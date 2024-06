El álbum femenino que superó en calificación y críticas al último disco de Taylor Swift

"Brat" recibió una calificación de 8,6 en Pitchfork, superando a The Tortured Poets Department” de Taylor Swift (Atlantic Records/Republic Records)

La cantante británica Charli XCX lanzó su sexto álbum de estudio, Brat, y ya se posiciona entre lo más escuchado de la semana. El disco de género hyperpop se convirtió en el proyecto musical de una artista femenina mejor calificado del año, superando incluso el reciente trabajo de Taylor Swift titulado The Tortured Poets Department.

Mientras que el álbum de Swift obtuvo críticas dispares y un puntaje de 6,6 en el portal especializado Pitchfork, Brat está siendo aclamado por la crítica y obtuvo 8,6 (se recuerda que antes Cowboy Carter de Beyoncé fue calificado con 8,4).

Charli XCX lanzó su nuevo álbum "Brat", que ya es uno de los discos más escuchados y mejor calificados del año (AP/Eduardo Verdugo)

The Tortured Poets Department, lanzado el pasado 19 de abril tras el exitoso Eras Tour, fue el undécimo álbum de estudio de Taylor. Según Pitchfork, “Swift no necesita un álbum entero para contar la historia de una relación; solo necesita una canción, a veces incluso una línea”.

En esa misma línea, la revisión destacó que “es un esfuerzo por quitarle algo de lustre al producto comercial de Taylor Swift y centrarse en la Taylor Swift tierna y romántica con la que nos enamoramos hace tantos años”. La vulnerabilidad pasó a ser el centro de la carrera de la estrella pop estadounidense.

El undécimo álbum de Swift recibió críticas mixtas y un puntaje de 6,6 en Pitchfork (Kevin Mazur/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management)

En cuanto a Brat de Charlotte Emma Aitchison —más conocida como Charli XCX—, el mismo medio de prensa lo consideró como “la versión que mejor suena de la promesa de Charli XCX de volver a hacer dionisíaco el apolíneo paisaje del pop”. Dejó de lado su enfoque habitual de encadenar frases rimadas y palabras de moda propias de una profesional de la industria musical:

“Enfocó sus letras como si estuviera escribiendo un texto de chismes a una amiga. El método funcionó, y las canciones sobre temas como el dolor y la maternidad superaron los clichés habituales de la “escritura confesional” para acercarse a la realidad”.

“Podría decirse que es su disco más vulnerable hasta la fecha”, concluyó Pitchfork sobre el proyecto musical lanzado el pasado 7 de junio.

Según la crítica, las letras son "vulnerables" y es un regreso a la vanguardia del pop para Charli XCX con el lanzamiento de "Brat".(Atlantic Records)

La crítica aclama a “Brat” de Charli XCX

The Guardian lo calificó como “una obra maestra que entiende cómo una dura persona puede ofrecer protección”. Por su parte, Variety señaló que “vuelve a colocar a Charli a la vanguardia como innovadora del pop”, mientras que The Telegraph lo describió como “auténtico, sensible, y te hará desear salir una vez que termines de escucharlo”.

El proceso creativo de Brat incluyó la colaboración con productores de renombre como A.G. Cook, George Daniel de The 1975, EasyFun, Hudson Mohawke y Gesaffelstein. La intérprete de 31 años exploró sus raíces en la música dance de finales de los 90 y principios de los 2000, fusionándola con su estilo pop.

“Abarca la historia de Charli con la música dance, desde ser fan de Aphex Twin de toda la vida hasta ser una adolescente del bloghouse y doyenne de PC Music con un respeto sincero por la basura”, citó The Guardian.

Charli XCX exploró sus raíces en la música dance de los 90 y 2000 en su nuevo álbum (Atlantic Records)

En cuanto a las letras, abordó temas como los celos, el narcisismo y el “girl power” con una madurez lírica que Charli no había mostrado antes, según el análisis de Pitchfork. “Los cambios de ánimo pueden ser vertiginosos” en el álbum, destacó Variety, pasando de la “arrogancia descarada a la inseguridad y la vulnerabilidad”.

“Fue una reflexión valiente y sincera sobre lo terrible que puede sentirse ser constantemente la ‘chica cool’, la que se ríe del fracaso o finge no importarle lo que piensan los críticos”, comentó The Telegraph UK sobre el nuevo álbum.

A pesar del éxito de su Eras Tour, el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", no alcanzó las altas expectativas de la crítica (EFE/JUANJO MARTÍN)

A diferencia de lo ya mencionado sobre Brat, el desempeño de Taylor Swift en The Tortured Poets Department pareció carecer de propuestas innovadoras de acuerdo a las críticas publicadas por Pitchfork: “Sería de ayuda si Swift estuviera explorando nuevas ideas musicales, pero en gran parte está repasando territorio conocido”.

Hace unas semanas, lo nuevo de Charli XCX se convirtió en tendencia en redes sociales como X y TikTok, a través de su sencillo viral “360″. En los últimos días, la viralización del disco estuvo acomapañada de imágenes y memes que hagan eco del color verde que ahora forma parte de su estética artística.