente. Tras varias presentaciones en Estados Unidos, Asia y Europa, Linkin Park volverá a Latinoamérica el 26 de octubre con un show en Bogotá, Colombia. Luego, el tour pasará por Lima, Perú, el 29 de octubre y Buenos Aires, Argentina, el 1 de noviembre. Además, Santiago de Chile recibirá al grupo el 5 de noviembre, y posteriormente, la banda ofrecerá varias presentaciones en Brasil, con conciertos en Río de Janeiro el 8 de noviembre, en São Paulo el 10 de noviembre, en Brasilia el 13 de noviembre, y en Porto Alegre el 15 de noviembre. Las ubicaciones específicas de algunos de estos eventos en América del Sur están por confirmarse.

La banda visitará once ciudades latinoamericanas en su tour, comenzando en enero en Ciudad de México y concluyendo el 15 de noviembre en Porto Alegre (linkinpark / Instagram)

Este regreso marca el inicio de una nueva etapa para Linkin Park, que volvió a los escenarios en 2024 después de siete años de pausa. La agrupación también se presentó en un pequeño número de conciertos en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Brasil y Colombia este año como parte de una gira introductoria en la que Armstrong debutó como vocalista.

La gran mayoría de fans del grupo han recibido positivamente este nuevo enfoque. Variety describió la actuación de la agrupación musical en el Kia Forum de Los Ángeles como una en la que la banda “se alzó desde las cenizas” con “canciones oscuras, una actitud alegre y una nueva vocalista que honró el estilo de Chester Bennington”.

Esta será la primera gira mundial de Linkin Park con la vocalista Emily Armstrong, quien se unió al grupo para acompañar a Mike Shinoda en la voz principal (Instagram/linkinpark)

El nuevo álbum de la banda, titulado From Zero, se estrenará poco antes del inicio de la gira. Es el primer disco con Armstrong y el primero desde la muerte de Bennington. Con la colaboración de Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA y PVRIS como teloneros en distintas fechas de la gira, el grupo planea ofrecer una experiencia completa para sus seguidores.

Las entradas para la gira en Norteamérica estarán a la venta general el 21 de noviembre; en Europa se podrán adquirir a partir del 22 de noviembre (Instagram/linkinpark)

La preventa de boletos para los miembros del club de fans inicia el 18 de noviembre, mientras que la venta general para los conciertos en América del Norte comenzará el 21 de noviembre al mediodía en horario local. Los boletos para los conciertos en Europa estarán disponibles a partir del 22 de noviembre a la misma hora. La información sobre las entradas para los conciertos en Latinoamérica, incluidos los precios y los lugares definitivos, se anunciará próximamente.

Fechas de conciertos de Linkin Park en Latinoamérica

31 de enero de 2025: Estadios GNP Seguros, Ciudad de México, México

3 de febrero de 2025: Estadio 3 de marzo, Guadalajara, México

5 de febrero de 2025: Estadio Banorte, Monterrey, México

26 de octubre de 2025 : Bogotá, Colombia

29 de octubre de 2025 : Lima, Perú

1 de noviembre de 2025 : Buenos Aires, Argentina

5 de noviembre de 2025 : Santiago, Chile

8 de noviembre de 2025 : Río de Janeiro, Brasil

10 de noviembre de 2025 : São Paulo, Brasil

13 de noviembre de 2025 : Brasilia, Brasil

15 de noviembre de 2025: Porto Alegre, Brasil