Premios Grammy 2025: todos los nominados a la gala más importante de la música

Aquí podrás encontrar la lista completa de nominados a los Premios Grammy 2025 (TAS2024/Prime Video/REUTERS)

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación ha dado a conocer a los nominados para los Premios Grammy 2025, ceremonia anual de reconocimiento a las mejores canciones y álbumes en la industria musical.

Taylor Swift, Beyoncé, Kendrick Lamar y otros artistas que dominaron las listas de éxitos este año son los favoritos en las categorías principales.

Se espera que estos artistas, junto con nuevos talentos como Sabrina Carpenter y Chappell Roan, marquen un año decisivo en la edición número 67 de los Grammy.

La entrega de premios se transmitirá en vivo el 2 de febrero de 2025.

Este año, Taylor Swift se ha convertido en la mujer con más nominaciones en la categoría de Álbum del Año, gracias a su aclamado álbum The Tortured Poets Department. Con esta séptima nominación, Swift rompe el récord que compartía con Barbra Streisand, reafirmando su posición como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea.

Tras dominar las listas con "Espresso", "Please, Please, Please" y "Taste", Sabrina Carpenter es una de las candidatas más fuertes en la categoría de Mejor artista nuevo (REUTERS/Andrew Kelly)

Beyoncé, otra importante figura en el rubro, también ha extendido su récord (99) como la artista más nominada de todos los tiempos. Esta vez, aparece en categorías nuevas para ella, como la de mejor álbum country, con Cowboy Carter.

Por otro lado, en el género de rap, uno de los grandes favoritos es Kendrick Lamar, con su tema “Not Like Us”. El éxito del track que lanzó como respuesta a Drake le otorgó cinco nominaciones.

Además, artistas como Charli XCX, con su innovador álbum Brat, también han captado la atención del público y la crítica en este año. La estrella aparece como una fuerte candidata en las categorías de álbum del año y grabación del año.

Por otro lado, la categoría de Mejor Artista Nuevo contará con una competencia emocionante entre Sabrina Carpenter y Chappell Roan, ambas consideradas revelaciones del 2024.

Carpenter ha alcanzado un éxito viral sin precedentes con su sexto álbum, Short n’ Sweet, mientras que Roan ha conquistado un lugar en la música pop con su debut The Rise and Fall of a Midwest Princess.

Chappell Roan recibió seis nominaciones a los premios Grammy 2025 (Amy Harris/Invision/AP)

Lista de Nominados

Mejor compositor del año - No clásico

RAYE

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Mejor interpretación pop solista

“Bodyguard” — Beyoncé

“Espresso” — Sabrina Carpenter

”Apple” — Charli XCX

”Birds of a Feather” — Billie Eilish

”Good Luck, Babe!” — Chappell Roan

Mejor interpretación Pop Dúo/Grupo

”Us” — Gracie Abrams Featuring Taylor Swift

”Levii’s Jeans” — Beyoncé Featuring Post Malone

”Guess” — Charli XCX & Billie Eilish

”The Boy Is Mine” — Ariana Grande, Brandy & Monica

”Die With a Smile” — Lady Gaga & Bruno Mars

Mejor grabación Dance/Pop

“Make You Mine” – Madison Beer

”Von Dutch” – Charli XCX

”L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]” – Billie Eilish

”Yes, And?” – Ariana Grande

”Got Me Started” – Troye Sivan

"Die With a Smile" compite en Mejor interpretación a dúo y en la categoría de Mejor canción del año (Instagram/Ladygaga/BrunoMars)

Mejor álbum de rock

“Happiness Bastards” — The Black Crowes

”Romance” — Fontaines D.C.

“Saviors” — Green Day

”TANGK” — Idles

”Dark Matter” — Pearl Jam

”Hackney Diamonds” — The Rolling Stones

”No Name” — Jack White

Mejor interpretación de música alternativa

“Neon Pill” — Cage the Elephant

”Song of the Lake” — Nick Cave & the Bad Seeds

”Starburster” — Fontaines D.C.

”Bye Bye” — Kim Gordon

”Flea” — St. Vincent

Mejor artista nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor interpretación R&B

“Guidance” — Jhené Aiko

”Residuals” — Chris Brown

”Here We Go (Uh Oh)” — Coco Jones

”Made For Me (Live On BET)” — Muni Long

”Saturn” — SZA

Mejor álbum R&B

“11:11 (Deluxe)” — Chris Brown

”Vantablack” — Lalah Hathaway

”Revenge” — Muni Long

”Algorithm” — Lucky Daye

”Coming Home” — Usher

Mejor interpretación de rap melódico

“Kehlani” — Jordan Adetunji Featuring Kehlani

”Spaghettii” — Beyoncé Featuring Linda Martell & Shaboozey

”We Still Don’t Trust You” — Future & Metro Boomin Featuring The Weeknd

”Big Mama” — Latto”3:AM” — Rapsody Featuring Erykah Badu

Mejor álbum de teatro musical

Hell’s Kitchen

Merrily We Roll Along

The Notebook

The Outsiders

Suffs

The Wiz

Mejor interpretación country solista

“16 Carriages” — Beyoncé

”I Am Not Okay” —Jelly Roll

”The Architect” — Kacey Musgraves

”A Bar Song (Tipsy)” — Shaboozey

”It Takes A Woman” — Chris Stapleton

11 nominaciones ha recibido Beyoncé en la edición 67 de los premios Grammy. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo/File Photo)

Mejor álbum de country

Cowboy Carter – Beyoncé

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson

Canción del año

“A Bar Song (Tipsy)” por Shaboozey (compositores: Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams)

“Birds of a Feather” por Billie Eilish (compositores: Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell)

“Die With a Smile” por Lady Gaga & Bruno Mars (compositores: Dernst “D’Mile” Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt)

“Fortnight” por Taylor Swift Featuring Post Malone (compositores: Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift)

“Good Luck, Babe!” por Chappell Roan (compositores: Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter)

“Not Like Us” por Kendrick Lamar (compositor: Kendrick Lamar)

“Please Please Please” por Sabrina Carpenter (compositores: Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter)

“Texas Hold ‘Em” por Beyoncé (compositores: Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq)

Mejor álbum de pop latino

Funk Generation – Anitta

El Viaje – Luis Fonsi

GARCÍA – Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Orquídeas — Kali Uchis

Mejor álbum de música mexicana

Diamantes — Chiquis

Boca Chueca, Vol. 1 — Carín León

ÉXODO — Peso Pluma

De Lejitos — Jessi Uribe

Mejor interpretación de música africana

”Tomorrow” – Yemi Alade

”MMS” – Asake & Wizkid

”Sensational” – Chris Brown Featuring Davido & Lojay

”Higher” – Burna Boy

”Love Me JeJe” – Tems

Mejor soundtrack para contenido audiovisual

American Fiction — Laura Karpman, compositora

Challengers — Trent Reznor & Atticus Ross, compositores

The Color Purple — Kris Bowers, compositor

Dune: Part Two — Hans Zimmer, compositor

Shōgun — Nick Chuba, Atticus Ross & Leopold Ross, compositores

Mejor canción escrita para un contenido audiovisual

“Ain’t No Love In Oklahoma” por Luke Combs ( Tornados )

“Better Place, por *NSYNC ( Trolls 3: se armó la banda )

“Can’t Catch Me Now” por Olivia Rodrigo ( Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes )

“It Never Went Away” por Jon Batiste ( Sinfonía Americana )

“Love Will Survive” por Barbra Streisand (El Tatuador de Auschwitz)

Charli XCX compite en 7 categorías de los Premios Grammy, incluyendo Álbum del año y Grabación del año. REUTERS/Maja Smiejkowska

Grabación del año

“Now And Then” – The Beatles

“Texas Hold ‘Em” – Beyoncé

“Espresso” – Sabrina Carpenter

“360″ – Charli xcx

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

“Not Like Us” – Kendrick Lamar

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

“Fortnight” – Taylor Swift Featuring Post Malone

Album del año

New Blue Sun – André 3000

Cowboy Carter – Beyoncé

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Brat – Charli XCX

Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

The Rise and Fall Of a Midwest Princess - Chappell Roan

The Tortured Poets Department - Taylor Swift

Mejor álbum pop vocal

“Short n’ Sweet” - Sabrina Carpenter

“Hit Me Hard and Soft” -Billie Eilish

“Eternal Sunshine” -Ariana Grande

“The Rise and Fall of a Midwest Princess” - Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” - Taylor Swift

Mejor interpretación de country de un dúo o grupo

“Cowboys Cry Too” - Kelsea Ballerini and Noah Kahan

“II MOST WANTED” - Beyoncé and Miley Cyrus

“Break Mine” - Brothers Osborne

“Bigger Houses” - Dan + Shay

“I Had Some Help” - Post Malone and Morgan Wallen

Mejor álbum de dance y electrónica

BRAT - Charli xcx

Three - Four Tet

Hyperdrama - Justice

Timeless - KAYTRANADA

Telos - Zedd

Mejor video musical

“Tailor Swif” - A$AP Rocky

“360″ - Charli XCX

“Houdini” - Eminem

Not Like Us - Kendrick Lamar

Fortnight - Taylor Swift

Mejor película musical

American Symphony - Jon Batiste

June - June Carter Cash

Kings From Queens - Run DMC

Stevie Van Zandt: Disciple - Steven Van Zandt

The Greatest Night In Pop - varios artistas

Mejor canción de R&B

“After Hours” - Kehlani

“Burning” - Tems

“Here We Go (Uh Oh)” - Coco Jones

“Ruined Me” - Muni Long

“Saturn” - SZA

Mejor interpretación de música metal

Mea Culpa (Ah! Ça ira!) - Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Crown of Horns - Judas Priest

Suffocate - Knocked Loose Featuring Poppy

Screaming Suicide - Metallica

Cellar Door - Spiritbox

Mejor álbum de música alternativa

“Wild God” Nick Cave & the Bad Seeds

“Charm” Clairo

“The Collective” Kim Gordon

“What Now” Brittany Howard

“All Born Screaming” St. Vincent